En fin de contrat avec l'OM, Florian Thauvin aurait pu quitter la Canebière dès ce mercato hivernal. En effet, selon le Corriere dello Sport, l'AC Milan a tenté de le recruter à six mois du terme de son bail. En vain, puisque le club olympien ne souhaitait pas s'en séparer en plein cours de saison. Un mariage seulement remporté à l'été prochain ? D'après le quotidien, l'obstacle le plus important serait les commissions réclamées par les agents et intermédiaires. Le salaire élevé pourrait aussi être un frein.