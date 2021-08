Game of Thrones, mais en termes de rebondissements, on n’en est pas loin… Inattendu jusqu’à il y a encore quelques heures, Ce n’est pas, mais en termes de rebondissements, on n’en est pas loin… Inattendu jusqu’à il y a encore quelques heures, le transfert de Cristiano Ronaldo de la Juventus à Manchester United , le club où il a décroché son premier championnat, sa première Ligue des champions et le premier de ses cinq Ballons d’Or, a été officialisé ce vendredi après-midi. En à peine une heure, le tweet des Red Devils annonçant le retour de l’enfant roi à Old Trafford a suscité près de 600 000 retweets et un million de likes, soulignant l'hystérie engendrée par ce mouvement. Récit d’une journée historique.

8H20 – Une rupture évoquée avec la Juve, City toujours en pole

Sky Italia, Goal Italia et La Gazzetta dello Sport. A ce moment, il semble se rapprocher un peu plus de Manchester City. Ce vendredi commence avec différentes informations qui ont filtré dans les médias internationaux . Remplaçant lors du premier match de championnat des Bianconeri le week-end dernier, le Portugais a acté sa rupture avec le club piémontais, comme l’indiquentet. A ce moment, il semble se rapprocher un peu plus de Manchester City.

Premier League Cristiano, ce "traître" IL Y A 7 HEURES

11h50 - Pas d’entraînement pour Ronaldo, le départ du Portugais est confirmé

"Il (Ronaldo) m'a dit jeudi qu'il souhaitait quitter la Juventus immédiatement". La piste City prend donc de plus en plus d’ampleur. Pour les médias du monde entier, le signe est clair : absent de la séance d’entrainement des Turinois vendredi matin , Cristiano Ronaldo s’apprête à quitter l’Italie, où il a remporté deux titres de champions, mais a enchaîné les désillusions en C1. Massimiliano Allegri, le coach de la Juve, ne le cache même plus :. La piste City prend donc de plus en plus d’ampleur.

Cristiano Ronaldo (Juventus), le 13 juin 2021 Crédit: Getty Images

14H50 – Ole Gunnar Solskjaer fait part de son intérêt pour Ronaldo

Pour un grand nombre de fan, le départ annoncé du champion d’Europe 2016 vers les Sky Blues a de quoi choquer. Et pour cause, c’est chez le rival, auquel il a toujours répété son amour et son attachement, qu’il a grandi. Et quand on connaît la rivalité qui oppose les deux clubs de Manchester… Surtout que Ronaldo, s’il ralliait City, rejoindrait Pep Guardiola, le mentor de son plus grand rival : Lionel Messi.

Un mariage qui semble donc contre-nature. En conférence de presse, le coach des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer, qui a joué avec Ronaldo pendant 4 saisons (2003-2007), en profite d’ailleurs pour annoncer : "Cristiano Ronaldo ? S'il devait un jour s'éloigner de la Juventus, il sait que nous sommes ici". Pourtant, à cette heure encore, peu de monde imagine l’ancien Madrilène répondre aux appels du pied du Norvégien.

Solskjaer et Cristiano Ronaldo Crédit: Imago

15H40 – Le tweet qui change tout

Moins d’une heure après la prise de parole de Solskjaer, alors qu’il a déjà annoncé que les deux clubs mancuniens se tiraient la bourre pour attirer le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions, le journaliste de Sky Italia Fabrizio Romano, très bien renseigné sur les coulisses du mercato, lâche la bombe : la piste City prend fin, le club abandonne les négociations avec le Portugais.

16H – United prend la pole

Tout s’accélère pour "CR7". En 20 minutes, Fabrizio Romano annonce non seulement que les Red Devils préparent un contrat de 2 ans pour le Portugais, mais aussi que le quintuple Ballon d’Or a signifié à son agent, Jorge Mendes, sa volonté de rentre au bercail.

Cristiano Ronaldo lors de son premier passage à Manchester United Crédit: facebook

17H00 – Les juristes de Manchester United n’ont pas traîné

The Athletic confirment la nouvelle, Cristiano Ronaldo et la Juventus ont chacun reçu un document de la part de Manchester United. Le premier, son contrat, de deux ans pour un salaire annuel estimé à 29 millions d’euros. Quant au club piémontais, c’est une offre, estimée par les médias transalpins entre 22 et 28 millions d’euros qui est officiellement arrivée sur la table. Une étape que City n’avait jamais franchie, et qui va permettre de conclure Plusieurs médias dontconfirment la nouvelle, Cristiano Ronaldo et la Juventus ont chacun reçu un document de la part de Manchester United. Le premier, son contrat, de deux ans pour un salaire annuel estimé à 29 millions d’euros. Quant au club piémontais, c’est une offre, estimée par les médias transalpins entre 22 et 28 millions d’euros qui est officiellement arrivée sur la table. Une étape que City n’avait jamais franchie, et qui va permettre de conclure l’autre transfert le plus retentissant de cet été

18H00 – United officialise la nouvelle

"Bienvenu à la maison", écrit Manchester United sur son compte, accompagné d’un montage de photos du premier passage de l'homme au numéro 7, où il avait marqué 118 buts en 292 sorties. Depuis, Ronaldo, Le tweet tant attendu arrive enfin, et les rédactions sportives du monde entier sont fixées :, écrit Manchester United sur son compte, accompagné d’un montage de photos du premier passage de l'homme au numéro 7, où il avait marqué 118 buts en 292 sorties. Depuis, Ronaldo, qui a adressé un message d'adieu à la Juve dans la soirée sur ses réseaux sociaux , s’est imposé comme l’un des deux meilleurs footballeurs de l’histoire de ce sport, avec quatre nouvelles Ligue des champions et une multitude de titres et de records. Il revient, à 36 ans, avec la ferme intention de remettre United où il l’avait laissé en 2009 : sur le toit de l’Angleterre et de l’Europe.

