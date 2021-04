Les pistes Vidal et Almada confirmées pour l'OM

Dans son édition du jour, L'Equipe confirme deux pistes pour le mercato estival de l'Olympique de Marseille : Arturo Vidal et Thiago Almada. Le premier, qui évolue à l'Inter Milan, est sous contrat jusqu'en 2022. Jorge Sampaoli l'apprécierait beaucoup. Quant au deuxième, qui fait actuellement le bonheur de Vélez Sarsfield, son bail actuel expire en 2023. Une offre pourrait être bientôt faite selon certains médias argentins.

Notre avis : Au vu du contexte économique actuel, l'OM va devoir se montrer créatif sur le mercato. Voilà qui tombe bien, Pablo Longoria excelle généralement dans ce domaine.

En fin de contrat avec la Fiorentina, Franck Ribéry est toujours dans l'attente. Selon La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina lui a bien transmis une offre de prolongation : un an de contrat, salaire en baisse (partie fixe divisée par deux, bonus selon les performances) avec une partie variable. Si le club toscan serait optimiste, et que le joueur se sentirait bien du côté de la Viola, la Lazio Rome pourrait tenter le coup dans ce dossier. Le choix du futur entraîneur de la Fiorentina pourrait également être décisif. Des clubs allemands seraient également intéressés par l'ancien joueur du Bayern Munich.

Notre avis : Ribéry attend encore quelques semaines avant de se décider. La Fiorentina n'est d'ailleurs pas encore officiellement maintenue. Mais la tendance voudrait qu'il reste en Toscane.

Les plans du Barça pour Neymar, Haaland et Fati

Malgré les nombreuses informations concernant une prolongation de Neymar avec le PSG, le Barça semble toujours croire à son possible retour. Et selon les informations de Deportes Cuatro, il y aurait même un plan plutôt clair s'il venait à se concrétiser. Avec des finances toujours aussi délicates, le club catalan ne pourra recruter toutes ses cibles. En cas de come-back du "Ney", Erling Haaland, pisté lui aussi, ne pourrait donc être transféré. "Et c'est donc Ansu Fati qui serait alors considéré comme le buteur", précise le média espagnol.

Notre avis : Au vu du stade avancé des négociations, il serait étonnant que Neymar ne prolonge pas au PSG. Même si rien n'est encore visiblement signé...

Alaba au Real, c'est comme si c'était fait

En fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba va très probablement rejoindre le Real Madrid. Malgré l'intérêt d'autres clubs, comme le PSG, le futur-ex joueur du club bavarois touchera un salaire net aux alentours de 12 millions d'euros selon Fabrizio Romano, journaliste du côté de Sky Italia.

Notre avis : Aucune surprise. Le Real voulait Alaba, Alaba voulait le Real. Transfert attendu.

Nantes lève l'option d'achat pour Lafont

Le FC Nantes a annoncé jeudi avoir levé l'option d'achat pour son gardien international Espoirs, Alban Lafont, prêté depuis 2019 par la Fiorentina (Serie A italienne) et qui s'est officiellement engagé au club Jaune et Vert jusqu'en 2024.

Le montant de l'option d'achat n'a pas été précisé mais, selon plusieurs médias, il est estimé à 7 millions d'euros.

Notre avis : Une bonne chose pour Lafont qui sera titulaire à Nantes. Aux Canaris de rester en Ligue 1 maintenant.

Boulaye Dia intéresse le Napoli et la Fiorentina

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Boulaye Dia, attaquant du Stade de Reims, a de nombreux courtisans en Italie. Le quotidien italien parle notamment du Napoli et de la Fiorentina. En Premier League, West Ham serait également à l'affût.

Notre avis : 14 buts en 34 matches cette saison, ça plaide forcément en votre faveur. Dia a d'ailleurs un bon de sortie. Départ à prévoir l'été prochain.

