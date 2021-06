Laporta optimiste pour la prolongation de Messi

Interrogé après la présentation du documentaire "Messi, el desè art", Joan Laporta, le président du Barça, s'est montré plutôt optimiste sur la prolongation de son joueur. "Les chaussures de Leo Messi continueront à fouler la pelouse du Camp Nou. Il veut rester. Je n'envisage pas de réponse négative. Mais ce n'est pas facile. On fait ce qu'on peut. Il n'a pas besoin d'être séduit, il est déterminé si une série de circonstances le poussent à rester", a-t-il assuré. Les médias espagnols évoquent une possible prolongation de deux ans pour la Pulga.

Notre avis : Laporta joue la méthode Coué. Le temps presse tout de même pour annoncer une prolongation !

Après Ramos, Varane pourrait aussi quitter le Real

Marca est assez formel : le Real Madrid ne devrait pas avoir de nouvelles de Raphaël Varane tant que l'Euro n'est pas terminé. Cela dit, le Français pourrait bien emboiter le pas à son ancien capitaine et tenter de démarrer un nouveau cycle ailleurs. Le journal espagnol explique que la prolongation du joueur de 28 ans devient une priorité pour les Merengue, pas du tout enclins à se séparer de leurs deux défenseurs centraux cet été. Mais pas sûr que l'arrivée de David Alaba suffise à convaincre Varane de rester, lui qui est sous contrat jusqu'en 2022. Pour Marca, l'Angleterre et Manchester United sont toujours les destinations les plus probables pour l'international tricolore, même si Chelsea pourrait également le tenter.

Notre avis : La manière dont Sergio Ramos quitte le club ne doit pas spécialement donner envie à Varane de rester.

Giroud impatient de signer à Milan

Déjà d'accord avec l'AC Milan sur la base d'un contrat de deux ans (+ une en option), Olivier Giroud, actuellement à l'Euro avec les Bleus, attend désormais un geste de la part de Chelsea. En effet, selon La Gazzetta dello Sport, le club lombard ne compte pas verser d'indemnité de transfert aux Blues, qui ont récemment prolongé unilatéralement l'attaquant. Mais une promesse de le libérer à un club étranger lui aurait été faite. Ses agents ont garanti à Milan qu'il pourrait se libérer "gratuitement".

Notre avis : Giroud est impatient de signer à Milan, mais Milan s'impatiente aussi pour Giroud... Attention à ne pas trop attendre.

Joao Félix à City si la piste Kane échoue

C'est une info qui est venue d'Eurosport UK il y a quelques jours : Manchester City envisage de recruter Joao Félix en cas d'échec sur sa piste principale, Harry Kane. Mundo Deportivo confirme ce jeudi un possible échange avec Bernardo Silva, sur qui Guardiola ne compte plus. Le milieu portugais serait même déjà inclus dans une première proposition pour attirer le milieu de l'Atlético Saul Niguez.

Notre avis : L'Atlético ne devrait pas céder Félix cet été. C'est du moins ce qu'a affirmé le président des Colchoneros.

La réunion pour Dembélé n'a pas levé les doutes au Barça

Alors qu'une réunion décisive au sujet de l'avenir d'Ousmane Dembélé a eu lieu hier, Marca explique que ce meeting n'a pas rassuré les dirigeants barcelonais quant aux intentions du Français. Inquiet de la possible baisse financière de son contrat d'une part, et des nombreux renforts offensifs sur le mercato des Blaugrana d'autre part, l'ailier tricolore ne serait pas pressé à l'idée de prolonger son contrat qui court jusqu'en 2022. Si le club catalan n'a pas abandonné l'idée d'arriver à un accord, un transfert cet été n'est pas à exclure si aucune offre n'est acceptée. La Juve, Manchester City et le PSG sont intéressés.

Notre avis : Le Barça a joué de patience avec Ousmane Dembélé dans le passé. Il serait noble pour le Français de ne pas l'oublier.

