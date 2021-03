Transferts

La décision était attendue, elle est désormais officielle : Sergio "Kun" Agüero ne sera plus un joueur de Manchester City la saison prochaine. Après dix ans passés au club, le numéro 10 des SkyBlues ne prolongera pas son contrat qui expire en juin prochain, et se retrouvera alors libre de signer là où il désire. A 32 ans, l'Argentin ne manque pas de prétendants, à des degrés de probabilités différents, et dans lesquels il aurait une utilité bien différente également. Nous vous proposons un tour d'horizon des clubs susceptibles d'accueillir le Kun.

Le Barça, candidat numéro un annoncé

C'est la possibilité la plus crédible, et apparemment la plus avancée. La presse espagnole a rapporté pendant une bonne partie du mois de mars que les contacts étaient fréquents entre le club catalan et l'entourage du joueur. Selon un article du quotidien As, il n'y avait pas le moindre doute quant au fait de voir Agüero avec le maillot blaugrana la saison prochaine. Le nouveau président Joan Laporta en aurait fait une des ses promesses de campagne, et aurait surtout choisi d'attirer le Citizen dans le cadre du dossier Lionel Messi. Laporta n'a en effet jamais caché son désir de voir le sextuple Ballon d'Or rester au club, et pense pouvoir convaincre le génie argentin de rester en attirant un de ses compatriotes en Catalogne. En particulier un ami de longue date, avec lequel Messi a décroché un titre de champion du monde U20 ainsi qu'une médaille d'or olympique.

Sergio Agüero et ionel Messi lors d'un match opposant l'Argentine au Chili, le 6 juillet 2019, en Copa America Crédit: Getty Images

Du point de vue sportif, c'est également à Barcelone que le buteur ferait le plus de bien. Après le départ de Luis Suarez non compensé à l'été dernier, les Catalans n'ont que Martin Braithwaite comme véritable attaquant de pointe de formation, et pourraient grandement bénéficier d'un renard comme Agüero, à la particularité d'avoir une palette technique élargie pour un numéro 9. Le problème, et il est toujours le même pour le Barça, pourrait être son salaire très élevé (environ 15M€ nets par an), sur lequel le FC Barcelone ne semble pas en mesure de s'aligner. Une importante prime à la signature pourrait toutefois changer la donne. Pour le club catalan, le renfort de Sergio Agüero serait plus que bienvenu, sur tous les fronts.

Le PSG, pour en faire la première recrue signée Pochettino

En janvier, les rumeurs de transferts autour de l'arrivée de Mauricio Pochettino à Paris ont fusé. Alli, Erisken, Kane… Tous les joueurs de Tottenham ou presque y sont passés, mais un autre nom a été évoqué venant de Premier League. Selon une info Canal+, l'entraîneur du PSG a fait du Kun sa priorité principale pour l'été 2021, afin de poser sa patte sur le recrutement du club. Comme à chaque fois que le futur d'un joueur de classe mondial est évoqué, ce n'est pas rare de voir le Paris-Saint-Germain parmi les prétendants. Cette fois, c'est tout de même différent.

Tout d'abord parce que le PSG possède actuellement deux buteurs, dont un (Kean) est seulement en prêt, et dont l'autre (Icardi) est régulièrement annoncé vers l'Espagne ou l'Italie ces dernières semaines. Dès lors, une arrivée d'Agüero semble plus logique dans le cas où de la place serait faite dans les rangs du club de la capitale. Ensuite, parce que Pochettino est un nouvel entraîneur arrivé en cours de saison, et que c'est donc à l'été 2021 qu'on pourra véritablement voir ses premiers choix sur l'effectif parisien, et ses réelles demandes. En étant l'entraîneur le mieux payé de l'histoire du club, "Poch" peut s'attendre à ce que celles-ci soient respectées sur le marché des transferts. Agüero semble en être une.

Rester en Premier League ou aller en Italie, les pistes moins crédibles

C'est le journal britannique The Times qui a sorti mi-mars cette rumeur : Sergio Agüero pourrait rester en Premier League la saison prochaine, sous une autre tunique que celle de Manchester City. Avec le départ annoncé d'Olivier Giroud, le Daily Mail a vu Chelsea comme destination pour l'Argentin. Cependant, il semblerait que le projet des Blues soit davantage de miser sur la jeunesse, et en particulier sur Erling Haaland à l'intersaison. Voir Agüero rester en Angleterre n'est pas complètement farfelu non plus, lui qui y vit depuis 2011 et qui pourrait s'y retrouver financièrement, quand on connaît les capacités des clubs anglais.

Un futur challenge en Italie, évoqué parmi les rumeurs possibles, semble pour le moment moins crédible, mais le Kun possède les caractéristiques pour réussir en Serie A. A l'image de Mertens, Dybala, et moins récemment Tévez et Giovinco, les attaquants de petite taille sont bon nombre à avoir réussi de l'autre côté des Alpes. Cette option ne semble pour l'instant pas concrète pour Agüero, pas plus qu'un retour à l'Atlético Madrid où il a évolué de 2006 à 2011. Et ce même si la piste est évoquée en Espagne, s'appuyant notamment sur les précédents retours d'anciens attaquants du club comme Diego Costa ou Fernando Torres.

Les pistes plus "exotiques" : la MLS ou le retour en Argentine

En ayant commencé en professionnel à 16 ans, Sergio Agüero n'est pas un "jeune" trentenaire à 32 ans, et pourrait être tenté d'aller vers un championnat moins exigeant sur le plan technique et physique, comme la MLS. C'est le chemin qu'a choisi son compatriote Gonzalo Higuain l'été dernier du côté de l'Inter Miami. Pour le Kun, c'est le Los Angeles FC de Carlos Vela qui est évoqué comme piste potentielle. Le joueur semble toutefois avoir encore le niveau et l'envie pour rester en Europe, mais la ligue nord-américaine a par le passé réussi à séduire des stars, et fait généralement la part belle aux Sud-Américains.

Quell destination pour Sergio Aguero ? Crédit: Getty Images

Enfin, un retour en Argentine est aussi évoqué pour l'ancien de l'Independiente. Mentionné comme enclin depuis plusieurs années à l'idée de rapatrier son buteur maison, le club d'Avellaneda, banlieue de Buenos Aires, serait très intéressé par un retour d'Agüero. Le buteur argentin semble malgré tout davantage destiné à y finir sa carrière, ce qui n'est pas encore d'actualité pour lui à 32 ans.

