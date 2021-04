Thauvin pourrait prolonger avec l'OM...

L'Equipe du jour, Florian Thauvin envisagerait très sérieusement de prolonger à l'OM, lui dont le contrat expire en juin prochain. Longtemps annoncé sur le départ, l'international français pourrait donc finalement faire marche arrière et poursuivre l'aventure sur la Canebière, C'est un retournement de situation que personne n'avait vraiment prévu. Selon les informations dedu jour, Florian Thauvin envisagerait très sérieusement de prolonger à l'OM, lui dont le contrat expire en juin prochain. Longtemps annoncé sur le départ, l'international français pourrait donc finalement faire marche arrière et poursuivre l'aventure sur la Canebière, contrairement à son coéqupier Arkadiusz Milik

Notre avis : Ce serait une vraie surprise si Thauvin venait à prolonger à l'OM. Manque de propositions ou vraie volonté de s'inscrire dans le nouveau projet marseillais ?

... et Sampaoli réagit à la rumeur Milik

Au lendemain des nouvelles rumeurs sur un possible départ d'Arkadiusz Milik l'été prochain, Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. "Est-ce que j'ai la garantie qu'il sera à Marseille la saison prochaine ? Non. Dans ce monde du football, qui s'est converti en un grand business, il est très difficile de savoir quel joueur va rester ou quel joueur va par exemple être séduit par une autre opportunité le dernier jour du mercato. Arek est un avant-centre très important au niveau mondial, mais la décision sera uniquement la sienne. Nous, en tant que staff technique, on aimerait beaucoup qu'il reste au club à l'avenir. Mais le garantir aujourd'hui, vu comment le marché bouge, c'est très difficile", a ainsi réagi le technicien argentin.

Notre avis : Pour Milik, un départ l'été prochain semble sérieusement à envisager. Et en Italie, la Juve semble toujours être à l'affût. L'OM sera donc probablement une simple étape de passage.

Paredes, l'appel du pied à Agüero

Dans un entretien accordé à TyC Sports, Leandro Paredes a lancé un message à son compatriote Sergio Agüero, qui va quitter Manchester City en fin de saison. "Nous aimons toujours jouer avec les meilleurs et Kun en fait partie, a-t-il avoué. J'espère qu'il décidera de ce qui est le mieux pour lui, en premier lieu. Ensuite, s'il vient avec nous, il sera le bienvenu", a expliqué le milieu du PSG au média argentin.

Notre avis : Pour Agüero, la priorité semble un départ au Barça. La Juve est également à l'affût. Si Mauro Icardi venait à partir, le PSG pourrait sérieusement y songer.

Pas de grand attaquant cet été à Manchester City ?

Interrogé en conférence de presse ce vendredi sur le recrutement de Manchester City l'été prochain, Pep Guardiola a été formel : il n'y aura pas de recrue offensive de haut standing alors que l'actuel leader de Premier League va se séparer de Sergio Agüero en fin de saison. "Avec l'économie du football mondial actuelle, il y a de grandes chances que nous ne signons pas un attaquant cet été, a-t-il indiqué. Avec les prix actuels nous n'achèterons aucun attaquant. C'est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre. Tous les clubs sont en difficulté financièrement, nous aussi."

Notre avis : Coup de bluff de l'entraîneur catalan ? Beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici cet été.

Arsenal va retenter le coup pour Nkunku

Retour de flamme des Gunners dans le dossier Nkunku ? Déjà convoité par le club londonien lors du mercato estival 2019, le milieu de terrain tricolore serait toujours suivi de près par Arsenal, comme l'explique Sky Deutschland. Encore brillant dans le collectif de Julian Nagelsmann avec 7 buts et 8 passes décisives en 31 matches toutes compéitions condondues, l'ancien Parisien est l'un des hommes forts du séduisant collectif du RB Leipzig. Avec Upamecano vendu au Bayern Munich et Konaté plus proche que jamais de Liverpool, les Roten Bullen ne devraient pas faire de cadeau aux clubs intéressés par le joueur de 23 ans.

Notre avis : Arsenal est une belle option pour Nkunku. Néanmoins, une saison de plus à Leipzig à disputer la Ligue des Champions est probablement la meilleure option pour le natif de Lagny-sur-Marne.

Lukaku, c'est 120 millions d'euros

Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport revient sur les nombreuses rumeurs qui entourent l'avenir de Romelu Lukaku, auteur d'une saison exceptionnelle avec l'Inter Milan. Selon le quotidien italien, le club lombard, en difficulté économique, devra renflouer ses caisses l'été prochain. Mais la priorité n'est pas à un départ du Belge, dont le prix aurait été fixé aux alentours de 120 millions d'euros. Marcelo Brozovic et Milan Skriniar, eux, pourraient faire leurs valises.

Notre avis : On imagine mal l'Inter et Lukaku se séparer l'été prochain. Si des joueurs devraient partir, l'international belge n'en fera pas partie.

Comment Conte a mis en orbite son duo Lukaku-Lautaro vers le titre

Torreira veut rentrer en Amérique du Sud

C'est décidément une période très compliquée qu'est en train de traverser Lucas Torreira. Prêté par Arsenal à l'Atlético de Madrid, l'international uruguayen (26 sélections) vit une saison en dents de scie chez les Colchoneros. Des performances qui s'expliquent notamment par les nombreux problèmes personnels rencontrés par le joueur, qui a récemment perdu sa maman. Dans un long entretien accordé à ESPN Argentina, l'ancien joueur de la Sampdoria est revenu sur cette période extrêmement compliquée, non sans émotion. "Ma mère avait 53 ans et est décédée de Covid. (...) J'ai demandé à l'Atletico un peu de repos. Cholo (ndlr, Diego Simeone) a tout compris et ils m'ont donné une semaine, mais j'ai demandé à rester un peu plus longtemps."

Dans cet entretien, le joueur a également demandé à retourner en Amérique du Sud. "J'ai toujours dit que je voulais jouer pour Boca. Je meurs d'envie de jouer pour Boca et je le dirai toujours. La nuit où ma mère est décédée, l'un des premiers à avoir appris la nouvelle a été mon agent. Je ne veux plus jouer en Europe, je veux jouer pour Boca. Je veux être près de chez moi, de ma famille."

Notre avis : Le sportif passe au second plan dans cette situation. Torreira devrait prochainement trouver un accord avec Arsenal pour retourner sur le continent sud-américain et se rapprocher des siens.

Direction la MLS pour Cabral ?

Kévin Cabral (21 ans) est l'un des espoirs de Valenciennes (L2). Selon La Voix du Nord, l'ailier gauche, auteur de 7 buts et 5 passes décisives depuis le début de saison, s'apprête à quitter le VAFC pour rejoindre les Los Angeles Galaxy. Le quotidien nordiste évoque un transfert de l'ordre de 5 millions d'euros et que le natif de Paris pourrait s'envoler vers les Etats-Unis ce week-end.

Notre avis : Le jeune joueur valenciennois aurait pu viser la Ligue 1 avec plus de patience.

