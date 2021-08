LIVERPOOL PENSE À RENATO SANCHES...

Les Reds ciblent l'international portugais pour remplacer Georginio Wijnaldum. Selon le journaliste Nicolo Schira, Liverpool a lancé les discussions avec Lille au sujet de Renato Sanches. Le LOSC, qui a besoin de remplir ses caisses, pourrait accepter de céder son milieu de terrain.

Notre avis : Le joueur ne manque pas de prétendants, à Lille de ne pas se montrer trop gourmand.

Renato Sanches (LOSC), en Ligue 1, le 4 octobre 2020 sur la pelouse de Strasbourg à la Meinau Crédit: Getty Images

...ET PROLONGE FABINHO

L'ancien Monégasque se sent bien chez les Reds. Liverpool a annoncé la prolongation du contrat de Fabinho qui était initialement censé prendre fin en juin 2023. Si le club de la Mersey n'a précisé la durée du nouveau bail, celui-ci doit durer jusqu'en 2026. "Je suis très heureux ici depuis trois ans, a déclaré le milieu de terrain brésilien de 27 ans. J'ai beaucoup appris avec le manager, le staff et mes coéquipiers".

Notre avis : Une très bonne nouvelle pour les Reds, comme pour le joueur.

TOTTENHAM TOUCHE AU BUT POUR ROMERO...

Les négociations sont rudes mais avancent dans le bon sens. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Tottenham va boucler l'arrivée de Cristian Romero dans les prochaines heures. L'Atalanta doit accepter une offre de 50 millions d'euros pour le défenseur central. L'international argentin de 23 ans a bien fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait rejoindre les Spurs.

Notre avis : Un solide renfort pour Tottenham qui en a bien besoin.

CRISTIAN ROMERO Crédit: Getty Images

...L'ATALANTA TIENT SON REMPLAÇANT

Le défenseur central turc Merih Demiral va remplacer Cristian Romero. La Dea est sur le point de boucler l'arrivée de Demiral avec la Juventus selon Sky Italia. L'affaire se fera dans le cadre d'un prêt payant avec une obligation d'achat fixée à 30 millions.

Notre avis : Une bonne pioche pour l'Atalanta, car le joueur de 23 ans possède un fort potentiel.

SIRIGU REJOINT LE GENOA

C'était dans l'air et c'est désormais officiel : Salvatore Sirigu rejoint le Genoa. L'ancien gardien du PSG quitte donc le Torino pour rejoindre le club rossoblù, où il s'est engagé pour une saison plus une autre en option.

Notre avis : Un choix pertinent pour le portier international italien de 34 ans qui se retrouve dans un club plus ambitieux.

UNE OFFRE D'ARSENAL POUR MADDISON

Les Gunners sont prêts à casser leur tirelire pour se renforcer cet été. Selon le Mirror, Arsenal a contacté Leicester au sujet de James Maddison. Le club londonien a même transmis une offre dont le montant n'a pas fuité, mais celle-ci comprenait en plus un joueur, certainement Joe Willock ou Reiss Nelson. Les Foxes réclament cependant 70 millions d'euros pour laisser partir leur milieu offensif de 24 ans.

Notre avis : Arsenal vise aussi un nouvel attaquant de niveau international et va devoir faire un choix.

Maddison Crédit: Getty Images

LA ROMA OFFICIALISE SHOMURODOV

Dans un communiqué officiel, l'AS Rome a officialisé la venue de l'attaquant ouzbek Eldor Shomurodov en provenance du Genoa où il était arrivé l'été dernier avant de marquer 8 buts en 31 matches de Serie A. Le montant évoqué est de 17,5 millions d'euros. Le joueur de 26 ans et 1m90 a signé un contrat de 5 ans.

Notre avis : De la concurrence pour Edin Dzeko.

SABITZER VERS LE BAYERN ?

L'international autrichien pourrait rejoindre le champion d'Allemagne en provenance de son dauphin. Selon le journaliste Nicolo Schira, Marcel Sabitzer a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le RB Leipzig qui doit prendre fin dans un an. Du coup, les Roten Bullen sont prêts à le céder cet été contre 20 millions d'euros. Le milieu de terrain de 27 ans plait au Bayern, à qui cette somme ne fait pas peur.

Notre avis : Un joli coup à moindre frais en vue pour le Bayern.

