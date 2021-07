LA PISTE JUVENTUS SE REFERME DÉJA POUR GRIEZMANN

L'idée n'aura pas duré bien longtemps. Evoquée par L'Equipe, la piste d'un échange entre Antoine Griezmann et Paulo Dybala est vite tombée à l'eau. Selon le journaliste Fabrizio Romano, des sources au FC Barcelone ainsi qu'à la Juventus démentent toute discussion pour cet échange. L'agent de Dybala doit voir les dirigeants turinois pour une prolongation et le Barça n'a pas intérêt à prendre une autre star alors qu'il veut économiser le salaire de Griezmann.

Notre avis : Griezmann devra certainement accepter une baisse de salaire s'il souhaite quitter le Barça.

BRAITHWAITE N'A PAS L'INTENTION DE CHANGER D'AIR

L'agent de l'ancien Toulousain s'est montré très clair. Annoncé du côté de Wolverhampton, West Ham, Brighton ou Valence, Martin Braithwaite ne compte pas être transféré du Barça cet été. "Martin joue dans le plus grand club au monde avec l'un des entraîneurs les plus importants, a assuré son agent Hasan Cetinkaya au quotidien danois BT comme le rapporte El Mundo Deportivo. Il est très heureux à Barcelone et il va y rester".

Notre avis : Le Barça va continuer de payer ses erreurs lors des précédentes périodes de transferts.

LE PSG RÊVE TOUJOURS DE POGBA

Selon les informations de L'Equipe, le PSG rêve toujours d'attirer Paul Pogba. En effet, les discussions se poursuivent entre Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, et Mino Raiola, l'agent du milieu de terrain de Manchester United. Le quotidien précise que le champion du monde 2018 serait tenté par une expérience au PSG et que les Red Devils pourraient envisager une vente autour des 50 millions d'euros.

Notre avis : Les informations divergent concernant ce dossier qui semble parti pour durer encore un bon moment.

Paul Pogba, Manchester United 2020-2021 (Getty Images) Crédit: Getty Images

TOTTENHAM ET SEVILLE VONT ÉCHANGER GIL ET LAMELA

Celui qui incarne le futur de l'Espagne devrait bientôt filer en Angleterre. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Tottenham et le Séville FC finalisent un échange entre l'Andalou Bryan Gil et le Londonien Erik Lamela. Le club espagnol recevra en plus 25 millions d'euros et des bonus contre son ailier international de 20 ans qui va disputer les JO avec les Espoirs de la Roja.

Notre avis : Une belle vente pour Séville et un joli pari sur l'avenir pour Tottenham.

Aérien et génial comme Cruyff, Bryan Gil incarne le futur de l'Espagne

GOLLINI TOUT PROCHE DES SPURS

Comme l'a annoncé The Guardian, Pierluigi Gollini, le portier de l'Atalanta Bergame, serait sur le point de s'engager avec Tottenham. Il s'agirait d'un prêt d'un voire deux ans avec une option d'achat de 15 millions d'euros. Pierluigi Gollini (26 ans) est international italien (1 sélection) et a déjà connu deux expériences en Angleterre à Aston Villa ou chez les U18 de Manchester United.

Notre avis : De la concurrence en vue pour Hugo Lloris.

MELING PASSE DE NÎMES A RENNES

C'était attendu depuis dimanche, c'est désormais acté : Birger Meling quitte Nîmes pour Rennes. Le club gardois, relégué en Ligue 2, a annoncé avoir trouvé un accord avec Rennes pour le transfert de l'arrière gauche norvégien de 26 ans. Dans la foulée, le club breton a officialisé l'arrivée du joueur qui a signé un contrat de 3 ans. Une indemnité de 3 millions d'euros est évoquée.

Notre avis : Une belle recrue à moindre coût pour Rennes.

TOWNSEND ET BEGOVIC REJOIGNENT EVERTON

C'est désormais officiel. Andros Townsend s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec Everton. L'ailier anglais de 30 ans était libre depuis la récente fin de contrat à Crystal Palace où il a passé 5 ans. Le gardien Asmir Begovic s'est pour sa part engagé pour un an, avec une année en option.

Notre avis : Les Toffees attendent aussi Gray qui est libre et cherchent donc à limiter leurs dépenses au maximum.

