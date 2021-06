Christophe Galtier va-t-il (enfin) passer du Nord à la Côte d'Azur ? Sacré champion de France avec Lille cette saison au nez et à la barbe du PSG, le technicien a clamé depuis plusieurs semaines son désir de nouveaux horizons et a été séduit par l'offre de l'OGC Nice (10 millions d'euros de salaire sur trois ans). Mais les discussions entre les deux clubs patinent, à tel point que le club azuréen a repoussé sa reprise de l'entraînement de trois jours, du 25 au 28 juin, pour donner le temps au transfert de se dénouer. Dans cette optique, les négociations devraient reprendre ce lundi selon La Voix du Nord.

Mais Olivier Létang a prévenu : il ne bradera pas celui qui est encore son entraîneur (un an de contrat restant). Conscient de perdre un technicien de talent, le président lillois compte bien faire payer cher, à hauteur de 10 millions d'euros, l'OGC Nice. "Nice connaît parfaitement ma position. Lille est un club fort. On n’y vient pas faire son marché comme ça. Je n’ai pris aucun contact avec un autre entraîneur. Ça ne sert à rien pour l’instant", a d'ailleurs réaffirmé l'intéressé dimanche selon le quotidien nordiste.

Mais Létang sait bien que Galtier souhaite rejoindre le club azuréen et il prépare tout de même la suite. Quatre noms sont évoqués pour prendre sa succession au LOSC : Patrick Vieira, Lucien Favre, Thiago Motta et Claudio Ranieri. L'hypothèse Laurent Blanc est, quant à elle, de plus en plus improbable, l'ancien sélectionneur des Bleus étant toujours sous contrat avec Al Rayyan (Qatar).

