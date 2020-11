Un chèque en blanc pour faire venir Sergio Ramos au PSG ?

Actuellement en négociation avec les dirigeants madrilènes pour prolonger son contrat, Sergio Ramos (34 ans) ne manque pourtant pas de prétendants. Et le plus sérieux d’entre eux semble être le Paris Saint-Germain, dont le nom revient avec insistance depuis plusieurs jours dans la presse espagnole. Sur le plateau de El Chiringuito, le journaliste Jose Alvarez est allé plus loin en affirmant que le club parisien était disposé à faire un chèque en blanc à l’international espagnol pour le convaincre de rallier l’Hexagone.

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé jeudi HIER À 17:32

La presse espagnole, AS en tête, précise d’ailleurs que le Real ne souhaiterait pas surenchérir en cas d’offre supérieure à la sienne.

Notre avis : La non-prolongation de Sergio Ramos au Real serait un sacré séisme. Toute autre option semble peu envisageable.

Depay à Barcelone à prix cassé ?

Depay au Barça, épisode 457. Ce vendredi, Mundo Deportivo annonce que l’international néerlandais pourrait rallier la Catalogne dès cet hiver, moyennant une indemnité de transfert proche des six millions d’euros. Le quotidien espagnol avance que le président Aulas ne souhaiterait pas voir son capitaine partir libre. Seul hic, et toujours le même, le FC Barcelone doit dégraisser avant de pouvoir passer à l’action.

Notre avis : A chaque jour sa rumeur dans le dossier Depay. L’ancien joueur du PSV va quitter l’OL. Reste à savoir quand et comment.

Guardiola, Xavi, Messi et Mundo Deportivo : tous les enjeux de l’élection au Barça

Giroud sur le départ ?

Trente-trois minutes, c’est le temps passé par Olivier Giroud sur les pelouses de Premier League avec Chelsea depuis le début de la saison. Une situation compliquée qui pourrait pousser le champion du monde français à aller voir ailleurs cet hiver, comme le rapporte Le Parisien aujourd’hui. Le quotidien francilien explique que l’ancien attaquant de Montpellier, sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Blues, pourrait chercher un nouveau challenge et obtenir du temps de jeu, notamment en vue du prochain Euro.

Notre avis : Giroud a besoin de jouer, notamment dans l’optique du championnat d’Europe. Barré par Werner et Abraham, un départ du natif de Chambéry semble logique.

Varane, Pogba, Griezmann : Les cadres peuvent-ils devenir des boulets ?

Et si Bale revenait au Real Madrid ?

Entre Gareth Bale et le Real Madrid, l’idylle avait pris un sacré plomb dans l’aile ces derniers mois. Prêté depuis septembre dernier à Tottenham, l’international gallois semble revivre sous les ordres de José Mourinho et retrouve peu à peu son meilleur niveau. Néanmoins, les Merengue ne seraient pas rancuniers et n’écarteraient pas l’idée de réintégrer l’ailier dans leur effectif la saison prochaine, comme le révèle AS dans son édition du jour.

Notre avis : Bale a l’air de beaucoup manquer à la presse espagnole... Cependant, cela serait très surprenant de revoir le natif de Cardiff sous la tunique madrilène.

Real, Barça, OL ou… PSG : Qui a la meilleure équipe-type de joueurs formés au club ?

Un jeune Burkinabé pour le flanc droit de l’OM ?

En quête d’un latéral droit depuis le départ de Bouna Sarr au Bayern, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé son bonheur. Après l’échec de la venue de Joakim Maehle (Genk) il y a quelques semaines, les Phocéens prospecteraient encore en Belgique. Selon les informations de Télefoot La Chaîne, Pablo Longoria, le directeur sportif marseillais, serait en pince pour le jeune Issa Kaboré (19 ans), qui évolue à Malines, en Jupiler Pro League (D1 belge). L’international burkinabé (6 sélections) est actuellement prêté par Manchester City et réalise de belles performances au plat pays. Les Citizens pourraient libérer le jeune latéral moyennant un chèque de cinq millions d’euros.

