Le feuilleton ne fait que commencer. Et devrait tenir en haleine les amoureux du football tout l’été. Dans ce nouvel épisode, on apprend qu’Erling Haaland aurait choisi sa future destination. Il s’agirait, selon le média espagnol AS , du Real Madrid. Le père du joueur, en visite cette semaine du côté de Barcelone puis de Madrid, aurait avoué aux dirigeants des Merengues la préférence de l’attaquant norvégien pour l’année prochaine.