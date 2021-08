VISITE MÉDICALE AVEC MANCHESTER CITY PROGRAMMÉE POUR GREALISH

Le choix semble fait et l'affaire avance. Selon Sky Sports, la visite médicale de Jack Grealish à Manchester City en vue d'un transfert à 117 millions d'euros est prévue jeudi. Le milieu offensif d'Aston Villa deviendrait le joueur le plus cher de l'Histoire de la Premier League devant Paul Pogba.

Notre avis : Un record qui risque de ne durer que quelques jours car Kane approche et Chelsea espère Lukaku.

Serie A Eriksen a retrouvé l'Inter, son avenir toujours dans l'inconnu IL Y A 4 HEURES

APRÈS BAILEY, ASTON VILLA ENGAGE INGS

Aston Villa a officialisé le recrutement de Danny Ings en provenance de Southampton. Le montant de l'indemnité n'a pas été dévoilé. L'avant-centre anglais de 29 ans a signé un contrat de trois ans. Plus tôt dans la journée, le club de Birmingham avait annoncé l'arrivée de Leon Bailey en provenance de Leverkusen.

Notre avis : En attendant le départ de Jack Grealish, les Villans se renforcent.

OFFICIALISATION IMMINENTE POUR MESSI ?

Selon les informations d'El Mundo Deportivo, l'officialisation de la prolongation de contrat de Lionel Messi pourrait avoir lieu ce jeudi. La direction barcelonaise souhaite finaliser ce dossier avant le Trophée Joan Gamper, qui se tiendra ce dimanche. "Nous faisons tout notre possible pour que Leo Messi reste au Barça. La situation évolue bien car il veut rester au club", assurait Joan Laporta ce lundi.

Notre avis : La Liga a vendu 10% de son capital au fonds CVC Capital et va reverser 90% des 2,7 milliards récoltés aux clubs, cela devrait aider.

ZIYECH VEUT QUITTER CHELSEA

L'aventure du Marocain chez les Blues pourrait tourner court. Arrivé il y a un an à Chelsea en provenance de l'Ajax contre 40 millions d'euros, Hakim Ziyech a déjà des envies d'ailleurs car il n'entre pas dans les plans de son coach Thomas Tuchel selon le journaliste Nicolo Schira. L'ailier de 28 ans plait au Milan, qui pourrait le récupérer en prêt avec option d'achat.

Notre avis : Ziyech baisse les bras un peu trop rapidement.

Hakim Ziyech, Chelsea, agosto 2021 (Getty Images) Crédit: Getty Images

VAN DE VEN PROCHE DE L'OM

Un nouveau défenseur dans le viseur du club phocéen. Selon RMC Sport, l'Olympique de Marseille a jété son dévolu sur Micky Van De Ven. Les négociations sont lancées avec le Néerlandais de 20 ans et 1m93 qui évolue à Volendam et serait très courtisé. Le joueur et son fameux agent Mino Raiola sont même attendus dans la cité phocéenne dans les prochains jours.

Notre avis : Certainement un joli coup en vue pour l'OM.

TROIS ANS DE PLUS AU BAYERN POUR KIMMICH ?

Les champions d'Allemagne sont sur le point de verrouiller leur joueur capital. Selon Bild, Joshua Kimmich va prolonger son contrat avec le Bayern, prévu pour prendre fin en 2023. Le milieu de terrain rempilera pour trois années supplémentaires soit jusqu'en 2026 et verra son salaire doubler.

Notre avis : Une décision logique pour le club et un jackpot pour le joueur.

Joshua Kimmich (FC Bayern) Crédit: Getty Images

BORDEAUX OFFICIALISE LE RECRUTEMENT DE MANGAS

Comme prévu, les Girondins ont annoncé l'arrivée de Ricardo Mangas en provenance de Boavista. L'arrière gauche portugais de 23 ans est prêté pour une saison avec option d'achat.

Notre avis : Mangas sort d'une saison convaincante au Portugal mais devra faire ses preuves en L1.

LE PRÉSIDENT DE LA SAMPDORIA FAIT L'ARTICLE À LA ROMA POUR DAMSGAARD

Le jeune Danois s'est révélé à l'Euro et la Sampdoria compte bien en tirer les bénéfices. Dans les colonnes du Corriere dello Sport, le président génois Massimo Ferrero demande à l'AS Rome de le contacter au sujet de Mikkel Damsgaard. "Damsgaard est le milieu de terrain dont la Roma a besoin, a déclaré le dirigeant. S'ils m'appellent, nous trouverons un accord. Il est meilleur que Xhaka. C'est un joueur de qualité qui peut aussi joueur au milieu de terrain. Je suis un fan de la Roma, je veux qu'il y aille".

