Thiago Silva pourrait prolonger avec Chelsea

Selon les informations de Sky, et du journaliste Fabrizio Romano, Thiago Silva pourrait prolonger d'un an son contrat avec Chelsea. Le défenseur central de 36 ans était arrivé libre l'été dernier chez les Blues et s'était engagé pour une saison. Depuis plusieurs mois déjà, toutes les composantes du club londonien serait satisfaites de l'implication du Brésilien sur et en dehors du terrain.

Notre avis : Chelsea va très probablement maintenir sa confiance à l'un des hommes de base de sa défense.

... tout comme Amavi avec l'OM

Alors que son contrat avec l'OM s'achève le 30 juin prochain, Jordan Amavi devrait poursuivre l'aventure avec le club phocéen. Arrivé en 2017 chez l'actuel sixième de Ligue 1, l'ancien Niçois a connu des débuts très compliqués avant d'être relancé par André Villas-Boas. L'Equipe révèle que l'officialisation de sa prolongation devrait intervenir cette semaine.

Notre avis : Quand il est en confiance et en pleine possession de ses moyens, Jordan Amavi est un atout pour l'OM. Jorge Sampaoli est d'ailleurs le type d'entraîneur capable de tirer le maximum de ses capacités.

Hazard sur le marché dès cet été ?

El Chringuito, Eden Hazard sera mis sur le marché des transferts par la direction madrilène cet été. Transféré au Real Madrid pour plus de 100 millions d'euros à l'été 2019 , Eden Hazard n'arrive toujours pas à convaincre. Le Belge, qui a enchaîné de très nombreuses blessures, n'a pas réussi à inverser la tendance mercredi soir à Stamford Bridge, en demi-finale de C1, malgré sa titularisation. Toutes compétitions confondues, l'ancien Lillois a inscrit seulement trois buts cette saison. Des standards donc très éloignés de son époque londonienne. Ainsi, selon l'émission espagnoleEden Hazard sera mis sur le marché des transferts par la direction madrilène cet été.

Notre avis : Le Real Madrid, qui a cassé sa tirelire pour Eden Hazard il y a deux ans, aura du mal à le vendre à un prix attractif.

Hakimi dans le viseur du Bayern et d'Arsenal

TZ, Achraf Hakimi suscite l'intérêt du Bayern Munich et d'Arsenal en vue du mercato estival. Actuellement D'après les informations du média allemand, Achraf Hakimi suscite l'intérêt du Bayern Munich et d'Arsenal en vue du mercato estival. Actuellement en proie à des difficultés financières , l'Inter pourrait être contraint de laisser partir son ailier international marocain. En juillet 2020, l'ancien joueur du Borussia Dortmund s'était engagé chez le nouveau champion d'Italie pour 40 millions d'euros plus cinq de bonus.

Notre avis : Le Bayern Munich cherche un piston droit et Achraf Hakimi aurait le profil parfait, surtout qu'il connait les rouages de la Bundesliga.

Boateng dans les petits papiers de Tottenham

Comme David Alaba, Jérôme Boateng ne va pas renouveler son contrat avec le Bayern Munich et va donc partir libre à l'issue de la saison. Selon les informations de Bild, Tottenham serait très intéressé pour l'enrôler cet été. Sky Sports confirme cette information et assure également que le club londonien aurait des vues sur le défenseur danois Jannik Vestergaard (Southampton).

Notre avis : Le champion du monde 2014 aurait toutes les capacités pour vite s'intégrer et performer en Premier League.

