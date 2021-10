"Alarme de la Covisoc : Plus-values suspectes dans les bilans des clubs de Serie A". Voilà comment La Repubblica intitule son article, ce mercredi, qui fait office d'une vraie bombe de l'autre côté des Alpes. Selon le quotidien généraliste, la Commission de vigilance sur les clubs de football italien enquête sur 62 transferts effectués entre 2019 et 2021. Un dossier d'ailleurs transmis au procureur de la Fédération italienne de football (FIGC). Explications.

Cette enquête se penche ainsi sur des "échanges ou transferts avec des coûts élevés, parfois trop, sans que un seul euro ne bouge", peut-on lire dans l'article. Plusieurs exemples précis sont cités dans ce rapport. Il y aurait notamment un échange douteux entre l'OM et la Juve, avec Marley Aké qui avait quitté la Canebière pour rejoindre le Piémont, et Franco Tongya invité à faire celui inverse. La valeur des deux joueurs ? Huit millions d'euros selon les clubs concernés. Le transfert de Victor Osimhen, parti du LOSC au Napoli à l'été 2020, est également analysé de près.

21 joueurs échangés pour 90 millions d'euros

"Quatre joueurs du Napoli sont partis au LOSC pour 20 millions d'euros. Trois sont revenus en Italie, deux en Serie D, un en C, un autre est toujours à Lille sans jamais jouer", écrit la Repubblica. Au total, le mondial final de ce transfert se situait aux alentours de 80 millions d'euros. La Juventus Turin, qui a notamment effectué plusieurs échanges ces dernières années (Arthur-Pjanic avec le Barça, Cancelo-Danilo avec Manchester City), est concernée par cette enquête. "Les transferts incriminés sont au nombre de 42, en particulier 21 joueurs échangés pour 90 millions d'euros. Des opérations qui ont fait circuler réellement un peu plus de 3 millions, produisant des bénéfices de plus de 40 millions inscrits au bilan comptable de la Juve.”

Concrètement, il est reproché à plusieurs clubs d'avoir gonflé certains prix pour arranger des bilans comptables pas toujours à l'équilibre, espérant ainsi combler des pertes parfois très importantes. La Commission de vigilance sur les clubs de football italien espère ainsi "dénoncer un système".

