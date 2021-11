Renato Sanches aurait pu signer au Barça cet été

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Renato Sanches est renenu sur son départ avorté au FC Barcleone cet été. "Au début, cela a été un choc, mais après tu relativises. Le foot, ce n’est que des hauts et des bas et je suis habitué. J’ai arrêté de penser aux clubs intéressés et au reste pour me fixer sur la récupération. Parce que si tu ne récupères pas, plus aucun club ne s’intéresse à toi", a-t-il révélé, avant de confirmer être tenté par un départ à l'AC Milan.

"Un départ en janvier ? Peut-être que Milan et Arsenal sont intéressés mais je ne sais pas. J'ai parlé avec mon agent, je sais quels clubs appellent ou pas, mais je ne peux pas le dire maintenant. Mais je sais que je suis prêt. Si une offre arrive, je verrai ce qu'il y a de mieux pour moi. L'AC Milan est un grand club ? Oui, c'est un grand club, historique. La classe. J'aime bien", a-t-il avoué.

Notre avis : Pour Renato Sanches, un départ n'est plus qu'une question de temps. Reste simplement à savoir où.

Le Bayern prêt à proposer 80 millions d'euros pour Pedri

Et si le Bayern Munich faisait des folies pour Pedri ? D'après le quotidien madrilène AS, le club bavarois songerait à faire une offre de 80 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain du FC Barcelone, qui a remporté le Golden Boy 2021 ce lundi.

Notre avis : On imagine mal le Barça se séparer de Pedri. Et le Bayern proposera difficilement une telle somme.

Pedro Gonzalez 'Pedri' Crédit: Getty Images

La Fiorentina fixe le prix de Vlahovic...

Auteur d'un doublé face à l'AC Milan (4-3) samedi, Dusan Vlahovic continue de flamber en Serie A. Mais probablement plus pour longtemps. Selon La Nazione, l'attaquant, qui ne souhaite toujours pas prolongé son contrat qui court actuellement jusqu'en 2023, pourrait partir en janvier prochain. Tottenham et Manchester City seraient notamment sur les rangs, alors que la Juventus Turin souhaiterait attendre le mercato estival. Un prix de 70-80 millions d'euros est évoqué par le quotidien de Florence.

Notre avis : Tout simplement impressionnant, Vlahovic est l'attaquant du présent et du futur. Le club qui misera dessus ne le regrettera pas.

Dusan Vlahović Crédit: Getty Images

... et la Roma pourrait se séparer de Zaniolo

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo pourrait bien quitter l'AS Rome lors des prochains mercatos. Ecarté par José Mourinho lors des deux dernières rencontres, l'international italien se poserait quelques questions, lui qui aurait une valeur de 60-70 millions d'euros par son club. "Pour l'instant, il n'est pas considéré comme transférable", précise toutefois le média, qui reste attentif à un dossier qui pourrait rapidement évoluer.

Notre avis : Sauf offre exceptionnelle ou tension avec son entraîneur, la Roma gardera Zaniolo. C'est l'un des plus grands talents italiens. A 22 ans...

