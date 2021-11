Transferts

Alors qu’il avait la bougeote l’été dernier et que bien des spécialistes le voyaient partir à Manchester City en échange d’une somme record, Harry Kane aurait revu ses plans après l’arrivée d’Antonio Conte à la tête de Tottenham. Selon The Sun , la présence du technicien italien aurait ravi l’attaquant anglais et l’aurait convaincu de rester alors qu'il était déçu d’avoir été retenu par les propriétaires des Spurs au dernier mercato. Son contrat avec le club londonien court jusqu’en 2024.