Coman n'est pas encore parti du Bayern

Uli Hoeness, l'ancien président du Bayern Munich, s'est exprimé au sujet du problème Kingsley Coman, qui demanderait un transfert faute d'une prolongation satisfaisante à ses yeux. A la différence de David Alaba, également parti à la suite d'un manque d'accord sur le salaire du joueur, l'ancien dirigeant de 69 ans a expliqué que le situation était différente pour Coman. "Le contrat de David a expiré. Avec Kingsley, nous avons encore deux ans, d'ici là il va se passer beaucoup de choses dans le monde", a-t-il affirmé pour Sport Bild. Autrement dit, le Bayern ne semble pas prêt à répondre aux exigences du Français, et ne facilitera pas non plus un transfert éventuel.

Notre avis : Le Bayern est une institution. Pas sûr que la meilleure idée pour Coman soit d'aller au clash avec son club.

Dybala ne quittera pas la Juventus cet été

Avec le retour de Max Allegri, il pourrait être le grand gagnant dans l'effectif de la Juve. Paulo Dybala, annoncé plusieurs fois sur le départ ces dernières saisons, est pleinement concentré sur son avenir à Turin selon Fabrizio Romano. L'Argentin n'est pas en discussions avec d'autres clubs, et sera bien présent à la reprise avec la Vieille Dame. La saison dernière, la "Joya" n'a débuté que 13 rencontres en Serie A...

Notre avis : Ca n'a pas toujours été rose entre Allegri et Dybala. Est-ce que la saison prochaine sera différente ?

Pellegrini pour remplacer Wijnaldum à Liverpool ?

Le milieu néerlandais parti au PSG, les Reds sont à la recherche d'un renfort dans l'entrejeu, et pourraient l'avoir trouver avec Lorenzo Pellegrini. Selon le Daily Mirror, Liverpool est venu aux renseignements auprès de l'AS Rome pour son milieu de terrain de 24 ans, auteur de 7 buts et six passes décisives en Serie A la saison dernière. L'international italien est évalué à environ 40 millions d'euros.

Notre avis : Liverpool a ciblé un profil qui correspond à celui du Néerlandais. Mais la concurrence est rude sur le dossier du jeune Italien.

Van de Beek voudrait rejoindre la diaspora hollandaise du Barça

Malheureux à Manchester United, le Néerlandais Donny van de Beek voudrait rejoindre la Catalogne et le FC Barcelone selon le Daily Star. Il pourrait y rejoindre ses compatriotes Ronald Koeman, Frenkie de Jong et Memphis Depay, ainsi que son ancien partenaire de l'Ajax Serginio Dest. La saison dernière, le milieu de terrain n'a débuté que quatre rencontres de Premier League sous les ordres de Solskjaer.

Notre avis : Van de Beek veut rejoindre Barcelone, soit. Mais est-ce que le Barça veut van de Beek ? Rien n'est moins sûr.

Tomori à Milan, c'est officiel !

Comme annoncé ce jeudi matin, Fikayo Tomori rejoint de manière permanente l'AC Milan, avec qui il a signé un contrat de cinq années. Prêté dans un premier temps par Chelsea, le défenseur anglais rejoint les Rossoneri, contre un montant de 28,5 millions d'euros.

Notre avis : Le joueur de 23 ans a convaincu pendant son prêt. A lui de devenir le patron de la défense des Rossoneri.

Lyon sur le point d'enregistrer une deuxième recrue

Après l'arrivée de Damien Da Silva, c'est un autre défenseur qui devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais très prochainement. D'après L'Equipe, le Brésilien Henrique va quitter Vasco de Gama et s'engager avec l'OL, où il est attendu ce jeudi. Le latéral gauche de 27 ans arrive libre, et devrait signer un bail de trois ans. Il vient renforcer un poste où Maxwel Cornet ne sera pas retenu cet été en cas d'offre intéressante.

Notre avis : Avec Bard, Koné, Cornet voire De Sciglio et désormais Henrique, il va falloir dégraisser au poste de latéral gauche à l'OL !

Congré va aussi quitter Montpellier

Après avoir annoncé le départ de Vitorino Hilton il y a quelques jours, le MHSC devrait également se séparer d'un autre roc de sa défense. Daniel Congré, 36 ans, ne va pas voir son contrat prolongé par la direction héraultaise selon France Bleu. Le nouvel entraîneur montpelliérain Olivier Dall'Oglio souhaiterait entamer une nouvelle page et créer un nouveau cycle.

Notre avis : La fin d'un ère, inéluctable compte tenu de l'âge des deux piliers. Les deux resteront dans l'histoire du MHSC.