Im Visier des BVB: RB-Star Marcel Sabitzer. Crédit: Getty Images

FLORENZI PLAIT A SÉVILLE

Revenu dans la capitale italienne après une saison en prêt au PSG et un titre de champion d'Europe avec la Nazionale, Alessandro Florenzi ne fait pourtant pas partie des plans de la Roma. Il s'entraîne avec les joueurs poussés vers la sortie comme Pastore ou Nzonzi. Selon La Gazzetta dello Sport, l'arrière droit de 30 ans espère une nouvelle expérience à l'étranger. Il intéresse le Séville FC, qui pourrait le recruter pour 8 millions d'euros.

Notre avis : Florenzi peut d'ores et déjà préparer ses valises pour l'Andalousie.

DIRECTION TROYES POUR YOUSSOUF KONÉ

Cette fois, le défenseur reste en Ligue 1. L'Olympique Lyonnais a annoncé le prêt pour une saison et sans option d'achat de Youssouf Koné à Troyes. L'arrière gauche malien de 26 ans sort d'un prêt de six mois à Hatayspor après un autre à Elche.

Notre avis : Koné va pouvoir davantage se faire remarquer dans le championnat français.

LE CELTIC OFFICIALISE HART ET MCCARTHY

Deux recrues d'un coup pour les Bhoys. Comme pressenti, le Celtic a annoncé le recrutement du gardien Joe Hart en provenance de Tottenham contre une indemnité estimée à 1,2 million d'euros. Le portier anglais de 34 a signé un contrat de trois ans. Libéré par Crystal Palace, le milieu de terrain de 30 ans James McCarthy, lui, s'est engagé pour les quatre prochaines saisons.

Notre avis : Le Celtic va clairement gagner en expérience.

Joe Hart Crédit: Getty Images

ZIRKZEE FILE EN PRÊT À ANDERLECHT

Comme pressenti, le Bayern Munich a officialisé le départ en prêt pour une saison et sans option d'achat de Joshua Zirkzee pour Anderlecht. L'attaquant néerlandais de 20 ans disposera de davantage de davantage de temps de jeu au sein du club belge.

Notre avis : Un choix judicieux pour ce jeune joueur qui va pouvoir progresser sereinement.

NEWCASTLE PRÊT À METTRE 25 MILLIONS SUR WILLOCK

Le jeune Londonien a clairement convaincu les Magpies. Selon le Telegraph, Newcastle est décidé à payer les 25 millions d'euros réclamés par Arsenal pour Joe Willock. Prêté au club du Nord de l'Angleterre en seconde partie de saison dernière, l'attaquant de 21 ans y a marqué 8 buts en 14 matches de Premier League. Les Gunners sont ouverts à un départ et Willock doit maintenant décider son avenir.

Notre avis : Arsenal devrait inclure une clause de rachat.

GRENIER ET NZONZI AVEC BLANC AU QATAR ?

S'il coule des jours heureux au Qatar, au sein du club d'Al-Rayyan SC, l'ancien entraîneur de Bordeaux et du PSG Laurent Blanc n'en garde pas moins un oeil attentif sur la Ligue 1. Et c'est donc à deux joueurs non retenus par Rennes cet été qu'il aurait proposé de le rejoindre, selon le journaliste Saber Desfarges. Clément Grenier, qui est actuellement sans club, et Steven Nzonzi, retourné à l'AS Rome où il n'a plus qu'un an de contrat, auraient été contactés par l'ancien défenseur, afin de les faire signer au Qatar. Toujours selon Desfarges, l'ancien Lyonnais privilégierait l'Europe et serait en contact avec des écuries italiennes et espagnoles, tandis que le champion du monde 2018 aurait également des touches au Mexique.

Notre avis : S'il devrait être difficile de faire venir Grenier en cas de concurrence de clubs européens, pourquoi ne pas imaginer Nzonzi céder aux sirènes qataries ?

VALENCE RÉCLAME 8 MILLIONS POUR WASS

Coup de froid sur les ambitions marseillaises. Si l'OM a transmis une offre de 1 million d'euros pour recruter Daniel Wass, celle-ci semble bien loin de ce que réclame Valence. Selon Super Deporte, le club espagnol demande 8 millions d'euros pour céder l'international danois de 32 ans sous contrat jusqu'en 2022. L'arrière droit, qui souhaite changer d'air, a dû reprendre l'entraînement avec Valence.

Notre avis : L'OM a vexé Valence avec son offre mais peut garder espoir.

