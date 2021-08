Mandanda évoque sa situation à l'OM...

Présent en conférence de presse ce vendredi, Steve Mandanda est revenu sur sa situation à l'OM. "Pau Lopez est arrivé après le départ de Yohann Pelé. C'est normal, je s'avais qu'un gardien allait arriver, j'en avais parlé avec Pablo (Longoria) il y a bien longtemps. Les postes sont doublés pour que l'équipe soit performante. J'ai toujours donné le maximum et le meilleur de moi-même. L'arrivée de Pau (Lopez) est logique. Je ne vais pas être là indéfiniment. Un jour, quelqu'un jouera à ma place. Cette saison ? La saison prochaine ? On verra", a expliqué le gardien marseillais.

Notre avis : Mandanda est visiblement prêt à accepter la concurrence cette saison. L'an prochain, son avenir restera à déterminer.

... et celle de Kamara

Toujours en conférence de presse, Steve Mandanda a évoqé l'avenir de Boubacar Kamara, qui dispose d'un bon de sortie mais qui est toujours à l'OM. "J'espère qu'il sera avec nous la saison prochaine. Il est à fond et très sérieux", a assuré le gardien marseillais.

Notre avis : Plus les jours passent, et plus Kamara a de chances de rester à l'OM. Ses courtisans ne semblent pas prêts à aligner le prix réclamer par le club olympien.

Romero à Tottenham, c'est fait

Après de longues semaines de négociations, Cristian Romero est enfin un joueur de Tottenham. Les Spurs ont officialisé l'arrivée du défenseur international argentin de 23 ans en provenance de l'Atalanta Bergame. Il s'est engagé pour cinq saisons avec le club anglais. Le montant du transfert est estimé à 55 millions d'euros.

Notre avis : Tottenham n'a pas lésiné mais il pourra compter sur un super défenseur.

Chelsea prêt à offrir 120M pour Lukaku

En plus du feuilleton Lionel Messi, celui concernant Romelu Lukaku bat également son plein. Selon La Gazzetta dello Sport, les Blues s'apprêtent à proposer 120 millions d'euros à l'Inter Milan pour recruter l'international belge, qui a d'ores et déjà donné son feu vert pour revenir.

Notre avis : Lukaku-Chelsea, ça brûle. Sauf marche arrière de l'Inter, le deal se fera.

Araujo et le LOSC, c'est fini

C'est officiel : Luiz Araujo quitte le LOSC pour rejoindre Atlanta United. L'attaquant brésilien de 25 ans a signé un contrat longue durée en faveur de la franchise de MLS. Le club nordiste, lui, devrait encaisser aux alentours de 10 millions d'euros.

Notre avis : Une bien mauvaise surprise du côté du LOSC, qui perd un nouveau joueur...

Bernardo Silva pourrait quitter City

Bernardo Silva et Manchester City, voilà une histoire qui pourrait se finir cet été selon Pep Guardiola. "Bernardo Silva veut partir. Il y a deux ou trois joueurs qui veulent partir. Quand ils apporteront une offre, nous sommes ouverts à discuter... Mais cela dépend d'eux", a annoncé l'entraîneur de Manchester City ce vendredi en conférence de presse.

Notre avis : Bernardo Silva sur le marché, voilà un coup à faire pour plusieurs équipes. Occasion à saisir !

Dybala, parti pour prolonger ?

Selon La Gazzetta dello Sport, l'agent de Paulo Dybala devrait rencontrer les dirigeants de la Juventus Turin dans la journée de samedi. Sur la table, une possible prolongation de contrat. La confiance de Massimiliano Allegri, elle, pourrait être un facteur déterminant dans ce dossier. Les parties seraient optimistes pour trouver un accord.

Notre avis : La fin du feuilleton aproche.

Milenkovic va quitter la Fiorentina

Selon plusieurs médias italiens, dont la Gazzetta dello Sport, Nikola Milenkovic, le défenseur central de la Fiorentina, se serait engagé avec West Ham, en Premier League, pour un montant avoisinant les 15 millions d'euros. A 23 ans, l'international serbe Nikola Milenkovic laisse derrière lui 133 matchs joués en Serie A avec le maillot viola.

Notre avis : C'est une grosse perte pour la Fiorentina, qui va toutefois récuépérer une jolie somme pour son défenseur.

Mollo rejoint Hyères

C'était attendu, c'est désormais officiel : Yohan Mollo rejoint le club de Hyères, qui évolue en National 2 et qui est présidé par un certain Mourad Boudjellal. "Le club a l’honneur d’annoncer l’arrivée de Yohan Mollo, en provenance de Panathinaikos ! Avec 170 matchs de Ligue 1, une Coupe de la Ligue avec l’ASSE, et après avoir été élu meilleur latéral droit de D1 Grecque, Yohan Mollo s’engage avec le Hyères 83", est-il indiqué sur le communiqué.

Notre avis : Après Marvin Martin, c'est un nouveau gros coup signé Mourad Boudjellal.

Ilicic, d'accord avec Milan

En quête d'un numéro 10 depuis le départ d'Hakan Calhanoglu à l'Inter Milan, l'AC Milan pourrait bien jeter son dévolu sur Josip Ilicic, qui souhaite quitter l'Atalanta. Un accord aurait d'ores et déjà été trouvé entre le principal concerné et les Rossoneri. Manque celui avec la Dea. Selon Sky Italia, la dernière semaine de mercato pourrait être décisive. Milan est également intéressé à Hakim Ziyech, mais uniquement si Chelsea ouvre la porte à un prêt.

Notre avis : Milan souhaite patienter jusqu'à la dernière ligne droit pour recruter Ilicic à des conditions favorables. Avec l'accord du joueur, le club lombard est même en position de force.

Bakayoko, retour au Napoli ?

Selon les informations de Sky Italia, Tiémoué Bakayoko pourrait revenir au Napoli. Revenu à Chelsea cet été après un premier prêt au sein du club napolitain, le milieu de terrain, qui a été prolongé unilatéralement jusqu'en 2022, serait en partance. L'AC Milan serait également à l'affût dans ce dossier.

Notre avis : Chelsea ne compte plus vraiment sur Bakayoko, mais aimerait probablement monétiser son départ.

Demiral rejoint l'Atalanta

Dans un communiqué officiel, l'Atalanta Bergame a officialisé la venue de Merih Demiral en provenance de la Juventus Turin. Le défenseur turc vient ainsi remplacer Cristian Romero, parti à Tottenham.

Notre avis : L'Atalanta retombe sur ses pattes avec Demiral, qui a connu quelques difficultés dans son passé récent avec la Juventus Turin.

Roux rejoint Chateauroux

C'est un gros coup pour la Berrichonne de Chateauroux. Dans un communiqué officiel, le club de National 1 a confirmé la venue de Nolan Roux. L'ancien joueur du LOSC, de l'ASSE ou encore de Nîmes a signé un contrat de deux saisons.

Notre avis : Nolan Roux va apporter toute son expérience au club de National 1. C'est un sacré coup !