Notre avis : Jeunesse, talent ; l’arrivée de Kaboré pourrait être une excellente opération pour l’OM. Reste à savoir combien les dirigeants marseillais sont disposés à payer.

Pablo Longoria Crédit: Getty Images

Szoboszlai, et maintenant le Real Madrid ?

Héros de la sélection hongroise, qui s’est qualifiée jeudi soir pour l’Euro 2021 en disposant de l’Islande (2-1), Dominik Szoboszlai (20 ans) a encore brillé aux yeux du monde entier. Et ses performances ont encore davantage éveillé l’intérêt du Real Madrid, comme l’explique AS ce matin. Les Merengue pourraient d’ailleurs formuler une offre au RB Salzbourg dans les prochaines semaines pour le natif de Budapest.

Notre avis : Le Real a un train de retard. Le Magyar pourrait poursuivre sa progression du côté de Leipzig, archi favori dans la course à la signature.

Dominik Szoboszlai Crédit: Getty Images

Janmaat, la surprenante idée des Reds pour remplacer Van Dijk

Orphelins de Virgil Van Dijk et maintenant Joe Gomez et Trent Alexander-Arnold, les champions d’Angleterre pourraient se tourner vers un autre défenseur néerlandais pour pallier leurs carences défensives. TeamTalk révèle ce vendredi que Liverpool serait intéressé par les services de Daryl Janmaat, libre depuis son départ de Watford, il y a quelques semaines. Polyvalent, l’ancien joueur de Newcastle aurait été conseillé aux dirigeants des Reds par Gini Wijnaldum. Les deux joueurs se connaissent bien pour avoir été coéquipiers à Newcastle et en sélection.

Notre avis : Une option à moindre coût qui peut séduire et soulager Liverpool jusqu’au prochain mercato. Les Scousers devraient être très actifs pour se renforcer derrière.

Le "Fabulous Four" des Reds : idée suicidaire ou coup de génie tactique ?

Mouez Hassen à Brest jusqu’à la fin de saison

En quête d’un portier, les Ty’Zefs ont trouvé la perle rare. Ce vendredi, le Stade Brestois a officialisé l’arrivée de l’international tunisien Mouez Hassen (25 ans). Libre depuis son départ du Cercle Bruges l’été dernier, le gardien formé à l’OGC Nice s’est engagé jusqu’à la fin de la saison dans le Finistère. Hassen sera en concurrence avec le local Gautier Larsonneur, qui devrait sauf surprise conserver son costume de N°1, et Sébastien Cibois.

Notre avis : Un début de carrière en montagnes russes pour Hassen. A Brest, l’ancien gardien du Gym retrouve (enfin) un challenge. Et on a hâte de le revoir sur les terrains hexagonaux.

Cenk Tosun de retour à Besiktas

Pas forcément dans les plans de Carlo Ancelotti, Cenk Tosun (29 ans) pourrait prochainement quitter Everton. Selon les informations de beIN SPORTS Turquie, le natif de Wetzlar, en Allemagne, serait sur les tablettes de Besiktas, un club où il a évolué entre 2014 et 2018, juste avant de rallier l’Angleterre.

Notre avis : Barré par Richarlison, Calvert-Lewin ou encore Iwobi, l’international turc cherche du temps de jeu et à se relancer et ce, à quelques mois de l’Euro. Everton ne devrait pas retenir le joueur.

L'Euro en danger : peut-il encore être annulé ?

Un international espagnol en Australie

Ancien pilier de l’Athletic Bilbao où il a évolué ces huit dernières saisons, Beñat Etxebarria (33 ans) s’exporte à l’autre bout du monde. L’international espagnol (4 sélections) s’est engagé avec le club du Macarthur FC, promu en A-League (D1 australienne).

Notre avis : Beñat n’était plus en odeur de sainteté à l’Athletic. Avec cette signature, le Basque “change de vie”.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé mercredi HIER À 20:37