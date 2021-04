Transferts

Dembélé a beaucoup de portes de sortie

Ousmane Dembélé a bien retourné la situation. Redevenu important au FC Barcelone, plutôt convaincant lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, l'ailier a rebondi au meilleur moment, puisqu'il est en pleine négociation concernant une éventuelle prolongation de contrat en Catalogne. Mais d'après Mundo Deportivo, l'ancien Rennais disposerait également de plusieurs portes de sortie. La Juventus et Manchester United seraient les deux clubs les plus intéressés par sa venue. Paris et Liverpool seraient à l'affût. Le Barça, lui, doit agir vite, puisque le contrat de l'international tricolore expire en 2022.

Notre avis : A l'heure actuelle, on n'imagine pas le Barça ne pas faire l'effort pour le conserver. Tout cela ressemble plutôt à un coup de pression de l'entourage de Dembélé.

Solskjaer pas intéressé par Agüero

Sergio Agüero sera l'un des grands agitateurs du prochain mercato estival. L'attaquant de Manchester City a acté son départ à l'issue de son contrat, en juin prochain, et ne devrait pas manquer de courtisans pour rebondir. Une chose est sûre, il ne sera pas le bienvenu à Manchester United, à en croire le manager des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer : "La loyauté est l'une des valeurs les plus importantes à mes yeux, a expliqué le Norvégien dans des propos relayés par Sky Sports. Donc je ne m'attends pas à ce qu'un joueur qui a porté les couleurs d'un club pendant dix ans veuille s'engager avec le club rival."

Notre avis : Agüero ne devrait pas se vexer. Kun pourrait avoir l'embarras du choix : Barcelone, le PSG, l'Inter, la MLS…

La goutte d'eau qui a fait débordé le vase. D'après le Daily Mail, la fête clandestine à laquelle a participé Paulo Dybala aurait fini de convaincre la Juventus. Lassé par le comportement et les blessures à répétition de l'Argentin, le club turinois - qui a un temps envisagé de prolonger l'attaquant - aurait finalement décidé de s'en séparer cet été afin d'éviter de le laisser partir libre en 2022. La Vieille Dame souhaiterait en faire une monnaie d'échange pour attirer un grand nom.

Notre avis : Ca pourrait intéresser le PSG, qui s'était intéressé à La Joya à l'été 2019. Et le club de la capitale voudrait se débarrasser de Mauro Icardi… Très apprécié par la Juventus.

Des "signaux positifs" du Barça pour Fekir

Nabil Fekir va-t-il finir par atteindre son but ? Auteur de prestations plutôt encourageantes ces dernières semaines, l'ancien joueur de l'OL serait toujours suivi par le FC Barcelone. D'après Estadio Deportivo, certains signaux seraient favorables à un transfert du meneur de jeu en Catalogne l'été prochain. Les Blaugrana n'auraient pour l'heure rien entrepris de concret et attendraient d'en savoir plus au sujet de l'avenir de Lionel Messi pour sonder le Betis. La clause du joueur dont le contrat expire en 2023 est fixée à 90 millions d'euros.

Notre avis : Le Barça pourrait tenter le coup uniquement si le Betis accepte de négocier autour d'une indemnité bien moins élevée. Et même si Fekir a le profil des joueurs qui profiteront d'un marché a priori assez calme, rebondir au Barça serait une opportunité inespérée pour lui.

Iheanacho prolonge avec les Foxes

Kelechi Iheanacho poursuit l'aventure avec les Foxes. L'attaquant de 24 ans a paraphé un nouveau bail en faveur de Leicester. Il est désormais engagé jusqu'en 2024. Il a inscrit 12 buts toutes compétitions confondues en faveur de l'actuel troisième de Premier League.

Notre avis : Iheanacho a profité d'un excellent mois de mars pour se voir offrir un nouveau contrat. Les Foxes ont agi vite et bien.

Un échange Alex Telles - Nuno Mendes dans les tuyaux ?

Il est l'une des révélations du championnat portugais cette saison. Jeune latéral du Sporting, Nuno Mendes affole déjà l'Europe. Selon les informations de Record , l'international portugais serait ciblé par Manchester United. Les Red Devils seraient même prêts à proposer Alex Telles en monnaie d'échange. Mais l'actuel leader du championnat portugais, lui, réclamerait un prêt longue durée de l'ancien joueur de Porto ainsi qu'une indemnité de transfert de 40 millions d'euros.

Notre avis : Le Sporting a prolongé Mendes jusqu'en 2025. Le club portugais est en position de force et devrait faire monter les enchères cet été.

