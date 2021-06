Ronaldo vers une prolongation ?

TVI, relayées ce mercredi par le quotidien AS, Selon les informations de la chaîne portugaise, relayées ce mercredi par le quotidien Cristiano Ronaldo discuterait avec les dirigeants de la Juventus Turin pour prolonger son contrat. Actuellement lié à la Vieille Dame jusqu'en juin 2022, le quintuple Ballon d'Or pourrait rempiler pour une saison supplémentaire.

Notre avis : Un départ de Mbappé, et tout pourrait changer...

Cristiano Ronaldo Crédit: Getty Images

Le PSG proposerait un an à Ramos

Jeudi à minuit, Sergio Ramos sera officiellement un joueur libre de tout contrat. Alors que le Real Madrid n'a pas renouvelé le bail de l'ancien Sévillan, le PSG s'est positionné depuis plusieurs semaines. D'après L'Equipe, le club de la capitale lui proposerait un contrat d'un an, plus éventuellement une autre année en option. De son côté, le défenseur de 35 ans souhaiterait assurer un contrat de deux saisons.

Notre avis : Si ce n'est que ça, tout ce petit monde va vite se mettre d'accord.

Umtiti et le Barça pas sur la même longueur d’ondes…

Le champion du monde 2018, Samuel Umtiti, est en difficulté au Barça, où il a souffert de blessures à répétition. L'Equipe explique que le club catalan souhaite prêter son international français cet été, mais que l'ancien de l'OL veut rester au club. Il mettrait ainsi les bouchées doubles à l'entraînement, pour convaincre Ronald Koeman.

Notre avis : Umtiti a peu joué ces dernières saisons. Son intention est louable, mais aller chercher une place de titulaire indiscutable pendant une saison ne lui ferait pas de mal.

Samuel Umtiti lors du match de Liga entre le FC Barcelone et Elche, le 24 février 2021 au Camp Nou. Crédit: Getty Images

… Busquets et Roberto pourraient prolonger

Respectivement en fin de bail en juin 2022 et 2023, Sergi Roberto et Sergio Busquets sont tous les deux en discussions avec la direction du Barça pour prolonger leur contrat, selon Mundo Deportivo. Les Blaugrana se seraient décidés à proposer deux ans de plus à l'arrière droit. Pour sa part, Sergio Busquets aurait accepté une baisse de salaire pour son futur contrat.

Notre avis : Un peu de stabilité ne fait pas de mal, dans un début de mercato très agité.

Troisième offre acceptée pour Sancho ?

Le dossier traîne en longueur depuis de nombreuses semaines et commence à agacer en Angleterre. Mais Jadon Sancho se rapproche à grands pas de Manchester United puisque selon Sport Bild, les Red Devils ont trouvé un accord avec Dortmund pour un transfert de 85 millions d'euros. Le club allemand aurait ainsi accepté la troisième offre anglaise, même s'il en attendait initialement plus. Quelques détails doivent encore être réglés, concernant l'échelonnement du paiement et les bonus. L'opération pourrait au total dépasser les 90 millions d'euros.

Notre avis : Rendez-vous demain pour un nouvel épisode.

Jadon Sancho Crédit: Getty Images

Grealish entre vente… et prolongation ?

Si les dernières rumeurs autour de Jack Grealish faisaient état d'un fort intérêt de Manchester City à son égard, et d'un éventuel transfert de 116 millions d'euros, le Telegraph avance une autre version. Selon le quotidien britannique, Aston Villa serait confiant quant à une prolongation de contrat de son talentueux milieu offensif, qui avait déjà étendu son bail en septembre dernier, jusqu'en 2025. Une hypothétique nouvelle prolongation aurait pour but de dissuader ses prétendants mais aussi de revaloriser le joueur, qui passerait de 116 000€ à près de 175 000€ par semaine.

Notre avis : On voit mal Grealish rester à Villa après ses performances très convaincantes depuis le début de l'Euro.

Ça se tend pour Coman

Voilà un dossier qui commence à être comparé à celui de David Alaba en Allemagne. En fin de contrat en 2023, Kingsley Coman réclame un salaire de 20 millions d'euros par an pour prolonger au Bayern Munich. Une somme que le club bavarois ne veut pas verser. L'agent israélien Pini Zahavi est encore dans le coup et selon Sport Bild, la négociation entre Hasan Salihamidzic et Zahavi a calé lorsque le directeur sportif a haussé le ton. Les bases ne sont pas idéales...

Notre avis : On imaginait un clash hier, il se confirme aujourd'hui.

Gueye (PSG) face à Coman (Bayern) Crédit: Getty Images

Le Milan ne lâche pas Giroud

Même si Olivier Giroud a prolongé d'une saison supplémentaire avec Chelsea à la fin du printemps, l'AC Milan ne lâche pas le champion du monde 2018, selon les informations de Sky Italia. Un contrat de deux ans et un salaire annuel brut de 3,5 millions d'euros l'attendent. Si l'attaquant de Chelsea ne venait pas, le club lombard pourrait se replier sur Luka Jovic.

Notre avis : L'Euro des Bleus est terminé et ce dossier va se finaliser.

L’OM avance ses pions

A en croire ESPN Brésil, l'Olympique de Marseille est tout proche de s'attacher les services du défenseur de Santos Luan Peres. Le joueur de 26 ans, capable d'évoluer dans l'axe ou à gauche, pourrait débarquer contre un chèque de 4,5 millions d'euros. Concernant Pau Lopez, le gardien de la Roma, les positions de toutes les parties seraient proches, autour d'un prêt payant avec option d'achat fixée à 15 millions d'euros, selon La Provence.

Notre avis : Marseille n'a pas de temps à perdre. Mais avec Luan Peres, cela fait un joueur de plus sans aucune expérience en Europe.

Pau Lopez Crédit: Getty Images

Dzeko vers la Turquie ?

Alors que José Mourinho aurait fait d'Edinson Cavani une cible pour compenser un potentiel départ d'Edin Dzeko, l'avenir du Bosnien semble effectivement s'écrire loin de Rome. Selon Sky Italia, le Besiktas est en tout cas venu aux renseignements pour celui qui est sous contrat jusqu'en 2022. Mourinho aimerait toutefois le conserver.

Notre avis : Dzeko pourrait s'éclater en Super Lig.

