L'AC Milan confirme l'arrivée imminente de Giroud

Dans un entretien accordé à DAZN, Paolo Maldini, le directeur technique de l'AC Milan, a confirmé l'arrivée imminente d'Olivier Giroud. "Il devrait arriver demain (jeudi). C'est un joueur très fiable. Nous avons besoin de joueurs expérimentés comme lui. Nous sommes l'équipe la plus jeune de Serie A", a expliqué l'ex-arrière gauche du club lombard. L'ancien Montpelliérain, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Chelsea, devrait s'engager pour deux ans plus une autre année en option et gagner près de 3 millions d'euros net par saison.

Notre avis : Remplaçant à Chelsea, Olivier Giroud aura la lourde tâche de trouver une place aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. Pas simple.

Jules Koundé dit non à Tottenham

Le défenseur international tricolore est ferme quant à son avenir : s'il doit quitter Séville, c'est pour passer un cap dans sa carrière. Marca assure ce mercredi que Tottenham, très intéressé par l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, a vu sa proposition (30 millions d'euros + Davinson Sanchez) tomber à l'eau suite au refus du joueur de 22 ans de rejoindre les Spurs. Sans C1 la saison prochaine, la candidature du club anglais n'a pas trouvé preneur pour Koundé, qui aurait plutôt Manchester United ou Chelsea dans un coin de la tête. Le Séville FC ne serait pas contre son départ, et un juteux transfert.

Notre avis : Avec Varane proche de Manchester United, l'affaire semblerait difficile. Mais Koundé n'a pas totalement tort en ne voyant pas Tottenham comme une vraie progression.

La Juventus a refusé une offre de 100 millions d'euros pour Chiesa

Parmi les principales attractions du denier Euro, Federico Chiesa est tout sauf passé inaperçu. Selon Christian Falk, responsable du football chez Bild, l'Italien a sérieusement tapé dans l'oeil de Chelsea, qui a proposé 100 millions d'euros à la Juventus pour attirer l'attaquant. La Vieille Dame a balayé la proposition et refuse tout départ de son joueur, arrivé à Turin par le biais d'un montage financier complexe l'été dernier (prêt de deux ans depuis la Fiorentina contre 10 millions d'euros, puis obligation d'achat sous critères à hauteur de 40 millions d'euros et 10 millions d'euros de bonus supplémentaires).

Notre avis : Chiesa est à peine arrivé et en pleine bourre à seulement 23 ans. La Juve n'a aucun intérêt à s'en séparer.

Lenglet visé par Everton

C'est une affaire qui arrangerait tout le monde. Plus vraiment désiré au Barça, qui cherche à dégraisser, Clément Lenglet est l'une des priorités de Rafa Benitez à Everton. Selon Sport, le défenseur français est ardemment désiré par le technicien espagnol, qui remplace Carlo Ancelotti, pour succéder à Yerry Mina dans l'axe de la défense des Toffees.

Notre avis : Everton serait une opportunité intéressante, mais aussi un cruel aveu de déclassement pour l'international français

Première offre pour Hernandez

Le PSG ne perd pas de temps. Après le départ de Mitchel Bakker pour Leverkusen et alors que Laywin Kurzawa pourrait rejoindre Galatasaray, Tuttosport affirme ce mercredi que le PSG a déjà transmis une offre de 40 millions à l'AC Milan pour Théo Hernandez. Offre rejetée mais les Parisiens pourraient rapidement revenir à l'attaque selon le quotidien italien.

Notre avis : Si Hernandez confirme sa très belle saison, le cap en avant serait important pour le PSG. Mais attention à l'équilibre défensif.

Et maintenant, le meilleur passeur de l'Euro pour l'OM ?

Marseille continue de prospecter pour sa reconstruction et aurait ciblé Steven Zuber, international suisse appartenant à Francfort (avec qui il a très peu joué la saison passée), selon le média suisse Blick. L'OM n'est pas seul sur le coup pour le meilleur passeur du dernier Euro, puisque Norwich, le Torino et le Dynamo Moscou songent aussi au milieu gauche. Montant estimé : 7 millions d'euros.

Notre avis : Attention à "l'effet Euro", Zuber n'a débuté que 16 matches de Bundesliga en deux saisons.

Et si Dembélé restait à Lyon ?

Selon L'Equipe, Moussa Dembélé aurait changé d'avis. Revenu d'un prêt peu convaincant en deuxième partie de saison à l'Atlético de Madrid, l'attaquant tricolore ne souhaite plus absolument quitter le Rhône cet été. Une discussion avec Jean-Michel Aulas ces derniers jours, le départ de Memphis Depay ou encore l'arrivée de Peter Bosz sur le banc des Gones, l'ont convaincu d'envisager l'option de passer la saison à l'OL, même si un retour à Madrid lui plaisait principalement en premier lieu.

