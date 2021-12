En difficulté chez les Gones de puis son arrivée, Xherdan Shaqiri pourrait bien prendre la porte dès ce mercato hivernal, après six premiers mois d'échec sportif. Selon L'Equipe , le Suisse est un des dossiers à surveiller du côté lyonnais durant cette période de transferts. Si aucune porte de sortie précise n'est mentionnée par la quotidien sportif, il est certain que l'OL ne cracherait pas sur le départ d'un salaire à hauteur de 350 000€ par mois, à l'heure où les jauges dans les stades sont en passe d'être réinstaurées, et donc les revenus des jours de match s'effondrer.

Ad

Recruté cet été pour 6 millions d'euros à Liverpool, Xherdan Shaqiri représentait une recrue d'expérience pour le vestiaire de Peter Bosz. Mais jamais le technicien néerlandais n'a réussi à l'insérer dans son projet de jeu. Avec 13 matches joués, Ligue Europa et Ligue 1 confondues, l'international suisse n'a inscrit qu'un but et délivré deux passes décisives. Trop peu pour un joueur de cet acabit, et au vu du statut qu'il aurait pu avoir dans cette équipe. Une première moitié de saison dans l'Hexagone qui n'a fait que confirmer sa réputation de joueur de sélection. Puisque l'attaquant de 30 ans a bel et bien été décisif lors de ses dernières sorties avec la Suisse, participant à la qualification directe de la Nati pour la Coupe du Monde au Qatar.

Transferts Les 9 infos mercato qui vous ont échappé mercredi IL Y A 16 HEURES

De toute évidence, son utilisation sur les côtés de l'attaque lyonnaise ne lui convenait pas, l'axe offensif étant bouché par la concurrence. Ce que Bosz soulignait d'ailleurs après la défaite contre Reims en décembre, alors que Shaqiri n'avait pas disputé la moindre minute : "Il joue mieux dans l'axe mais on a déjà Houssem (Aouar) et Paqueta". Puis, il s'était emmêlé les pinceaux en tentant de justifier le recrutement onéreux de l'international suisse : "Parce qu'il a aussi joué à droite, comme Paqueta" s'était-il contredit. Lyon n'y voit pas plus clair, et un départ de Shaqiri pourrait en être la conséquence.

Pourquoi le dossier Azmoun est si compliqué pour l’OL

Transferts Pourquoi le dossier Azmoun est si compliqué pour l’OL IL Y A 17 HEURES