Notre avis : Drôle de manière de faire des affaires.

DIRECTION NICE POUR BULKA

Le portier polonais va découvrir la Côte d'Azur. Selon Nice-Matin, le PSG s'apprête à envoyer Marcin Bulka en prêt à Nice pour être la doublure de Walter Benitez. Le gardien de 21 ans et 1m99 avait été prêté à Cartagena puis à Châteauroux la saison dernière. Il reste sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2025.

Notre avis : Même s'il sera numéro 2, Bulka aura davantage de chances de jouer à Nice qu'au PSG derrière DOnnarumma et Navas.

Le duel : Donnarumma-Navas, qui est le meilleur ?

KEHRER DANS LE VISEUR DU BAYERN

Le défenseur du PSG garde bien la cote en Bundesliga. Après Leverkusen, c'est le Bayern qui s'intéresse à Thilo Kehrer selon Bild. Le Parisien de 24 ans fait partie des joueurs ciblés par les champions d'Allemagne pour compenser un éventuel départ de Niklas Süle cet été.

Notre avis : Une très belle piste pour le joueur comme pour le PSG qui souhaite le céder, mais l'affaire semble loin d'être bouclée car le Bayern piste aussi Danilo de la Juventus.

Thilo Kehrer, le défenseur du PSG, lors de la pré-saison 2021-2022 Crédit: Getty Images

THIAGO MENDES POSE PROBLÈME À LYON

Selon L'Equipe, Thiago Mendes souhaite quitter l'OL comme ce fut déjà le cas l'hiver dernier. Cette fois, le milieu de terrain veut rejoindre Flamengo qui le courtise mais n'a proposé qu'un prêt avec une option d'achat aux Gones. Les dirigeants lyonnais, eux, réclament un prêt payant avec une obligation d'achat. Les négociations sont parties pour durer et l'entraineur Peter Bosz ne compte pas sur le joueur qui manque clairement d'implication. Pendant ce temps, Lyon discute avec Clément Grenier.

Notre avis : L'Olympique Lyonnais connait décidément un mercato estival difficile.

TROYES VEUT DIOMANDÉ

Les discussions entre l'ESTAC et l'OL vont bon train. Après l'annonce du prêt de Youssouf Koné, Troyes s'intéresse désormais à Sinaly Diomandé selon L'Equipe. Le club aubois voulait recruter Gerzino Nyamsi à Rennes et surtout Pape Abou Cissé à l'Olympiakos mais a échoué sur ces deux pistes et se tourne maintenant vers le jeune défenseur central de l'OL. Les Gones sont enclins à prêter leur joueur mais attendent la fin août car Da Silva et Denayer ne sont pas encore opérationnels.

Notre avis : Le deal devrait se faire, un peu de patience pour l'ESTAC. Lyon va de son côté devoir recruter dans ce secteur, et vite.

Si athlétique mais si perfectible : le "petit" Diomandé va-t-il faire plus que dépanner ?

LAFONT ET KOLO MUANI RESTENT À NANTES

Il fait "bon" chez les Canaris. Comme son coéquipier Randal Kolo Muani, Alban Lafont a assuré sur l'antenne de RMC qu'il ne quitterait pas le FC Nantes cet été. "A priori, je devrais rester cette année, assuré le gardien de 22 ans. Normalement, je devrais faire la saison au FC Nantes. Marseille ? Il n'y avait rien de bien concret".

Notre avis : Tout cela manque un peu de conviction mais reste honnête.

BIZOT SIGNE À BREST

Le Stade Brestois a officialisé le transfert de Marco Bizot. Le portier de 30 ans, international néerlandais (1 sélection), s'est engagé pour trois saisons avec le club entraîné par Michel Der Zakarian. Marco Bizot a passé les quatre dernières années à l'AZ Alkmaar.

Notre avis : Un pari intéressant le club finistérien, qui a jonglé la saison dernière à ce poste, comme pour le joueur.

Ligue 1 Un nouveau pari sur l'avenir : Boadu signe cinq ans avec l'AS Monaco IL Y A 10 HEURES