UN DUEL ENTRE NICE ET RENNES POUR KABAK

Le jeune international turc n'a pas convaincu Liverpool de le recruter mais a tapé dans l'oeil des deux clubs français. Selon le journaliste Nicolo Schira, Nice et Rennes en pincent pour Ozan Kabak et se démènent pour recruter le défenseur central de Schalke 04 qui était prêté aux Reds en seconde partie de saison dernière. Relégué en seconde division, le club allemand devrait laisser partir son joueur de 21 ans.

Notre avis : Kabak pourrait facilement s'intégrer sur la Côte d'Azur comme en Bretagne.

Liverpool ne le retient pas... Kabak joue son avenir et la Turquie espère en profiter

THIAGO MENDES SOUHAITERAIT RENTRER AU BRESIL

Deux ans après son arrivée à l'OL pour 25 millions d'euros, Thiago Mendes pourrait quitter Lyon. En effet, L'Equipe assure ce mardi que le milieu de terrain souhaiterait rentrer au Brésil. Le joueur de 29 ans aurait un bon de sortie et Flamengo serait intéressé par ce dossier. Cependant, le club sud-américain aurait proposé un prêt sans option d'achat.

Notre avis : Une proposition qui ne peut pas satisfaire l'Olympique Lyonnais.

Thiago Mendes (Lyon) face à l'AS Monaco en Coupe de France Crédit: Getty Images

LE LOSC PENSE À BLAS

Selon les informations de L'Equipe, le LOSC n'aurait reçu aucune offre ferme pour Jonathan Ikoné, Renato Sanches, Jonathan Bamba ou Xeka. En cas de départ du premier cité, le champion de France pourrait s'activer pour recruter Ludovic Blas, comme l'a révélé 20 Minutes. Le milieu offensif de 23 ans est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le FC Nantes et sort d'une saison aboutie avec les Canaris (11 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues). S'il signait à Lille, Ludovic Blas retrouverait Jocelyn Gourvennec qui l'a lancé en L1 en décembre 2015, à l'âge de 18 ans.

Notre avis : Un transfert qui pourrait avoir lieu en toute fin de mercato.

Ludovic Blas, buteur lors du match opposant Brest à Nantes, le 2 mai 2021, en Ligue 1 Crédit: Getty Images

LIVERPOOL CÊDE DÉFINITIVEMENT GRUJIC A PORTO

L'international serbe quitte les Reds pour de bon. Revenu au sein de l'effectif de Liverpool pour la préparation estivale après un prêt d'une saison à Porto, Marko Grujic a convaincu les Dragons de le recruter pour 12 millions d'euros. Le milieu de terrain de 25 ans était la première recrue de Jürgen Klopp en janvier 2016.

Notre avis : Liverpool dégraisse doucement et va pouvoir recruter.

L'OM EN EMBUSCADE POUR AMINE ADLI

Le club phocéen reste gourmand. Selon L'Equipe, l'OM surveille de près la situation d'Amine Adli qui ne dispose plus que d'un an de contrat avec Toulouse et devrait bouger cet été. Auteur de 8 buts en 33 matches de Ligue 2 la saison dernière, l'attaquant de 21 ans pourrait rejoindre l'élite.

Notre avis : Une piste intéressante pour le club marseillais qui doit cependant d'abord trouver des fonds.

Chouchou de Longoria et "n°10 dans l’âme" : Adli, une éclosion remarquée

MOULIN SIGNE DEUX SAISONS À TROYES

Sur son compte Twitter, l'ESTAC, promu en L1 cette saison, a officialisé la venue de Jessy Moulin. Le désormais ex-gardien de but de Saint-Etienne, qui avait passé jusqu'ici toute sa carrière chez les Verts hormis trois prêts à Arles, Fréjus Saint-Raphaël et Clermont, s'est engagé mardi pour deux saisons avec le club de l'Aube. Il devrait être la doublure de Gauthier Gallon, qui a été élu meilleur gardien de L2 lors de la saison 2020-21.

Notre avis : Après une saison comme numéro 1, Moulin redevient une doublure.

LA ROMA ATTEND MATIAS VINA

La Louve a trouvé le remplaçant de Leonardo Spinazzola, sérieusement blessé durant l'Euro. Selon le journaliste Nicolo Schira, l'AS Rome s'est mise d'accord avec Palmeiras pour le transfert de Matias Vina contre 11,5 millions d'euros plus 2 de bonus. L'arrière gauche international uruguayen de 23 ans signera un bail pour les 5 prochaines saisons.

Notre avis : Matias Vina va découvrir l'Europe et vite devoir s'adapter au management de José Mourinho.

Matias Viña, Palmeiras 2020-2021 (Getty Images) Crédit: Getty Images

