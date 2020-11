Le jeu de poker menteur continue entre Florian Thauvin et la direction marseillaise. Courtisé un peu partout en Europe (Leicester, Séville, AC Milan, Atalanta), le champion du monde 2018 n'exclurait pourtant pas de prolonger l’aventure à Marseille, comme le révèle L’Equipe ce jour. “FloTov” aurait récemment présenté ses exigences à Pablo Longoria et consorts pour continuer l’aventure sur la Canebière. De leur côté, les dirigeants de l’OM ont déjà plusieurs fois affirmé la volonté de prolonger le contrat de l’ancien joueur du Sporting Club de Bastia.

Courtisé par le PSG lors du dernier mercato, Dele Alli (24 ans) est finalement resté à Tottenham. A son plus grand dam. Apparu à seulement soixante-six minutes en Premier League cette saison, l’international anglais est clairement mis au placard par José Mourinho. Et selon le Daily Mail , cette situation pourrait profiter au club parisien. En effet, le champion de France pourrait relancer la piste menant au milieu de terrain anglais lors du prochain mercato.

Il y a un an à peine, Erling Haaland explosait aux yeux de l’Europe en enfilant les buts avec Salzbourg. Parti à Dortmund, le “cyborg” norvégien pourrait très prochainement rejoindre un cador européen. Invité de l’émission Sky90 , sur Sky Österreich , Christoph Freund, le directeur sportif du RB Salzburg, s’est laissé aller aux jeux des pronostics. Le dirigeant autrichien estime que son ancien joueur pourrait rejoindre Liverpool, plutôt que le Real Madrid.

Grand espoir de Villarreal, Samuel Chukwueze (21 ans) a mis de nombreux clubs du Royaume à ses pieds. En effet, 90min révèle que l’ailier nigérian susciterait l’intérêt de Everton, Manchester United et Leicester, après avoir été surveillé par Liverpool, Chelsea et Wolverhampton. Problème, le joueur souhaiterait poursuivre sa carrière en Espagne et aurait d’ailleurs une clause libératoire avoisinant les 90 millions d’euros.