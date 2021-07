ACCORD EN VUE POUR GIROUD

L'affaire se précise d'heure en heure. Alors que Chelsea et l'AC Milan semblent avoir trouvé un terrain d'entente pour le transfert d'Olivier Giroud vers la Lombardie, Sky Italia donne les détails de la transaction. Les Rossoneri devront verser 1 million d'euros plus 1 autre million de bonus lié à une qualification en Ligue des champions et au nombre d'apparitions de l'international français de 34 ans.

Notre avis : Olivier Giroud va pouvoir tenter de regagner du temps de jeu dans un club qui dispute la C1.

Olivier Giroud Crédit: Eurosport

UNE PÉPITE FRANÇAISE POUR VIEIRA ET CRYSTAL PALACE

Les Eagles s'offrent une pépite. Auteur de 7 buts et 12 passes décisives avec Reading en Championship la saison dernière, Michael Olise rejoint Crystal Palace. Le club londonien désormais entraîné par Patrick Vieira a versé 9 millions d'euros pour recruter le Français de 19 ans, élu meilleur espoir de la 2e division anglaise.

Notre avis : Un joli coup pour les Eagles.

TONALI S'INSTALLE AU MILAN

L'AC Milan a annoncé le recrutement définitif de Sandro Tonali en provenance de Brescia. Déjà prêté aux Rossoneri la saison dernière (25 matches de Serie A), le milieu défensif de 21 ans a, cette fois, signé un contrat de 5 ans. Selon presse italienne, le club milanais paiera 7 millions d'euros plus 5 de bonus et enverra le jeune Giacomo Olzer à Brescia.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour ce joueur prometteur comme pour le club.

KAMARA PLAIT A LA LAZIO

L'avenir de Bouba Kamara semble se dessiner en Italie. Pisté par l'AC Milan, le milieu de terrain marseillais séduit également la Lazio et son coach Maurizio Sarri selon Le Phocéen. Le club romain serait en plus disposé à envoyer Gonzalo Escalante vers l'OM pour faciliter la transaction.

Notre avis : Si le joueur donne son accord, les deux clubs devraient trouver un terrain d'entente.

Boubacar Kamara (Marseille) Crédit: Getty Images

NACHO PROLONGE AU REAL MADRID

Le Real Madrid a annoncé la prolongation de contrat de Nacho. Prévu pour prendre fin en 2022, le bail du défenseur central de 31 ans chez les Merengue se poursuivra jusqu'en 2023.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour le club madrilène qui conserve un élément important après avoir laissé partir Sergio Ramos.

LE BARÇA VEUT VERROUILLER PEDRI

Alors que Pedri s'est montré rayonnant avec l'Espagne à l'Euro, les Blaugrana ne comptent pas se faire chiper leur pépite de 18 ans. Pedri est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2022 et le club catalan dipose d'une option pour deux ans supplémentaires. Selon je journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants du FC Barcelone sont déjà prêts à activer cette prolongation mais aussi à discuter d'un nouveau contrat avec leur jeune milieu de terrain dès que la situation financière du Barça sera clarifiée.

Notre avis : Sécuriser le contrat de Pedri devient une priorité pour le Barça.

TROYES FONCE SUR DEBUCHY

Après trois ans sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne, Mathieu Debuchy (35 ans) n'a pas vu son contrat renouvelé par le onzième de Ligue 1. Actuellement libre, l'arrière droit international français serait en discussions avec Troyes, promu dans l'élite, selon RMC Sport.

Notre avis : Une solution intéressante pour Debuchy et pour l'ESTAC qui profiterait de son expérience.

Mathieu Debuchy lors de Angers - Saint Etienne en Ligue 1 le 2 septembre 2019 Crédit: Getty Images

IRENE PAREDES REJOINT LES CHAMPIONNES D'EUROPE

Comme attendu, Irene Paredes, qui avait quitté les Parisiennes, nouvelles championnes de France le mois dernier, s'est engagée pour les deux prochaines saisons avec le FC Barcelone. La défenseure centrale espagnole de 30 ans vient renforcer le club catalan qui a remporté la Ligue des championnes la saison dernière.

Notre avis : Une belle recrue pour le FC Barcelone et donc une perte pour le PSG.

MOTTA DEVIENT L'ENTRAÎNEUR DE LA SPEZIA

L'ancien joueur du PSG retrouve un banc en Serie A. Quinzième de la dernière saison de Serie A sous les ordres de Vincenzo Italiano, La Spezia a annoncé l'arrivée de Thiago Motta au poste d'entraîneur. L'ancien international italien de 38 ans avait passé deux mois en tant que coach du Genoa en 2019.

Notre avis : Après avoir passé ses diplômes avec succès, Motta devrait être mieux armé pour diriger une équipe pro.

L'OL À LA POURSUITE D'UN REMPLAÇANT À MEMPHIS

Le départ à Barcelone de Depay, auteur de 20 buts et 12 passes décisives cette saison en Ligue 1 avec Lyon, va laisser un vide dans l'attaque de l'OL, malgré le retour de prêt de Moussa Dembélé. Comme le rapporte Le Progrès, les dirigeants rhodaniens seraient à la recherche d'un nouveau joueur offensif, capable de combler un tant soit peu ce départ. Et ils auraient jeté leur dévolu sur le Nigérian de 27 ans Paul Onuachu, auteur de 29 buts en championnat avec Genk cette saison. Ils seraient sur le point de formuler une offre de 20 millions d'euros pour s'offrir les services du joueur également passé par Midtjylland.

Notre avis : Avant de pouvoir réaliser cette opération onéreuse, l'OL devra au moins vendre quelques joueurs, dont peut-être Moussa Dembélé, souvent annoncé partant.

VALENCE VA SIGNER ALDERETE

Le club espagnol va officialiser l'arrivée de sa première recrue dans les prochaines heures. Selon Onda Cero, GolsMedia et SuperDeporte, le VCF et le Hertha Berlin on trouvé un accord pour l'arrivée en prêt d'Omar Alderete, le défenseur central paraguayen. Valence va avoir une option d'achat de 7 millions d'euros, qui deviendra obligatoire si le club se qualifie en Coupe d'Europe.

Notre avis : Le joueur est une demande du nouvel entraîneur, José Bordalas. Si l'entraîneur est satisfait, c'est le principal pour le bon fonctionnement d'un club qui démarre un nouveau projet.

JAVI MARTINEZ SIGNE AU QATAR SC

Laissé libre après neuf ans passés au Bayern Munich, Javi Martinez a choisi une destination "exotique". Le milieu défensif espagnol de 32 ans s'est engagé pour une saison avec le Qatar SC.

Notre avis : Javi Martinez s'offre une fin de carrière tranquille.

7 luglio 2021 - L'ex Bayern Monaco Javi Martinez si accasa al Qatar Sporting Club Crédit: Twitter

QUAISON CHOISIT L'ARABIE SAOUDITE

Le jeune international suédois change d'air. Libre depuis la fin de son contrat à Mayence, Robin Quaison s'est engagé pour les trois prochaines saison avec le club saoudien d'Al Ettifaq. L'attaquant de 27 ans qui a participé à l'Euro avec les Blagult avait choisi sa destination avant la compétition continentale.

Notre avis : Un choix surprenant pour l'international suédois qui s'est un peu précipité et aurait certainement pu trouver un club en Europe.

Robin Quaison et Pau Torres lors de Espagne - Suède à l'Euro 2020 le 14 juin 2021 Crédit: Getty Images

