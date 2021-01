Ramos s'éloigne du Real Madrid

Marca fait le point sur le dossier de la prolongation de Sergio Ramos dans la capitale espagnole. Et ne se montre pas très optimiste. Le quotidien explique que les choses ont peu bougé entre le capitaine des Merengue et sa direction, un mois après une réunion avec Florentino Perez. Ce dernier estime que le joueur de 34 ans, libre cet été, ne recevra pas de meilleure offre de salaire que celle du Real. Et ne montera donc pas plus haut dans sa proposition.

Notre avis : C'est la fin d'une époque qui s'annonce au Real Madrid avec le départ presque acté de Ramos…

Di Maria, Ramos, Messi : Ce discret pacte de non-agression qui fige le mercato des géants

L'OM vise un milieu croate pour remplacer Sanson

En quête d'un nouveau milieu de terrain après le départ de Morgan Sanson pour Aston Villa, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes pour son entrejeu. La dernière en date semble venir de Croatie, et du Dinamo Zagreb. Plusieurs médias croates annoncent en effet que le club olympien a soumis une offre de 12M€ + 4 de bonus pour Lovro Majer, milieu de 23 ans. L'international croate pourrait donc rejoindre la Ligue 1, si son club accepte l'offre marseillaise, pas forcément au niveau des 15 millions secs demandés dans un premier temps.

Notre avis : Avec les événements qui ont entouré l'Olympique de Marseille samedi, un nouveau transfert pourrait bien ne pas être la priorité immédiate du club.

Upamecano encore un peu plus proche du Bayern

Le départ de Dayot Upamecano l'été prochain n'est plus une surprise pour personne, et surtout pas pour ses dirigeants du RB Leipzig. Sa destination en revanche, se précise chaque jour un peu plus. Le quotidien allemand Bild rapporte qu'une réunion plus ou moins secrète a eu lieu entre l'agent du joueur et Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du Bayern Munich, pour discuter d'un futur transfert et de l'avenir du défenseur français au sein du club bavarois. Si plusieurs clubs anglais sont également annoncés dans la course pour le joueur de 22 ans, les champions d'Allemagne semblent avoir une bonne longueur d'avance sur ce dossier.

Notre avis : Ce n'est caché ni par l'entourage du joueur, ni par le club bavarois : Upamecano sera, sauf revirement incroyable, un joueur du Bayern la saison prochaine.

Mourinho ouvert au départ de Dele Alli

C'est sûrement le dossier qui va le plus dynamiter cette fin de mercato. Le PSG continue d'avancer dans le recrutement de Dele Alli, et une étape supplémentaire semble avoir été franchie. D'après le Daily Mail, le coach de Tottenham José Mourinho a donné son accord pour le départ du milieu de terrain anglais. Il s'agit donc désormais de convaincre totalement le propriétaire des Spurs Daniel Levy des modalités du prêt demandé par le club parisien.

Notre avis : Le dossier continue d'avancer, et risque d'électriser le mercato jusque dans ses dernières heures.

PSG - Fernandez : “Dele Alli, oui, mais pour le mettre où ?”

Accord Inter-Lautaro pour une prolongation ?

A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan et Lautaro Martinez seraient parvenus à un accord pour la prolongation de contrat de l'attaquant argentin. Le nouveau bail s'étendrait jusqu'en 2024, avec un salaire estimé à 4,5 millions d'euros par an. La clause libératoire de 111 millions d'euros, elle, ne serait plus dans le nouveau contrat.

Notre avis : Bonne nouvelle pour le joueur, qui a dû comprendre que le Barça ne pourrait probablement pas l'accueillir dans des conditions financières et sportives suffisantes.

Lucas Hernandez refuse de prolonger avec le Bayern

Toujours sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2024, Lucas Hernandez n'est toutefois pas satisfait au sein du club bavarois. Le journal As révèle que le latéral français n'est pas satisfait de son temps de jeu chez les Allemands, lui qui est toujours derrière Boateng et Alaba dans la hiérarchie des défenseurs munichois, alors même que ces derniers sont sur le départ. Conséquence de ce mécontentement, le champion du monde 2018 aurait refusé l'offre de prolongation proposée par le Bayern, provoquant une dispute entre le directeur sportif du club Hasan Salihamidžić et l'entraineur Hansi Flick.

Notre avis : Il reste du temps à Hernandez pour s'imposer avec le Bayern. Le départ annoncé des deux cadres de la défense sera sûrement une opportunité pour lui d'afficher un nouveau statut.

