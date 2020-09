Paris confiant dans le dossier Dele Alli...

Le bruit de couloir prend de plus en plus d'ampleur. Plusieurs médias anglais, Daily Mail en tête, s'accordent à dire que Dele Alli (24 ans) va débarquer dans la capitale française. Favori pour arracher le milieu anglais, le PSG serait confiant dans la réalisation de l'opération. Alli a été fragilisé avec la récente arrivée de Gareth Bale en Angleterre. Et même si Mourinho affirme compter sur lui, l’international anglais pourrait être prêté au vice-champion d'Europe en titre.

Transferts Les 15 infos mercato qui vous ont échappé mardi HIER À 17:29

Notre avis : Le challenge parisien a de quoi séduire Dele Alli. Quelque peu au ralenti depuis quelques mois, l’international anglais pourrait clairement donner un nouvel allant à sa carrière en rejoignant le PSG.

... et relance la piste Tiémoué Bakayoko

C'est une rumeur quelque peu surprenante, mais loin d'être totalement loufoque. Selon les informations du Parisien, le PSG songerait à se faire prêter Tiémoué Bakayoko. Telefoot Le Chaîne va plus loin et révèle que l'international français serait la priorité du champion de France pour son entrejeu. Chelsea pourrait laisser partir son joueur en prêt (payant de 5 millions d'euros) assortie d'une option d'achat estimée à 40 millions d'euros.

Notre avis : Paris ne peut se permettre des folies sur ce mercato. L'arrivée en prêt de l'international français serait un beau renfort pour l'entrejeu parisien, qui en a clairement besoin.

Bataille Rennes/Everton pour Todibo ?

Revenu de son prêt à Schalke 04, Jean-Clair Todibo (20 ans) ne devrait pas rester à Barcelone cette saison. Selon les informations de Mundo Deportivo, l’international espoir français seraient sur les tablettes du Stade Rennais et d’Everton. Le FC Barcelone espère récupérer 15 millions d’euros pour l’ancien Toulousain.

Notre avis : Deux belles destinations pour Todibo. Mais les quinze millions d’euros réclamés par le Barça pourraient donner un avantage à Everton dans ce dossier.

Todibo Crédit: Getty Images

Paris et Tottenham se disputent Skriniar

Tottenham aurait récemment fait part de son intérêt pour Milan Skriniar, le défenseur slovaque de l'Inter Milan, selon les informations de Sky Sports. Le PSG, qui cherche toujours à recruter un défenseur et un milieu comme l'a rappelé Thomas Tuchel la semaine passée, suit également le joueur de très près, mais doit dégager des liquidités. Et le club milanais ne compte pas brader son taulier défensif. L’Inter attend pas moins de 60 millions d’euros pour le joueur de 25 ans.

Notre avis : Deux clubs qui doivent faire attention à leur portefeuille cet été. Et on peine à croire qu'ils déboursent une telle somme.

Mané, facteur X pour une arrivée de Koulibaly à Liverpool ?

En quête d'un défenseur pour épauler Virgil Van Dijk, Liverpool n'aurait pas abandonné la piste menant à Kalidou Koulibaly. Si le joueur veut rejoindre Manchester City, Le Parisien affirme aujourd'hui que le PSG aurait abandonné la piste et que les Reds feraient le forcing auprès du joueur pour le convaincre de rejoindre les bords de la Mersey. Et Sadio Mané jouerait un rôle prépondérant pour convaincre son coéquipier en sélection de rallier Liverpool.

Notre avis : Toujours autant d’incertitudes pour l’avenir du défenseur sénégalais. Mais Liverpool a clairement une carte à jouer pour arracher Koulibaly à Naples.

Götze, vers un comeback inattendu au Bayern ?

C'est un mouvement qu'on n'aurait jamais pu prédire il y a quelques semaines. Et pourtant. Alors que le Bayern a perdu de nombreux éléments importants cet été (Thiago Alcantara, Perisic, Coutinho, Odriozola et bientôt Javi Martinez), le club bavarois n'a enregistré que les arrivées de Tanguy Kouassi et Leroy Sané. En quête de renforts, Hansi Flick aurait appelé... Mario Götze, comme le rapporte BILD ce mercredi. Toujours libre comme l'air, l'ancien Wunderkind ne serait pas insensible à un retour en Bavière. Mais l'hypothèse ne serait toutefois pas du goût des dirigeants bavarois. La raison ? Les performances plus que contrastées du milieu de terrain lors de son passage au FCB entre 2013 et 2016.

Notre avis : Götze n’a pas laissé un souvenir impérissable en Bavière. Mais à quelques jours de la fermeture du mercato, le Bayern n’écartera aucune piste pour se renforcer.

Semedo officiellement à Wolverhampton...

Comme attendu, Nélson Semedo quitte bien le FC Barcelone. Le défenseur portugais de 26 ans rejoint Wolverhampton pour cinq saisons. Le club anglais a déboursé près de 30 millions d'euros pour s'attacher ses services auxquels pourront s'ajouter 10 millions de bonus.

Notre avis : La colonie lusophone continue de s’étoffer à Wolverhampton. Et Semedo ne devrait avoir aucun mal à s’intégrer dans le collectif de Nuno Espirito Santo.

