Manchester United réhausse son offre pour Sancho

Selon Sky Sports, Manchester United a soumis une offre rehaussée à l'attention du Borussia Dortmund au sujet de Jadon Sancho. Celle-ci serait supérieure à 75 millions de livres, soit tout proche des 90 millions d'euros. Le média britannique explique que Dortmund considère l'offre sérieusement, malgré de potentielles demandes supérieures. Mais les deux parties sont désireuses d'arriver à un accord, et pourraient y parvenir très prochainement.

Notre avis : Le dénouement se fait encore attendre, et les avancées semblent très légères jour après jour...

Sancho en tribunes et Kane fatigué : que se passe-t-il chez les Three Lions ?

Koundé pour remplacer Varane au Real ?

Alors que le départ de Raphaël Varane du club madrilène se précise, le président de la Maison Blanche, Florentino Pérez, ne compte pas rester les bras croisés. L'international français, qui est sur le point d'entrer dans sa dernière année de contrat, n'a toujours pas signaler son envie de prolonger. Et selon les information d'OK Diaro, le Real Madrid semble intéressé par le profil d'un autre tricolore : Jules Koundé. Le défenseur du FC Séville dispose d'une clause libératoire de 80 millions d'euros.

Notre avis : Koundé est le meilleur défenseur de Liga en 2020-2021. Pas surprenant que le Real Madrid veuille mettre la main sur lui.

L'accord est trouvé pour de la Fuente !

On annonçait ce matin un transfert quasi bouclé entre l'OM et le Barça pour Konrad de la Fuente, c'est désormais confirmé par plusieurs sources différentes. Notamment par RMC Sport, qui confirme un accord total entre les deux clubs et le joueur, pour un transfert d'environ 3,5 millions d'euros. Visite médicale la semaine prochaine, et contrat de quatre saisons à venir pour le jeune Américain.

Notre avis : Une arrivée attendue, mais beaucoup de doutes à lever pour Konrad de la Fuente. Ses premiers pas seront scrutés de près.

L'AC Milan cherche une alternative à Ibrahimovic

Le club lombard, orphelin de son avant-centre Zlatan Ibrahimovic pour plusieurs mois à cause d'une opération au genou, espère trouver un remplaçant le temps de la convalescence de son buteur vedette. Selon Tuttosport, des négociations seraient en cours pour tenter de faire venir Dusan Vlahovic (Fiorentina) et Andrea Belotti (Torino). Mauro Icardi (PSG) et Arkadiusz Milik (OM) seraient également dans les petits papiers du club.

Notre avis : Vlahovic semble être la piste la plus crédible des quatre noms cités. Aussi la plus abordable.

Nzonzi quitte officiellement le Stade Rennais

Après 18 mois et 46 matches joués pour le club breton, Steven Nzonzi quitte le Stade Rennais. C'est le club qui l'a annoncé, remerciant l'international français pour ce passage en Ligue 1. Le milieu de terrain retourne à l'AS Rome, qui l'avait prêté jusque-là, et devrait s'envoler pour une nouvelle destination dans les prochains jours.

Notre avis : Nzonzi laisse un passage mitigé en Bretagne, où il aura répondu à son statut sans jamais véritablement dépasser ses fonctions. Il faut le remplacer pour Rennes désormais.

Aouar et Arsenal, ça se rapproche à nouveau !

Déjà lié à un transfert vers la capitale anglaise l'été dernier, Houssem Aouar est une des valeurs marchandes dont l'OL entend se séparer cet été. Et selon The Sun, Arsenal est revenu à la charge pour l'international français. Un montant de 25 millions euros est annoncé par le média britannique, assorti d'une promesse d'un salaire de plus de 6 millions d'euros annuels pour le milieu de terrain. De quoi faire réfléchir le milieu de terrain de 22 ans, dont le cycle à Lyon semble bel et bien avoir pris fin.

Notre avis : Aouar veut quitter l'OL. Arsenal cherche un milieu créatif. L'entente semble évidente.

La Real Sociedad s'inquiète pour Isak

Il est une des seules satisfactions suédoises dans le jeu depuis le début de l'Euro. Alexander Isak, attaquant de 21 ans et d'1m92, confirme sa belle saison ponctuée de 17 buts avec le club basque, et attire déjà l'oeil des plus grands. Selon Marca, la Real Sociedad souhaiterait prolonger au plus vite sa pépite, afin entre autres d'effacer sa clause libératoire de 70 millions d'euros. En effet, le club espagnol redouterait la puissance des clubs anglais, qui pourraient lever cette clause si le buteur venait à continuer sur sa belle lancée dans les prochains jours du Championnat d'Europe.

Notre avis : Le club basque va peut-être bientôt regretter de ne pas l'avoir prolongé avant l'Euro...

Isak (Suède) Crédit: Getty Images

Sampaoli va rencontrer David Luiz

Annoncé proche de l'OM ces derniers jours, David Luiz pourrait signer son retour en Ligue 1, cinq ans après avoir quitté le Paris Saint-Germain. Dans son édition du jour, La Provence révèle que l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli va rencontrer le défenseur brésilien à Rio dans les prochains jours, pour tenter de le convaincre. Ses hautes exigences salariales pourraient tout de même freiner une potentielle signature.

Notre avis : Après avoir porté le maillot du PSG, David Luiz se parera-t-il du maillot blanc et bleu ? Rien ne semble encore fait.

Pol Lirola veut rester à Marseille...

Malgré plusieurs offres venant de l'étranger, Pol Lirola voudrait rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine d'après La Provence. Le latéral espagnol, de retour à la Fiorentina après l'expiration de l'option d'achat de 12 millions d'euros, aurait été déçu de ne pas voir son prêt étendu, mais souhaite tout de même rester en France. A Marseille de se montrer assez convaincant dans les négociations avec le club italien désormais.

Notre avis : On parle d'offres aux alentours de 12 millions d'euros soumises par l'OM. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir levé l'option d'achat ?

... Qui aimerait avoir Jérémie Boga

Comme tous les ans, l'Olympique de Marseille, qui a perdu Florian Thauvin (Tigres) et Valère Germain (non conservé), recherche des renforts offensifs. Et le club de Pablo Longoria pourrait bien avoir trouvé son bonheur avec Jérémie Boga, actuel pensionnaire de Sassuolo, sur la short-list du président marseillais. La Gazzetta affirme en effet que l'Atalanta Bergame, principal concurrent sur le dossier, n'a pas les moyens de débourser les 30 millions d'euros exigés par Sassuolo pour l'ailier de 24 ans.

Notre avis : On espère pour l'OM que le club possède les 30 millions d'euros que ne semble pas avoir l'Atalanta. Rien ne semble moins sûr...

