Transferts

Ousmane Dembélé (FC Barcelone)

Valeur estimée : 30M€

Clubs intéressés : PSG, Juventus Turin, Manchester United, Bayern Munich, Tottenham, Newcastle

En fin de contrat cet été, Ousmane Dembélé, 24 ans, est une belle opportunité de marché pour de nombreux cadors européens. D'autant plus que les négociations sont rompues entre le Français et son club, ses attentes en terme de salaire étant beaucoup trop élevées pour les bourses catalanes . Le Barça aurait donc tout intérêt à le vendre cet hiver, avant de le laisser partir libre l'été prochain. Le camouflet serait trop grand après l'avoir payé 105M€ et l'avoir vu blessé la majeure partie de son contrat. Le tout un an après Messi.

Anthony Martial (Manchester United)

Valeur estimée : 32M€

Clubs intéressés : FC Séville, Atletico Madrid, Barcelone, Newcastle

L'ancien wonderkid est aujourd'hui en échec sportif à Manchester United. Déjà en difficulté dans la hiérarchie des attaquants, les arrivées de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho n'ont rien arrangé. Face à la situation, son agent, Philippe Lamboley, a été clair : "Anthony veut quitter le club en janvier". Selon L'Équipe, l'attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2024, se dirigerait vers un prêt sans option d'achat au FC Séville. Un départ auquel son entraîneur Ralf Rangnick ne serait pas opposé.

Mauro Icardi (PSG)

Valeur estimée : 28M€

Clubs intéressés : Juventus Turin, Manchester United

Paris doit profiter de l'hiver pour dégraisser et Mauro Icardi fait partie des candidats au départ. Le buteur argentin n'est pas un titulaire indiscutable dans l'esprit de son entraîneur, Mauricio Pochettino. Et il a des courtisans. La Juventus le suit depuis longtemps et pense à lui en cas de départ d'Alvaro Morata. Manchester United serait également intéressé si Edinson Cavani venait à partir. Le PSG souhaiterait un transfert sec et réclamerait au moins 30M€. Une somme conséquente dans un mercato où les prêts sont privilégiés.

Mauro Icardi, l'attaquant du PSG. Crédit: Getty Images

Sardar Azmoun (Zénith Saint-Pétersbourg)

Valeur estimée : 25M€

Clubs intéressés : OL, Atalata Bergame, Newcastle

L'OL s'était cassé les dents sur le prix de Sardar Azmoun l'été dernier mais n'a pas lâché l'affaire et compte bien attirer l'Iranien dans ses filets. En fin de contrat en juin 2022, le Zénith étant conscient qu'il ne prolongera pas son attaquant de 26 ans, une vente dès cet hiver apparaît comme la meilleure option. Lyon, toujours à la recherche d'un joueur à ce poste, aurait formulé une offre de 4M€ selon RMC Sport. L'Atalanta Bergame s'est aussi invitée dans la danse ainsi que, sans surprise, Newcastle.

Alvaro Morata (Juventus Turin)

Valeur estimée : 35M€

Club intéressé : FC Barcelone

Le Barça est endetté mais le Barça a besoin de se relancer sportivement. Après avoir bouclé la venue de Ferran Torres pour 55M€, les Balugranas lorgneraient sur Alvaro Morata. Le média espagnol AS a parlé d'un simple intérêt dans un premier temps, puis Radio Catalunya a annoncé jeudi l'existence d'un accord avec la Juventus, où il est prêté, pour un transfert. Reste à convaincre l'Atlético Madrid, propriétaire du joueur, et fixer un prix. Un choix étonnant du côté de la Vieille Dame de se départir de son seul attaquant de pointe qui marque cette saison (5 buts en championnat). A moins qu'Icardi ne soit déjà dans les tuyaux…

Renato Sanches (Lille)

Valeur estimée : 30M€

Clubs intéressés : AC Milan, Arsenal

Il aurait déjà dû partir pour des contrées plus lointaines si sa vilaine blessure au ménisque ne l'en avait pas empêché. Avec sa belle valeur marchande, Lille, qui a besoin de combler son déficit, aurait tort de se priver de la vente de Renato Sanches. Et pour le Portugais, ce mercato hivernal est une opportunité d'enfin tenter de briller au sein d'un plus grand club. L'AC Milan et Arsenal sont deux projets alléchants pour un profil comme le sien. Un transfert qui arrangerait tout le monde.

Sven Botman (Lille)

Valeur estimée : 30M€

Clubs intéressés : Newcastle, AC Milan

C'est l'autre grosse côte du côté du LOSC. Malgré un début de saison un peu compliqué avec quelques performances moyennes et une blessure, Sven Botman a conservé sa valeur marchande. Selon The Athletic, Newcastle aurait toqué à la porte pour recruter le Néerlandais et serait prêt à faire tapis : près de 40M€. Une offre difficile à refuser pour les Nordistes si elle se concrétise. L'AC Milan aurait aussi un œil sur le jeune défenseur de 21 ans.

Philippe Coutinho (FC Barcelone)

Valeur estimée : 18M€

Clubs intéressés : Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo

Philippe Coutinho, c'est une histoire simple. Acheté trop cher, des performances en deçà des attentes, un échec sportif, un salaire immense à assumer pour un club endetté. Trouver un point de chute au Brésilien est donc une priorité à chaque mercato. Selon la presse espagnole, qui a démenti les possibilités d'un retour en Angleterre, dans l'optique d'acquérir du temps de jeu à l'approche de la Coupe du Monde au Qatar, Coutinho envisagerait un prêt en première division brésilienne. L'Atlético Mineiro, Palmeiras et Flamengo sont notamment évoqués.

Philippe Coutinho Crédit: Getty Images

Samuel Umtiti (FC Barcelone)

Valeur estimée : 2M€

Clubs intéressés : Newcastle, Benfica Lisbonne

"Je n'envisage pas de partir en janvier", c'est avec ces mots que Samuel Umtiti a qualifié sa situation au FC Barcelone. Pas certain que les dirigeants blaugranas soient sur la même longueur d'onde. Déjà relégué sur le banc sous Koeman, il n'a joué qu'un seul match depuis l'arrivée de Xavi, contre Osasuna (2-2), et n'a pas disputé la moindre minute depuis. Mundo Deportivo parle d'un intérêt du Benfica Lisbonne, à voir si le club portugais peut assumer le salaire de "Big Sam". Le Sun évoque Newcastle. Un transfert qui deviendrait gratuit si, comme Sport l'annonce, le Barça souhaite bel et bien rompre son contrat.

Edinson Cavani (Manchester United)

Valeur estimée : 4M€

Clubs intéressés : FC Barcelone, FC Séville

A 34 ans, "El Matador" n'en a pas fini avec le football. Barré à Manchester United par la concurrence de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani pourrait bien s'échapper de l'hiver anglais lors de ce mercato. Un temps annoncé du côté du FC Barcelone, la piste se serait refroidie. L'ancien du PSG intéresserait également le FC Séville, qui serait venu aux renseignements. A moins qu’un retour aux sources l’été prochain soit l’option retenue par l’Uruguayen.

