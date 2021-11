Chelsea n'a plus forcément besoin de Koundé

Alors que les Blues ont tenté de recruter Jules Koundé l'été dernier, ils ne reviendront pas forcément à la charge cet hiver. Thomas Tuchel s'est en effet exprimé au sujet de Trevoh Chalobah, qui l'a convaincu en défense centrale ou au milieu de terrain depuis la reprise. "Trevoh est avec nous et il mérite d'être avec nous. Cela n'avait rien à voir avec le fait de pouvoir signer un autre défenseur central ou non. Il a progressé. Il gère la pression de manière impressionnante. C'est la situation actuelle, et cela a un impact sur nos décisions lors de la prochaine période des transferts", a-t-il déclaré. Le message est passé.

Notre avis : Chelsea est suffisamment armé derrière et dispose plus globalement d'une belle structure défensive. Mais Koundé est sans doute l'un des grands défenseurs de demain...

Jules Kounde Crédit: Getty Images

Mönchengladbach veut piocher à Arsenal

Selon les informations du Sun, le Borussia Mönchengladbach envisage de faire une offre à Arsenal dès janvier pour son jeune attaquant Eddie Nketiah (22 ans). Le natif de Londres n'a eu droit qu'à deux apparitions cette saison, à chaque fois en Coupe de la Ligue anglaise. Et il a marqué à chaque fois. Visiblement insuffisant aux yeux de Mikel Arteta pour lui offrir du temps de jeu en Premier League.

Notre avis : Nketiah est considéré comme un espoir depuis plusieurs saisons chez les Gunners. Il s'agit maintenant de jouer régulièrement au haut niveau, et cela passe visiblement par un départ.

Eddie Nketiah célébré par ses partenaires Crédit: Getty Images

Retour à l'envoyeur pour Morata ?

Selon Tuttosport, la Juventus n'est pas satisfaite du rendement d'Alvaro Morata, qui n'a marqué que 4 fois en 14 matches cette saison. La Vieille Dame n'aurait donc pas prévu de lever son option d'achat, fixée à 35 millions d'euros, et l'attaquant espagnol pourrait ainsi retourner du côté de l'Atlético Madrid, par qui il est prêté, en juin prochain.

Notre avis : Morata est dans le creux de la vague, mais a encore le temps d'inverser la vapeur.

Prolongation (enfin) en vue pour Dybala ?

Alors que le dossier traîne en longueur depuis de nombreux mois, Paulo Dybala pourrait enfin prolonger avec la Juventus. Selon Fabrizio Romano, son agent Jorge Antun viendra en Europe durant le mois de novembre pour boucler cette extension de bail. Le nouveau contrat s'étirera jusqu'en juin 2026, alors que l'actuel prend fin en juin prochain.

Notre avis : Une évidence qui va enfin se concrétiser.

Le Real va blinder Vinicius

Toujours selon Fabricio Romano, le Real Madrid proposera dans les prochaines semaines ou les prochains mois un nouveau bail "longue durée" à son ailier brésilien Vinicius Junior. Le journaliste italien précise qu'il n'a jamais été question de l'inclure dans un potentiel deal avec le PSG pour Kylian Mbappé.

Notre avis : Vinicius semble franchir un palier depuis quelques mois, et la récompense arrive.

