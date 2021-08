LOCATELLI À LA JUVE, C'EST ENFIN BOUCLÉ

La Vieille Dame touche au but et tient sa proie. Selon le journaliste Fabrizio Romano mais aussi La Gazzetta dello Sport, Sassuolo et la Juventus ont fini par trouver un terrain d'entente pour le transfert de Manuel Locatelli vers Turin. Le milieu de terrain international italien arrive chez les Bianconeri dans le cadre d'un prêt de 2 ans avec une obligation d'achat de 35 millions d'euros plus bonus.

Notre avis : A 23 ans, Locatelli va pouvoir franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

L'ATLETICO MET 70 MILLIONS SUR LA TABLE POUR VLAHOVIC

Selon les informations du Corriere dello Sport, l'Atlético de Madrid a trouvé un accord avec la Fiorentina pour Dusan Vlahovic autour de 70 millions d'euros, bonus compris. Le dernier mot va revenir au grand patron de la Viola, Rocco Commisso, qui va devoir trancher.

Notre avis : La Viola aura bien du mal à résister devant une telle offre.

FLORENZI TRÈS PROCHE DU MILAN

Prêté la saison dernière au PSG, l'international italien se rapproche des Rossoneri. Selon Sky Italia, l'AC Milan négocie avec l'AS Rome pour le transfert d'Alessandro Florenzi dans le cadre d'un prêt payant à hauteur d'1 million d'euros avec une option d'achat autour de 4 millions. Cependant, le club romain préfère une obligation d'achat.

Notre avis : La Roma ne compte pas sur Florenzi et acceptera la proposition.

Alessandro Florenzi, Euro 2020, dopo la vittoria del trofeo (Getty Images) Crédit: Getty Images

UN ECHANGE AUBAMEYANG-COUTINHO DANS LES TUYAUX ?

Les avis divergent. Si la RAC1 a démenti tout intérêt du Barça pour Pierre-Emerick Aubameyang, Sky Sports assure que le Gabonais plait aux Blaugrana. Pour convaincre Arsenal de lâcher son attaquant, le club catalan est prêt à inclure Philippe Coutinho dans la transaction.

Notre avis : Une affaire qui parait peu probable au vu des finances du Barça.

BORDEAUX EN PASSE DE VENDRE BASIC

Après de longues négociations, la Lazio Rome et Bordeaux ont visiblement trouvé un accordé pour Toma Basic. Selon Il Messaggero (quotidien de Rome), les Girondins ont accepté une offre de 7 millions d'euros + 3 de bonus.

Notre avis : Méfiance car la Lazio doit vendre avant de recruter.

Toma Basic, Bordeaux 2020-2021 (Getty Images) Crédit: Getty Images

SANTAMARIA À RENNES, C'EST OFFICIEL

Les Bretons n'ont pas traîné. Le Stade Rennais a officialisé l'arrivée de Baptiste Santamaria en provenance de Fribourg contre une indemnité de transfert estimée à 14 millions d'euros. L'ancien joueur d'Angers revient en France après seulement un an en Bundesliga. Le milieu offensif de 26 ans s'est engagé pour quatre saisons et portera le maillot numéro 8.

Notre avis : Un solide renfort pour l'entrejeu rennais.

KURZAWA FINALEMENT PARTI POUR RESTER AU PSG

Le joueur avait accepté de changer d'air cet été mais l'affaire ne se fera pas. Selon le journaliste Saber Desfarges, Lyon était intéressé par Layvin Kurzawa mais son salaire élevé ainsi que les 10 millions d'euros réclamés pour le PSG ont refroidi les Gones.

Notre avis : La fin du mercato approche et l'OL tarde sérieusement à se renforcer.

Layvin Kurzawa, l'arrière gauche du PSG. Crédit: Getty Images

UNE OFFRE DE TROYES POUR DIOMANDÉ

RMC Sport. Le coach lyonnais Peter Bosz ne semble pas compter sur le joueur de 20 ans. Troyes veut recruter Sinaly Diomandé depuis quelques temps et a transmis une offre de 6 millions d'euros à Lyon selon. Le coach lyonnais Peter Bosz ne semble pas compter sur le joueur de 20 ans. Marcelo étant également sur le départ , l'arrière-garde des Gones serait dépeuplée.

Notre avis : Une petite somme qui permettra peut-être à Lyon de débloquer les dossiers Azmoun, Emerson ou Shaqiri.

NAPLES EN PINCE POUR YOUSSOUF

Les Partenopei s'activent. En plus de Juan Jesus qui devrait bientôt arriver, Naples piste Zaydou Youssouf pour son milieu de terrain. Selon Sky Italia, le club italien a formulé une demande de prêt à Saint-Etienne pour le joueur de 22 ans qui n'a pas caché ses envies d'ailleurs. Reste à connaitre la réponse des Verts.

Notre avis : Une très belle destination pour Youssouf.

ZOUMA PLAIT À TOTTENHAM

L'international français ne manque pas de prétendants londoniens. Après West Ham, c'est Tottenham qui s'intéresse à Kurt Zouma selon Sky Sports. Les Spurs cherchent un défenseur central et multiplient les pistes. Ils semblent mieux armés financièrement que les Hammers pour s'offrir l'ancien Stéphanois.

Notre avis : Une bonne solution pour les Spurs comme pour le joueur.

ÇA COINCE POUR DELANEY À SÉVILLE

L'international danois va devoir patienter. Selon El Desmarque, le Séville FC et Dortmund continuent de négocier pour le transfert de Thomas Delaney. Le club andalou propose 5 millions d'euros alors que les Borussen en réclament 10 et ne veulent pas revoir leurs exigences à la baisse pour le milieu de terrain. Delaney, lui, est d'accord pour rejoindre Séville.

Notre avis : Les positions ne sont pas si éloignées et un accord semble possible.

Thomas Delaney spielt seit 2018 für den BVB Crédit: Getty Images

BILLONG SIGNE À CLERMONT

Un renfort pour le brillant promu. Comme attendu, Jean-Claude Billong a rejoint Clermont en provenance de Benevento. Le défenseur central de 27 ans s'est engagé pour deux saisons. L'international camerounais qui a débuté à Créteil a déjà joué aux Etats-Unis, en Slovénie, au Portugal, en Italie et en Turquie.

Notre avis : Billong va devoir tenter de s'inscrire dans la durée cette fois.

