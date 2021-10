La Juve accélère pour Vlahovic...

Alors que Dusan Vlahovic ne prolongera pas avec la Fiorentina, les clubs intéressés par l'attaquant serbe se font de plus en plus nombreux. Après l'Atlético de Madrid et Manchester City, la Juventus Turin serait désormais dans la course. Selon La Gazzetta dello Sport, un premier contact a eu lien entre l'entourage du joueur et le club piémontais, qui a pris connaissance de la requête salariale : 6 millions d'euros. La Viola réclamerait aux alentours de 60 millions pour son joueur, en fin de contrat en 2023.

Notre avis : La séparation est actée entre Vlahovic et la Fiorentina. Mais cette dernière ne le bradera pas et compte bien demander le prix fort l'été prochain.

... et Evra revient sur le départ de Ronaldo

Dans un entretien accordé à La Repubblica, Patrice Evra est revenu sur le départ de Cristiano Ronaldo de la Juve cet été. "Pourquoi Cristiano a quitté la Juve ? Il a besoin d'amour et de respect. A la Juve, il devenait le bouc émissaire. En Italie, les critiques ont été un peu ridicules et hypocrites. La Juve aurait dû comprendre qu'il exige de l'amour et du respect. A Manchester United, il ne sera jamais critiqué", a ainsi expliqué l'ancien international français.

Notre avis : Si la Juve n'était pas contre le départ de CR7, elle aurait toutefois aimé qu'il se concrétise plus tôt pour pouvoir se retourner.

Cabaye revient sur son passage au PSG

Interrogé par France Bleu Paris, Yohan Cabaye est revenu sur son passage au PSG entre janvier 2014 et juin 2015. "Pendant un an et demi, j'ai quand même fait de bonnes prestations. Mais dans l'ensemble, elles ont été inférieures à ce que j'espérais. Je n'ai pas réussi à m'épanouir comme je le souhaitais pour tout un tas de raisons personnelles que je ne souhaite pas évoquer. Mais ça fait partie d'une expérience pour moi. Et même si je la termine avec un côté négatif, parce que je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, je la prends vraiment comme une expérience qui a été bénéfique pour moi.", a-t-il confié.

Notre avis : Au vu de ses qualités, Cabaye aurait pu laisser un meilleur souvenir au PSG. Dommage.

Haaland aurait pu signer à United

Arrivé au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland aurait pourtant pu rejoindre... Manchester United, comme l'a confié Hans-Joachim Watzke, le directeur général du BvB, à Sport1. "L’offre de Manchester United était meilleure. Mais Mino Raiola s’est rendu compte qu’Erling serait mieux avec nous (...) Les gens remarquent que les joueurs talentueux percent plus rapidement chez nous. C'est un argument très important pour les jeunes, leurs parents et leurs conseillers. Nous n’avons aucun problème à faire jouer des jeunes de 17 ans", a expliqué le dirigeant.

Notre avis : Il est vrai que le BvB est toujours une étape très importante pour de jeunes joueurs. Et au vu de son rendement, Haaland n'a pas à la regretter.

Les détails du contrat de Lautaro Martinez avec l'Inter

Au lendemain de l'officialisation de la prolongation de Lautaro Martinez avec l'Inter Milan, la presse italienne en dévoile les détails ce vendredi. L'attaquant argentin, qui touchera un salaire de 6 millions d'euros + bonus, ne dispose plus d'une clause libératoire, estimée à 111 millions d'euros avant cette prolongation. Pour le recruter, il faudra donc négocier avec les Nerazzurri.

Notre avis : L'Inter voulait enlever la clause libératoire de Lautaro et c'est chose faite. Un détail qui change tout dans ce dossier.

