C'est sûrement le défenseur le plus coté du championnat d'Espagne en ce moment. A 22 ans, Jules Koundé s'affirme et continue d'éblouir les observateurs. Titulaire indiscutable au sein du FC Séville, séduisant troisième de Liga, le Français attise déjà les convoitises en Europe et en particulier du côté de l'Angleterre.

Le journal As et le Daily Mirror annoncent en effet que Manchester United suit le joueur formé aux Girondins de Bordeaux de très près, au point d'en avoir fait sa priorité numéro une pour le prochain mercato d'été. Une offre à hauteur de 67M€ est évoquée pour le défenseur arrivé il y a 18 mois en Andalousie. Ole Gunnar Solskajer voudrait installer le jeune central aux côtés de Harry Maguire, défenseur le plus cher de l'histoire, pour enfin avoir une arrière-garde solide et efficace.

Le Real, la Juve et City aussi sur le coup

A la manière de Clément Lenglet il y a quelques saisons, Jules Koundé pourrait donc quitter le FC Séville l'été prochain pour un top club européen, après deux saisons de haut niveau au sein de la formation de Julen Lopetegui. Le Français a notamment gagné la Ligue Europa avec les Sévillans l'été dernier.

L'ancien Bordelais est pour l'instant seulement international Espoirs, mais il pourrait bien grimper encore un peu plus s'il continue d'aligner un tel niveau de performances. Le journal espagnol rapporte d'ailleurs que le Real Madrid, Manchester City et la Juventus sont aussi intéressés à l'idée d'accueillir le joueur d'ici quelques mois. En attendant, Koundé a encore le temps de continuer un peu plus son ascension vers le très haut niveau.

Jules Koundé Crédit: Getty Images

