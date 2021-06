Varane pris entre le Real, MU et le PSG

Pris dans sa préparation pour l'Euro avec la France, qui commence ce mardi soir, Raphaël Varane doit aussi décider prochainement de son futur. Le défenseur tricolore est sous contrat jusqu'en 2022, et aurait refusé l'offre de prolongation du Real Madrid, ce qui le place donc sur la liste des joueurs "transférables". Un temps annoncé proche de Manchester United, le Merengue aurait refusé la proposition faite par les Red Devils d'après le Mirror et Mundo Deportivo. Le média espagnol explique d'ailleurs que c'est désormais le PSG de Mauricio Pochettino qui serait le plus proche du joueur en vue d'un transfert.

Notre avis : Varane a bien d'autres chats à fouetter en ce moment avec l'Euro. Mais il ne peut en effet pas mettre son futur complètement de côté.

Pour Monchi, "Ramos est un joueur du Real"

Annoncé sur le départ du Real Madrid, Sergio Ramos a été associé à son ancien club du FC Séville, en vue d'une nouvelle aventure pour le capitaine des Merengue. Interrogé à ce sujet, le directeur sportif du club andalou Monchi a nié tout contact avec le joueur. "C'est un joueur du Real Madrid et je pense qu'il est en conversation pour continuer là-bas. C'est ce que je peux dire à ce sujet", a déclaré l'Espagnol pour Sky Sports. Le défenseur central pourrait dès lors bien trouver un terrain d'entente avec la Casa Blanca pour prolonger l'aventure un peu plus longtemps.

Notre avis : Une discussion à tête reposée a peut-être permis l'apaisement entre Ramos et le Real. Pour le football et les passionnés, ce serait beau qu'il reste à Madrid.

Un échange Joao Félix-Bernardo Silva en vue ?

Selon nos confrères d'Eurosport UK, Manchester City réfléchit à différentes manières de restructurer son attaque après le départ de Sergio Agüero. Si le plan A Harry Kane venait à ne pas marcher, c'est du côté de l'Atlético Madrid que les Skyblues pourraient bien trouver leur plan B. D'après nos informations, le profil de Joao Félix intéresse tout particulièrement le staff mancunien, qui verrait d'un bon oeil un échange avec Bernardo Silva pour faciliter la transaction. Les deux joueurs, actuellement partenaires en sélection, seraient les pions d'un grand jeu de chaises musicales offensives à venir en Europe.

Notre avis : Bernardo Silva semble être un des gros noms amenés à partir de City pour remodeler le secteur offensif. Peu importe l'arrivée en question...

Bernardo Silva et Joao Felix (Portugal) Crédit: Getty Images

Réunion au sommet pour le futur d'Ousmane Dembélé

Selon Mundo Deportivo, l'avenir d'Ousmane Dembélé à Barcelone pourrait bien se décider dans les prochains jours. Sous contrat avec le Barça jusqu'en 2022, l'international français devrait se voir proposer une prolongation de contrat par le club catalan qui, en cas de refus, pourrait mener à son transfert. Le média barcelonais affirme que le club où serait vendu Dembélé ne serait autre que Manchester City, où Guardiola aurait déjà validé un échange avec Bernardo Silva. Le Barça cherche en tout cas à tout prix une option pour empêcher le joueur de partir libre de Catalogne l'été prochain.

Notre avis : Plus en vue que les saisons précédentes avec le Barça, Dembélé semble avoir franchi un cap. Il gagnerait peut-être à faire fructifier cette maturité sous le maillot blaugrana la saison prochaine.

Sancho confiant pour son transfert à Manchester United

Le feuilleton Jadon Sancho va-t-il prendre fin ? Pas présent sur la feuille de match de l'Angleterre contre la Croatie dimanche dernier, l'ailier de 21 ans devrait quitter le Borussia Dortmund cet été, malgré un premier refus de l'offre proposée par les Red Devils. Selon le Manchester Evening News, il manquait un peu plus de 10 millions d'euros à l'offre initiale de Manchester United, mais les négociations continuent. Les agents de l'international anglais seraient eux très confiants quant à la finalisation d'un accord très prochainement.

Notre avis : Plus les jours passent, moins le doute est permis. Sancho ira à Manchester United cet été.

Marseille tente le gros coup Samuel Umtiti

Marseille continue de s'activer pour renforcer sa défense. Selon Sport, le club olympien aurait sondé le FC Barcelone au sujet de Samuel Umtiti. Déjà en discussions avec l'OM au sujet du jeune ailier Konrad de la Fuente, le Barça pourrait laisser son défenseur retourner dans un championnat qu'il connaît bien, et pourrait même facilier l'opération. L'ailier Aleix Collado est aussi annoncé comme étant dans le viseur de l'Olympique de Marseille.

