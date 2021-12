Transferts

Watzke confirme le grand intérêt du Real pour Haaland

En milieu de semaine, Bild assurait que Manchester United tenait la corde en vue du transfert d'Erling Haaland l'été prochain. Mais à en croire Hans-Joachim Watzke, le Real Madrid est également bien placé. "Peu importe où je vais, tout le monde parle d'Haaland, a déclaré le directeur général de Dortmund, dans une interview accordée à Bild. Tout ce que je sais, c'est que le Real Madrid s'intéresse beaucoup à lui. Je pourrais aussi nommer 25 autres équipes. Un départ cet été ? Il se peut qu'il parte, mais il se peut aussi qu'il reste."

Notre avis : Vu le nombre de clubs intéressés par le transfert d'Haaland, impossible d'y voir clair. Mais le Real Madrid a des moyens à la hauteur de ses très grandes ambitions.

Newcastle veut Martial et Dzeko cet hiver

Avant-dernier de Premier League, Newcastle n'a pas d'autres choix que de passer à l'action cet hiver pour ne pas compromettre son ambitieux projet. D'après The Sun, les Magpies cibleraient deux attaquants : Anthony Martial et Edin Dzeko. Pour l'attaquant tricolore, Newcastle serait prêt à débourser un peu plus de 6 millions d'euros pour obtenir son prêt jusqu'à la fin de la saison.

Notre avis : Deux pistes ambitieuses mais intelligentes pour Newcastle. Sur le cas Martial, un tel deal pourrait faire les affaires de tout le monde.

Ferran Torres et l'un des meilleurs buteurs d'Europe pour le Barça ?

C'est l'une des grandes interrogations du mercato à venir. Le Barça a-t-il vraiment les moyens d'être ambitieux ? Alors que ses finances sont encore très fragiles, le club catalan serait prêt à faire un gros effort pour s'offrir Ferran Torres. Si cette information, qui circule depuis plusieurs semaines, est déjà surprenante, la Cadena Ser va plus loin en affirmant que Joan Laporta a également promis un attaquant de pointe à son entraîneur, Xavi. Il pourrait s'agir de Dusan Vlahovic, le prolifique buteur de la Fiorentina.

Notre avis : Même s'il ne lui reste plus que six mois de contrat, Dusan Vlahovic est une cible trop onéreuse pour un Barça qui doit encore se serrer la ceinture.

Aubameyang et la Juve pour se relancer ensemble

Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus en odeur de sainteté à Arsenal et selon Tuttosport, la Juventus y voit une opportunité. Le média italien considère que le départ en janvier de l’attaquant gabonais, sous contrat jusqu’en 2023, est "inévitable". La Vieille Dame, 7e de Serie A après 18 journées, espèrerait profiter de la situation pour l’attirer dans le cadre d’un prêt.

Notre avis : Aubameyang sur le départ, on y croit. La Juve en quête d’un renfort offensif, aussi. En revanche, la compatibilité tactique entre le joueur et l’équipe ne saute pas aux yeux.

Icardi serait aussi sur les tablettes de la Vieille Dame

La Juventus aurait un autre avant-centre dans le viseur. Toujours d’après Tuttosport, faire venir Mauro Icardi en prêt est une alternative pour le géant italien. Les contacts noués de longue date entre les dirigeants turinois et le buteur argentin n’auraient jamais été coupés. La situation d’échec dans laquelle se trouve Icardi, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, pourrait les relancer. Edinson Cavani et Anthony Martial sont deux autres options de la Vieille Dame, selon le média transalpin, pour qui le mercato de la Juve sera un marché d’opportunités, centré autour de la quête d’un attaquant et d’un milieu.

Notre avis : Icardi à Turin, l’hypothèse n’est pas ubuesque. Mais Paris doit préserver sa profondeur d’effectif et nos confrères italiens semblent lister des pistes potentielles, plutôt que de nous dévoiler l’avancement des dossiers.

Tuchel sous le charme de Koundé

Jules Koundé pourrait quitter Séville dès cet hiver. C’est une perspective que le club andalou n’exclut pas selon As. Deux potentielles destinations principales : Manchester United et Chelsea. L’intérêt persistant des Blues de Thomas Tuchel a été relaté vendredi par ESPN. L’espoir londonien est le suivant, selon le quotidien espagnol : recruter l’international français de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2024, sans payer sa clause libératoire (80 millions d’euros). Ce ne serait pas impossible... à condition que Monchi, le directeur sportif sévillan, trouve un remplaçant à Koundé. Le Lillois Sven Botman serait sur sa "short list".

Notre avis : On comprend pourquoi l’Angleterre lui fait les yeux doux. Koundé prendra sans doute un jour la direction d’un club plus huppé encore que le Séville FC. Mais peut-être pas dès cet hiver.