… qui cible un ultime gros coup avec Douglas Costa

Décidément, Wolverhampton sort le grand jeu pour ce mercato. Selon Tuttosport, le club anglais pourrait prochainement faire une offre pour Douglas Costa, l'ailier de la Juventus. L'auriverde ne sait pas encore vraiment s'il rentre dans les plans de Andrea Pirlo pour la saison à venir et serait intéressé par le projet des Wolves, qui cherchent un remplaçant à Diego Jota, parti à Liverpool. Et, quel heureux hasard, l'agent du Brésilien s'appelle Jorge Mendes... Le Portugais a déjà placé beaucoup de ses protégés ou facilité des opérations de joueurs lusophones vers le club anglais. La donne pourrait se répéter avec Douglas Costa.

Notre avis : Pour une telle opération, Wolverhampton a les moyens financiers, mais aussi humains. Jorge Mendes peut clairement aider à l’arrivée du Brésilien en Angleterre. Et ce serait tout, sauf une surprise.

Douglas Costa Crédit: Getty Images

Aarons ou Dest, le Barça va devoir trancher pour son latéral droit

Orphelin de Nélson Semedo, le FC Barcelone doit désormais s’activer pour trouver un remplaçant à l’international portugais. Plusieurs médias espagnols annoncent un accord imminent entre le club catalan et l’Ajax pour Sergiño Dest. Mais Sport révèle que les blaugranas creuseraient également la piste menant à Max Aarons, le latéral de Norwich. Le quotidien rapporte même que le club catalan et le latéral droit de 20 ans auraient un accord pour un contrat de cinq saisons. Koeman apprécie beaucoup le joueur et aurait validé le profil auprès de sa direction.

Notre avis : Deux profils ultra-intéressants pour le FC Barcelone. Et le pactole récupéré dans le transfert de Semedo va accélérer les tractations.

Nouvelle offre de Leicester pour Fofana, refusée par les Verts

Les Foxes ne lâchent pas le morceau pour Wesley Fofana. L'Equipe rapporte que le club entraîné par Brendan Rodgers aurait transmis une nouvelle offre de près de 32 millions d'euros pour le jeune défenseur de l'AS Saint-Etienne. Une proposition que Claude Puel et les dirigeants stéphanois ont, une nouvelle fois, repoussée.

Notre avis : Les prix montent semaine après semaine. Si Fofana est un joueur important du collectif stéphanois, les Verts auraient tort de s’asseoir sur un gros chèque en provenance de Premier League.

Milik discute avec les dirigeants de Tottenham

Les Spurs sont décidément en feu en cette fin de mercato. Alors que les rumeurs envoyant Skriniar à Londres se font de plus en plus insistantes, Tottenham pourrait également arracher Arek Milik à Naples. Selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant polonais devrait rencontrer les dirigeants londoniens ce mercredi pour discuter d'une éventuelle arrivée. Une recrue qui aurait de quoi ravir José Mourinho, en quête d'une pointure pour épauler Harry Kane sur le front de l'attaque des Spurs. Newcastle suit également avec attention le dossier de l’avant-centre polonais.

Notre avis : Plus qu’une simple doublure, Milik pourrait étendre le panel des options offensives du Mou. Une recrue de choix si les négociations vont à leur terme.

Arkadiusz Milik sur le point de quitter le Napoli. Crédit: Eurosport

Florentino Luis proche de Monaco

Joli coup en vue pour le club de la Principauté. A Bola et Record révèlent que Florentino Luis, le jeune milieu de Benfica devrait débarquer sous forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros, sans option d'achat. L'ASM devrait d'ailleurs prendre en charge l'intégralité du salaire du jeune espoir portugais, qui souhaiterait à tout prix rejoindre le club du Rocher.

Notre avis : Prometteur, le joueur va pouvoir s’aguerrir en Principauté. Dommage que l’ASM ne puisse pas inclure d’option d’achat dans le deal.

Diego Llorente, nouveau joueur de Leeds

Encore un sacré coup réalisé par les Peacocks. Après Rodrigo, Leeds retourne piocher en Espagne. Le promu est en passe de s’attacher les services de Diego Llorente (27 ans). Formé au Real Madrid, l’international espagnol (3 sélections) doit encore passer la visite médicale préalable à sa signature avant de s'engager pour près de 25 millions d'euros avec le club entraîné par Marcelo Bielsa.

Notre avis : Sacrée prise pour le promu. Diego Llorente est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Liga. Son arrivée va permettre de stabiliser l’arrière-garde des Peacocks.

Arias finalement en route pour Leverkusen ?

Si son nom a circulé du côté du PSG, la Roma et Everton, Santiago Arias (28 ans) pourrait finalement atterrir en Allemagne. Marca révèle ce mercredi que le latéral colombien serait proche de rejoindre le Bayer Leverkusen et ce, malgré les récents démentis de la direction de l'Atlético de Madrid.

Notre avis : Après avoir tenté Bellerin, le Bayer est en passe de s’offrir un joli renfort pour son couloir droit.

Transferts Liverpool a-t-il les moyens de s'offrir Mbappé ? "Tout dépendra de Mané, Salah ou Firmino" HIER À 09:08