Transferts

Un contact Guardiola-Griezmann ?

Alors qu'Antoine Griezmann semble "gentiment" poussé vers la sortie du côté du FC Barcelone , l'attaquant français aurait été contacté par Manchester City. C'est même Pep Guardiola lui-même qui aurait pris son téléphone pour échanger avec le Français, à en croire Foot Mercato. Les Citizens cherchent à recruter devant et la priorité se nomme Harry Kane. Mais dans un profil tout autre, Griezmann pourrait bien être une alternative en cas d'échec avec le buteur des Spurs.

Notre avis : L'idée fait saliver mais le grand écart dans les profils visés (Kane-Griezmann) laisse perplexe.

Dénouement à venir pour Ronaldo

Le Corriere dello Sport fait le point dans le dossier Cristiano Ronaldo. Alors que l'agent du Portugais, Jorge Mendes, était à Rome ces dernières heures pour assister à la présentation de José Mourinho à la presse et finaliser le transfert de Rui Patricio du côté de la Louve, la prochaine étape serait Milan, pour une rencontre avec la direction turinoise dans les prochaines heures. La Juve souhaite un dénouement définitif à ce dossier, dans un sens ou dans l'autre, pour orienter la suite de son marché. En cas de départ, le PSG est toujours cité comme le prétendant le plus crédible à CR7.

Notre avis : Même si des mouvements importants ont déjà été enregistrés, le marché reste relativement fermé. Ronaldo devrait rester.

Le Barça confiant pour Messi

Depuis le 30 juin dernier, Lionel Messi est un joueur libre. La semaine passée, Joan Laporta a rencontré Javier Tebas, le président de la ligue espagnole de football pour trouver un accord sur les salaires en Liga, car en effet la masse salariale du club catalan ne permet pas, pour l'instant, d'offrir un salaire digne d'un sextuple Ballon d'Or à l'Argentin. Mais d'après le quotidien Sport, Joan Laporta et Ronald Koeman seraient confiants sur ce dossier. Le président barcelonais aurait assuré que Lionel Messi souhaitait poursuivre avec son club de toujours.

Notre avis : La confiance est une façade. Ce dossier devrait être réglé depuis longtemps…

L'Atlético veut enchaîner avec Llorente

Après avoir enregistré la prolongation de Diego Simeone, les Colchoneros veulent enchaîner avec leur milieu de terrain polyvalent Marcos Llorente, explique AS. L'Espagnol est encore sous contrat pour trois ans, mais le club madrilène veut verrouiller celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la Liga. Tout en lui offrant un salaire digne de celui d'un cadre de l'Atlético.

Notre avis : Une revalorisation cohérente étant donné la qualité de sa saison dernière.

Liverpool prépare une offre pour Saul

Si l'Atlético Madrid veut verrouiller Marcos Llorente, Saul Niguez pourrait en revanche faire ses valises. Les Colchoneros sont ouvert à une vente si une belle offre arrive sur la table, indique AS. Et ça tombe bien, puisque Liverpool en préparerait une de 40 millions d'euros. Manchester United et Chelsea resteraient également attentifs à ce dossier.

Notre avis : Etant donné la situation ambiguë de Saul à l'Atlético, vous devriez régulièrement le retrouver dans ce récap. Mais son volume a effectivement de quoi plaire à Jürgen Klopp.

Le vrai coût de Gerson

L'Equipe s'est penché vendredi sur le coût réél du transfert du milieu brésilien. Tout d'abord, le club olympien devra payer 18 millions d'euros à Flamengo dans les prochains jours. Les bonus seraient de 4 millions d'euros et assez faciles à atteindre. Ainsi, le prix d'achat de Gerson (dont le salaire pourrait atteindre 300 000 euros brut mensuels) serait de 22 millions... ce qui en ferait le troisième plus gros transfert de l'histoire de l'OM derrière Dimitri Payet (29 millions, en 2017) et Kevin Strootman (25 + 3 millions de bonus en 2018). Alors que l'arrivée de Gerson à l'OM a été officialisée au début du mois, et que le joueur a participé à son premier entraînement jeudi,s'est penché vendredi sur le coût réél du transfert du milieu brésilien. Tout d'abord, le club olympien devra payer 18 millions d'euros à Flamengo dans les prochains jours. Les bonus seraient de 4 millions d'euros et assez faciles à atteindre. Ainsi, le prix d'achat de Gerson (dont le salaire pourrait atteindre 300 000 euros brut mensuels) serait de 22 millions... ce qui en ferait le troisième plus gros transfert de l'histoire de l'OM derrière Dimitri Payet (29 millions, en 2017) et Kevin Strootman (25 + 3 millions de bonus en 2018).

Notre avis : Un vrai investissement. Gerson va être attendu très haut, très vite.

L'improbable rumeur Coutinho

Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, qui collabore notamment avec Sportitalia, des contacts entre l'Olympique de Marseille et le milieu offensif du Barça Philippe Coutinho existent. En juin dernier, Mundo Deportivo relayait les premiers bruits de couloir à ce sujet en provenance du Brésil, faisant état d'un intérêt de Pablo Longoria à son sujet. Mais le salaire de l'ancien de Liverpool (17,5 millions d'euros par an) avait naturellement été présenté comme un (gros) frein. Reste que selon Galetti, l'équipementier de l'OM, Puma, pourrait aider le club phocéen dans ce dossier...

Notre avis : Il faudrait que le Barça libère le joueur et que ce dernier divise son salaire par trois. Hautement improbable.

Jens Cajuste veut rejoindre Rennes

Selon RMC Sport, le milieu de terrain suédois Jens Cajuste, présent à l'Euro avec sa sélection, a demandé à son club du FC Midtjylland de rejoindre le Stade Rennais. Le club breton aurait vu sa première offre refusée, à hauteur de 10 millions d'euros (+1 de bonus). Le club danois réclamerait 15 millions d'euros bonus compris.

Notre avis : S'il est recruté pour anticiper le départ de Camavinga, Rennes va faire l'effort.

Huit joueurs de la Roma sur la touche

Présenté à la presse jeudi, José Mourinho a commuiqué la liste des 27 joueurs convoqués pour la reprise avec le groupe pro. Huit joueurs n’y figurent pas et vont s’entraîner à part, explique Il Romanista : Steven Nzonzi, Javier Pastore, Robin Olsen, Federico Fazio, Davide Santon, Justin Kluivert, Pedro et Ante Coric. Certains d'entre eux, comme Olsen et Kluivert, font l'objet de rumeurs depuis plusieurs jours déjà.

Notre avis : Du beau monde à aller chercher pour les écuries en recherche de bons coups.

Tevez vers la MLS ?

A en croire ESPN, Carlos Tevez, qui a décidé de stopper son aventure avec Boca Juniors, veut poursuivre sa carrière du côté des Etats-Unis et de la MLS. Atlanta United, entraîné par Gabriel Heinze, et l'Inter Miami de David Beckham seraient les pistes les plus sérieuses. Le nom du Minnesota United est également évoqué.

Notre avis : Tevez entraîné par Heinze, ça aurait "de la gueule".