Liverpool n'exclut pas la piste Mustafi

Les Reds sont engagés dans une course contre la montre pour recruter un défenseur central après la blessure de Joël Matip. Selon le Daily Telegraph, Liverpool n'exclut ainsi pas la piste menant à Shkodran Mustafi, qui ne joue pourtant pas du côté d'Arsenal. L'international allemand serait en négociations avec les Gunners pour une rupture de contrat. Le nom du défenseur des New York Red Bulls (MLS) Aaron Long est lui aussi cité, par ESPN.

Notre avis : Si c'est pour qu'il signe à Liverpool, Arsenal gagnerait à ne pas résilier le contrat de Mustafi et tenter de bénéficier d'une indemnité de transfert le concernant.

Pape Abou Cissé rejoint l'ASSE en prêt

Après l'imbroglio autour du dossier Mostafa Mohamed, les Verts ont cette fois-ci bien bouclé l'arrivée de Pape Abou Cissé. Le défenseur sénégalais arrive en provenance de l'Olympiakos, et rejoint l'ASSE en prêt (avec option d'achat) jusqu'à la fin de la saison. Le joueur de 25 ans a d'ores et déjà affiché ses ambitions avec son nouveau club : "Les Verts sont une équipe très suivie au Sénégal et je sais que plusieurs Sénégalais ont beaucoup apporté à l'ASSE. J'espère m'inscrire dans cette lignée". Il portera le numéro 6 chez les Verts.

Notre avis : Bonne nouvelle pour les Verts, qui passe malheureusement au second plan derrière la révolte des supporters stéphanois.

Les Verts toujours sur Niang

Selon une information de L'Equipe, l'AS Saint-Etienne a réactivé la piste menant à M'Baye Niang, le buteur de Rennes en partance pour le Genoa. Après l'échec dans le dossier Mostafa Mohamed, les Verts souhaitent comme lors du dernier mercato enrôler le Sénégalais dans les dernières heures du mercato. Cette fois-ci, l'ASSE a bien plus de concurrence, du Genoa, qui tient la corde dans ce dossier, mais aussi d'autres clubs dont les Girondins de Bordeaux, où Jean-Louis Gasset aimerait aussi voir le buteur rejoindre son club. Le feuilleton M'Baye Niang n'est pas fini...

Notre avis : Espérons pour eux que les Verts aient un plan C...

Ribéry n'exclut pas une prolongation

En fin de contrat avec la Fiorentina l'été prochain, Franck Ribéry a été interrogé sur une éventuelle prolongation de contrat avec la Viola, et il s'est montré plutôt désireux de rester. "Je suis heureux ici. Est-ce que je vais rester ? Il faut demander au club, moi je suis disponible" a notamment déclaré l'international français, dans des propos relayés par Tuttosport. Les dernières rumeurs parlent d'une prolongation d'une saison de plus pour l'attaquant de 37 ans.

Notre avis : En regardant son match de vendredi contre le Torino, il n'y a pas de doute sur les jambes du Français et sur sa volonté de continuer encore un peu avec la Viola.

Draxler pourrait rebondir à Séville l'été prochain

L'Allemand devrait suivre le même chemin que Thiago Silva et Edinson Cavani, et quitter le PSG libre à la fin de son contrat l'été prochain. Le champion du monde 2014 avec la Mannschaft a été proposé comme monnaie d'échange dans le deal concernant Dele Alli, sans succès. C'est bien vers la Liga, et vers le FC Séville que le numéro 23 parisien pourrait rebondir selon le journal As. Le directeur sportif du club andalou Monchi suivrait le joueur de près depuis plusieurs saisons, et serait désireux de le voir évoluer sous les ordres de Lopetegui. Le Bayern Munich est également cité parmi les potentiels points de chute de Julian Draxler.

Notre avis : Recruté aux alentours de 40M€ il y a 4 ans, l'Allemand ne va pas aider les finances parisiennes en partant libre l'été prochain…

El Shaarawy signe son retour à la Roma

C'est officiel : Stefan El Shaarawy est de retour en Serie A. L'ailier italien s'est officiellement engagé avec l'AS Rome, club dont il avait déjà porté les couleurs de 2016 à 2019. Le joueur de 28 ans s'est engagé ce samedi et portera son fétiche numéro 92 avec les Giallorossi.

Notre avis : Le "Pharaon" revient en Italie, dans le club où il a été le plus performant au cours de sa carrière. Bonne nouvelle pour les Giallorossi !

Milan veut un transfert pour Diogo Dalot

Pour l'instant prêté par Manchester United à l'AC Milan, Diogo Dalot s'épanouit cette saison et satisfait ses dirigeants. Au point que ces derniers voudraient acquérir le Portugais de manière définitive d'après le Sun. Le montrant du transfert pourrait s'élever à 17M€ pour le jeune latéral de 21 ans.

Notre avis : Le montant semble élevé pour le Portugais, qui semble toutefois enfin montrer l'étendue de son talent avec le leader de Serie A.

