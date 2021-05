Thauvin confirme une approche de l'OL

En fin de contrat au 30 juin avec l'OM, Florian Thauvin va rejoindre les Tigres (Mexique), comme annoncé il y a quelques semaines maintenant. Mais l'international français aurait pu rester en Ligue 1, comme il l'a confirmé à Eric Di Meco dans un entretien accordé aux médias de l'OM. "J'avais la possibilité de rester en Europe, d'aller même dans des clubs rivaux. Je n'avais pas forcément envie de ça. Dans mon choix, je fais les choses avec le coeur. Il faut que quand j'échange avec le club et les dirigeants, je ressente quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé dans mon entretien avec les Tigres. Ça tombe bien on va dire que ne ce soit pas si proche et pas un club en Europe."

"J'ai eu la possibilité d'aller à Lyon, mais je ne me sentais pas capable de faire ça parce que quand t'es Marseillais un jour, t'es Marseillais pour toujours. Valbuena l'a très mal vécu. Pour moi, ce n'était pas possible", a-t-il avoué dans la foulée.

Notre avis : Thauvin à l'OL, voilà qui aurait été improbable. Trop attaché à l'OM, il a préféré décliner la proposition.

Haaland évoque son avenir

Interrogé par Viaplay, un média norvégien, Erling Haaland est revenu sur les nombreuses rumeurs sur son avenir. "Comme je l'ai déjà dit. Je suis un grand fan de la Ligue des champions et je pense que tout le monde le sait. C'était un soulagement d'assurer cette place. C'était vraiment important.J'ai un contrat pour quelques belles années, donc je suis respectueux de mon contrat. Je viens de gagner mon premier trophée majeur et c'était une sensation formidable. Je veux donc gagner des trophées", a-t-il confié.

Notre avis : Avec la C1 en poche, Dortmund a un argument en plus pour conserver Haaland. Même si rien ne s'annonce simple...

Le Hertha veut Radonjic, mais...

Selon les informations de Kicker, le Hertha Berlin a décidé de ne pas lever l'option d'achat de Nemanja Radonjic, prêté par l'OM depuis janvier dernier. Mais le club allemand souhaiterait toutefois le conserver. Alors, c'est quoi le problème ? En réalité, c'est simple : l'option d'achat de 11,5 millions d'euros serait tout simplement trop élevée. Des négociations pourraient donc avoir lieu entre les parties.

Notre avis : Radonjic avait récemment envie son souhait de rester au Hertha. Si l'OM accepte de baisser la note, le deal pourrait bien se faire.

Buffon n'exclut pas un retour à Parme

Interrogé par GQ vendredi, Gianluigi Buffon, qui ne poursuivra pas l'aventure à la Juventus Turin la saison prochaine, a évoqué son avenir. "Je ne sais pas encore où vous me reverrez l'année prochaine, mais tout me conduit à partir à l'étranger, car l'expérience à Paris était magnifique, a indiqué le champion du monde 2006. Je me suis enrichi sur les plans footballistique et humain." Cependant, l'ancien Parisien n'exclut pas l'option Parme, tout juste relégué en Serie B. "C'est la seule équipe où je pourrais jouer en Italie", a souligné l'ex-portier parmesan (1995-2001).

Notre avis : Un retour à Parme et une remontée en Serie A serait une belle façon de boucler la boucle pour le gardien de 43 ans.

Germain vise l'étranger

Dans un entretien accordé à La République du Centre, Valère Germain a dévoilé ses plans pour la suite de sa carrière. "Je lis beaucoup de fausses informations sur internet. Pour l’instant, je n’ai reçu aucune offre concrète que ce soit de la part de Montpellier ou d’un autre club (...) A ce stade de ma carrière, j’aimerais vivre une expérience à l’étranger pour apprendre, avec ma famille, une nouvelle langue et une autre culture", a confié l'attaquant, en fin de contrat avec l'OM.

Notre avis : Germain aura certainement des opportunités dans d'autres championnats. Encore faut-il qu'elles soient à la hauteur de ses espérances.

De Préville quitte Bordeaux

L'histoire entre Nicolas De Préville et les Girondins de Bordeaux est officiellement terminée. "Nicolas De Préville va quitter le Club. Attaquant généreux et travailleur, il a toujours donné le meilleur de lui-même. Nico a été un grand professionnel pendant 4 ans. On lui souhaite le meilleur pour la suite", a annoncé le club au scapulaire ce vendredi sur son site officiel.

Notre avis : De Préville a toujours donné tout ce qu'il pouvait à Bordeaux. Mais l'heure était probablement à la séparation pour le bien de tout le monde.