Notre avis : Umtiti a besoin de retrouver du rythme et du temps de jeu. A Marseille ou ailleurs, mais pas à Barcelone.

Samuel Umtiti avec l'équipe de France Crédit: Getty Images

Le Napoli sur Moussa Sissoko

Et si Moussa Sissoko rejoignait la Serie A cet été ? Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'international français intéresserait notamment le Napoli. "Pour l'heure, il s'agit simplement d'une idée", précise le quotidien transalpin. Toma Basic, le milieu de Bordeaux, resterait la priorité du club napolitain. Mais ça bloque sur la formule. Offre : prêt avec obligation d'achat. Demande : transfert sec de 10 millions d'euros.

Notre avis : A 31 ans, Sissoko a encore le temps pour une belle aventure. Pas sûr que ce soit à Naples qu'elle puisse arriver.

L'OM revient à la charge pour Lirola

Alors que son option d'achat de 12 millions d'euros a expiré, Pol Lirola est toujours une cible de l'OM. Selon La Gazzetta dello Sport, le club olympien est récemment revenu à la charge pour le latéral droit et se dit prêt à dépenser le même montant que l'option. Problème : le nouvel entraîneur de la Viola Gennaro Gattuso serait contre et semble heureux d'avoir retrouvé le latéral. Une discussion est à prévoir entre les deux hommes. En cas de départ de Lirola à l'OM, la Fiorentina a d'ores et déjà pris des informations sur Zeki Çelik (LOSC).

Notre avis : Difficilement compréhensible que l'OM se dise prêt à payer le même prix que son option d'achat, après l'avoir laissée expirer il y a quelques jours.

Malen, cible prioritaire du BvB

Le Borussia Dortmund s'apprête à devoir se séparer de Jadon Sancho, en partance pour Manchester United. L'international anglais devrait se voir remplacer par Donyell Malen dans l'effectif du club allemand. Selon Bild et Sky Allemagne, l'attaquant hollandais est attendu comme le successeur de Sancho dans la Ruhr, mais Liverpool est aussi intéressé par son profil.

Notre avis : Le Borussia Dortmund semble être le club parfait pour aider Malen à continuer dans sa progression.

Arsenal pousse pour Fekir malgré le refus du Betis

Avec le retour de Martin Odegaard au Real Madrid, et la signature d'Emi Buendia à Aston Villa, les Gunners cherchent de la créativité à mettre dans leur milieu de terrain et ont coché le nom de Nabil Fekir. Son club du Betis Séville a toutefois refusé la première offre de l'écurie londonienne selon The Sun, car l'entraîneur du club andalou Manuel Pelligrini ne semble pas enclin à se séparer aussi facilement de l'international français. Une deuxième offre pourrait arriver très prochainement.

Notre avis : Fekir était parti au Betis pour changer de dimension. Il lui faut un plus grand club pour retrouver les hauteurs du football européen et une place en sélection.

Balerdi parti pour rester à l'OM

Leonardo Balerdi va très probablement faire son retour à l'OM, et cette fois de manière définitive. Selon Kicker, le club olympien et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord pour un transfert de 11 millions d'euros, et non les 14 millions initialement fixés pour l'option d'achat.

Notre avis : Même à 11 millions d'euros, le montant semble élevé comparé au rendement de l'Argentin cette saison.

Leonardo Balerdi, le défenseur de l'OM Crédit: Getty Images

Watford s'intéresse à Maxwel Cornet

D'après Sky Sports, Watford s'intéresse de près à Maxwel Cornet. L'Ivoirien de 24 ans, à Lyon depuis 2015 et sous contrat jusqu'en 2023, ferait l'objet d'une offre que les dirigeants lyonnais observent avec attention. Des discussions auront lieu dans les prochains jours. Dans le même temps, les Hornets sont tout proches de signer l'international anglais Danny Rose, libre de tout contrat.

Notre avis : Des montants proches de 20 millions d'euros ont fuité récemment. A ce prix-là, Lyon ne doit pas hésiter.

Todibo définitivement à Nice ?

Simplement prêté au club azuréen en deuxième partie de saison par le Barça, Jean-Clair Todibo devrait être en mesure de signer de manière définitive avec les Aiglons. Selon Sport, le FC Barcelone serait prêt à accepter l'offre de 8,5 millions d'euros proposée par Nice pour le défenseur de 21 ans.

Notre avis : Nice est satisfait par Todibo, qui semble avoir remis sa carrière à l'endroit. Reste à confirmer désormais.