Notre avis : Avec le jeu offensif prôné par Bosz, Dembélé aurait des opportunités de retrouver de sa splendeur... et de sa valeur.

Coutinho ou Umtiti vers Marseille, c'est non

Les espoirs phocéens de voir débarquer Philippe Coutinho et Samuel Umtiti sur le Vieux Port en prennent un coup ce mercredi. Mundo Deportivo est catégorique : l'Olympique de Marseille n'a pas les moyens de prendre en charge les salaires des deux joueurs. MD explique par exemple que la rémunération de Coutinho est trois fois supérieure à celle de Dimitri Payet, actuel deuxième plus gros salaire du club marseillais après les départs de Thauvin et Germain.

Notre avis : Coutinho aurait été une belle affaire, mais pas une priorité.

Arsenal vient aux renseignements pour Kehrer

Alors que le Paris Saint-Germain cherche à dégraisser son effectif, Thilo Kehrer ne devrait pas être retenu. Le polyvalent défenseur allemand ne s'est pas encore montré indispensable depuis son arrivée dans la capitale. D'après Metro, Arsenal s'est renseigné sur la disponibilité du joueur auprès du PSG, en particulier si l'opération Ben White peine à se conclure. Kehrer serait aussi vu comme une alternative en cas de départ de Hector Bellerin dans le couloir droit de la défense.

Notre avis : Le PSG avait chiffré Kehrer à 20 millions d'euros, c'est sans doute en Premier League qu'il pourra les trouver.

Monaco fonce sur Boadu

Selon les informations de L'Equipe, l'AS Monaco serait le mieux placé pour attirer Myron Boadu (20 ans), l'attaquant international Espoirs néerlandais de l'AZ Alkmaar. Le natif d'Amsterdam, double-buteur lors des quarts de finale du championnat d'Europe Espoirs face à la France en mai dernier, est très suivi et notamment par l'Olympique Lyonnais. Alors que les discussions tourneraient autour de 15 millions d'euros, le club de la Principauté souhaiterait l'avoir rapidement dans ses rangs pour préparer le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions en août.

Notre avis : Stengs, Boadu... Les scouts de Ligue 1 font très bien d'aller jeter un coup d'oeil en Eredivisie.

Bordeaux doit absolument surveiller ses finances. L'arrivée de Gérard Lopez à la tête du club n'enlève rien aux profonds ennuis économiques du club, en particulier pour ses espoirs de recrutement. L'Equipe explique que pour réduire sa masse salariale, le club girondin espère un grand ménage avec pas moins de 13 départs et 41 millions d'euros de ventes espérés. Samuel Kalu, Hwang et Josh Maja, Toma Basic font figure de candidats au départ, tout comme Paul Baysse ou Jimmy Briand, qui pourraient voir leurs contrats être résiliés. L'argent glané sera réinvesti pour des arrivées.

Notre avis : Certains clubs de Ligue 1 seraient inspirés de venir piocher parmi cette liste de joueurs.

Nice parmi les prétendants pour Lemina

Mario Lemina devrait quitter Southampton et il ne manque pas de pistes. Le Gabonais est notamment sur les tablettes de l'OGC Nice selon France Football, alors que le Gym devrait être très actif cet été. Le milieu de terrain est également suivi par Watford et le Sévill FCe selon Foot Mercato, mais aussi par West Ham et Newcastle d'après le Guardian.

Notre avis : Cela ressemble à une nouvelle bonne idée dans l'été niçois. Mais la concurrence semble rude financièrement.

Gravillon prêté à Reims

Plutôt convaincant avec Lorient la saison dernière, Andreaw Gravillon reste en Ligue 1. Le défenseur central est prêté par l'Inter, son club formateur, à Reims, avec option d'achat. Le natif de Pointe-à-Pitre a disputé 26 matches en championnat avec les Merlus la saison passée.

Notre avis : Un recrutement malin sur le papier, dans l'ADN du Stade de Reims.

Telles à la Roma pour pallier à l'absence de Spinazzola ?

Selon Sky Italia, la Louve a débuté des discussions avec Manchester United pour attirer le latéral gauche Alex Telles. Arrivé il y a quelques mois chez les Red Devils en provenance de Porto, Telles a disputé 24 matches la saison passée. Sa venue permettrait de compenser l'absence de Leonardo Spinazzola, sérieusement blessé après avoir été épatant lors de l'Euro.

Notre avis : Avec l'Euro de Luke Shaw, Man U a de quoi voir venir côté gauche.

