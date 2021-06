Transferts

Calhanoglu à l'Inter, c'est fait

C'était attendu depuis plusieurs jours et l'Inter Milan l'a officialisé mardi : Hakan Calhanoglu passe d'un club de Milan à l'autre. Le milieu offensif turc, qui reste sur une énorme déception à l'Euro avec sa sélection, arrive libre chez les coéquipiers de Romelu Lukaku. Il s'est engagé pour trois saisons, alors que Sky Italia parle d'une année de plus en option.

Notre avis : L'un des très jolis coups de ce début de mercato.

Le Real dégaine pour Haaland

Selon La Repubblica, Dortmund a refusé une première offre du Real Madrd pour son buteur star Erling Haaland, à hauteur de 110 millions d'euros. Problème, le club allemand en attendrait 150 millions d'euros. Le quotidien italien précise toutefois qu'un accord pourrait être trouvé aux alentours de 130M, alors qu'une clause permettra au Norvégien de partir pour 75M l'été prochain. Un dossier complexe. Sportialia indique en tout cas de son côté que le joueur a trouvé un accord avec les Merengue...

Notre avis : Les chiffres évoqués paraissent difficilement refusables pour Dortmund, a fortiori par les temps qui courent.

Dembélé, prolongation en question

Difficile d’y voir clair dans le dossier Ousmane Dembélé. Selon Mundo Deportivo, l'ailier français, qui vient de quitter le rassemblement des Bleus, est beaucoup plus enclin à prolonger au Barça qu'il y a quelques semaines. Il l'aurait fait savoir à sa direction avant de se blesser avec l'équipe de France. Les dirigeants blaugrana auraient de leur côté indiqué à l'ancien Rennais qu'il serait laissé en tribunes la saison prochaine s'il ne prolongeait pas et refusait de partir cet été. Mais Sport n'est pas du même avis et indique que sa blessure pourrait inciter le Barça à le vendre.

Notre avis : Ça, c’était avant qu’on connaisse sa durée d’indisponibilité. Personne n’a intérêt à s’aligner pour un joueur qui vient de se blesser quatre mois, et une prolongation semble être le dénouement logique.

Griezmann poussé vers la sortie ?

"L'arrivée de Depay pousse Griezmann vers la sortie" : Voilà comment titre un article de Sport ce mardi matin. Le média ibérique envisage un possible départ de l'international français après l'arrivée de Memphis le week-end dernier. "Koeman a une préférence" pour son compatriote, rapporte le quotidien, qui pense que le PSG pourrait songer à Griezmann en cas du départ de Kylian Mbappé.

Notre avis : Si Mbappé (et Icardi) part(ent), pas sûr que Griezmann ne soit le profil prioritaire pour le(s) remplacer.

Un échange Traoré – Trincao ?

Selon Sport, Adama Traoré fait partie des pistes du Barça, qui veut encore se renforcer dans le secteur offensif malgré les arrivées de Memphis Depay et Sergio Agüero. Et pour convaincre Wolverhampton de lâcher le joueur formé chez les Blaugrana, la direction catalane pourrait proposer un échange avec Francisco Trincao, l'ailier portugais qui ne s'est pas imposé pour sa première saison en Espagne. Et qui pourrait rejoindre l'armada du puissant Jorge Mendes chez les Wolves...

Notre avis : Un an et puis s’en va : ce serait dur pour Trincao, qui mériterait qu’on lui laisse encore du temps.

Du monde sur Isak

Intéressant sans être exceptionnel à l'Euro, Alexander Isak est surveillé par de très nombreux clubs sur le marché des transferts. A en croire Mundo Deportivo, le Real Madrid est le dernier à avoir manifesté son intérêt et aurait contacté ses agents pour connaître la situation exacte et s'assurer, notamment, que le Suédois n'appartient qu'à la Real Sociedad et pas Dortmund, son ancien club. En Angleterre, Chelsea, Liverpool ou encore Arsenal seraient intéressés, alors que le joueur dispose d'une clause libératoire de 70 millions d'euros.

Notre avis : Isak est prometteur mais ne vaut pas 70 millions d’euros.

Locatelli fonce vers la Juve

Auteur de prestations remarquées depuis le début de l’Euro 2020 avec l'Italie, Manuel Locatelli se rapproche à grands pas de la Juventus Turin. Selon Sky Italia, un rendez-vous entre Sassuolo et la Vieille Dame est prévu cette semaine pour discuter de ce possible transfert. Le club neroverde réclame au moins 40 millions d'euros.

Notre avis : L’un des tubes de l’Euro. Et donc du mercato.

Le Milan veut blinder Kessie

A en croire la Gazzetta dello Sport, le Milan AC travaille pour prolonger le contrat de son milieu de terrain ivoirien Franck Kessie, présent au club depuis 2017. Son bail arrivant à expiration en 2022, les Rossoneri seraient prêts à lui proposer... cinq ans de plus, soit jusqu'en 2027, avec un salaire compris entre 4 et 5 millions d'euros par saison.

Notre avis : Calhanoglu parti, les Rossoneri ont raison de se concentrer sur Kessie, pièce majeure de l’entrejeu.

Pau Torres dans le viseur de United

Selon le Manchester Evening News, Manchester United veut absolument se renforcer en défense centrale cet été, avec une liste de cinq joueurs qui comprend notamment Raphaël Varane. Mais l'une des autres pistes des Red Devils mènerait à Pau Torres, le joueur de Villarreal, qui est actuellement titulaire avec l'Espagne à l'Euro. Sa clause libératoire est fixée à 60 millions d'euros, mais le club espagnol pourrait envisager une offre comprenant du cash et un joueur.

Notre avis : Chaque jour ou presque, un défenseur central différent est envoyé du côté de United…

Soumaré prépare ses valises

Selon La Voix des Sports, Boubakary Soumaré va, "sauf incroyable rebondissement", rejoindre Leicester. Le milieu de terrain du LOSC va passer sa visite médicale avec les Foxes d'ici une dizaine de jours et s'engager pour cinq ans avec le club anglais.

Notre avis : La suite logique pour Soumaré après sa belle saison. L’Angleterre devrait lui plaire.

L’agent de Gustavo évoque la rumeur OM

Interrogé par Le Phocéen, l'agent de Luiz Gustavo a réagi à la rumeur d’un retour à l'OM pour l'actuel joueur de Fenerbahçe. "Déjà, je ne souhaite pas commenter une rumeur, même si je comprends que cela intéresse les fans et les journalistes. Je sais que Luiz a laissé un grand souvenir à Marseille et que les supporters l'aimaient beaucoup, mais on ne peut pas parler de quelque chose qui ne repose que sur des rumeurs. Le jour où Marseille m'appellera pour Luiz, ce sera différent, mais là, ce n'est pas la peine d'en parler", a déclaré Roger Wittman.

Notre avis : C’est surtout l’arrivée de Gerson que les supporters marseillais attendent.

