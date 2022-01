Transferts

Lukaku malheureux mais bloqué

Au cœur de l’attention médiatique depuis ses déclarations surprises sur son mal-être à Chelsea et sa volonté de retourner à l’Inter Milan, Romelu Lukaku ne devrait pas partir dès cet hiver. C’est en tout cas ce qu’affirme Fabrizio Romano. Une réunion serait prévue entre le joueur et Thomas Tuchel pour clarifier la situation. Les Blues comptent donc sur le Belge pour le reste de la saison.

Notre avis : Chelsea tient un des meilleurs 9 du monde avec Lukaku et doit tout faire pour le garder.

Rüdiger, mission Madrid avortée ?

Selon le media espagnol ABC, le Real Madrid aurait changé d'avis concernant la venue d'Antonio Rüdiger. Les bonnes performances de David Alaba et d'Eder Militao auraient rassuré les dirigeants madrilènes et les aurait dissuadés d’inclure un troisième potentiel titulaire dans la rotation de la charnière centrale.

Notre avis : Rüdiger recalé au Real, c’est une nouvelle chance pour le PSG de mettre la main dessus.

Trippier, première recrue des Magpies sous pavillon saoudien ?

Selon le Daily Mail, Newcastle et son manager, Eddie Howe, auraient fait de Kieran Trippier l'une de leurs priorités pour ce mercato hivernal. Sky Sports a même annoncé une première offre déjà formulée pour le latéral. L'international anglais, en fin de contrat avec l'Atlético Madrid en juin prochain, ne serait pas opposé à un retour en Angleterre et pourrait ainsi devenir la première recrue des Magpies depuis leur rachat par un puissant fonds d'investissement saoudien.

Notre avis : Un défenseur fiable, une bonne première recrue pour bâtir les bases d’une nouvelles défense.

Newcastle passe aussi à l'attaque pour Botman

Cible prioritaire en défense centrale de l'entraineur des Magpies Eddie Howe, le défenseur lillois Sven Botman pourrait bien ne pas faire de vieux os dans le Nord. Selon le Daily Mail, Newcastle serait d'ores et déjà passé à l'attaque pour le Néerlandais et aurait fait une première offre de 35 millions au LOSC. Bien plus que les 8 donnés à l'Ajax pour l'acquérir... Malgré la périlleuse situation sportive des Magpies (19e de Premier League), Botman serait très intéressé par le projet et souhaiterait rejoindre l'Angleterre.

Notre avis : Financièrement, le coup est joli. Mais sportivement, Lille s'affaiblit terriblement...

Sven Botman Crédit: Getty Images

De Jong poussé vers la sortie

A peine arrivé en Catalogne l’été dernier que Luuk de Jong est déjà sur la liste des joueurs à transférer. Le FC Barcelone aurait déjà trouvé un accord pour un transfert à Cadix, 12e de Liga, selon Sport. Un projet qui ne séduit pas le Néerlandais, qui temporise pour trouver un club plus attractif. Cependant, les Blaugranas qui ont tout intérêt à alléger leur masse salariale, ne souhaitent pas voir le dossier traîner.

Notre avis : De Jong fait bien d’attendre, passer du FC Séville au FC Barcelone puis à Cadix serait un pas en arrière pour sa carrière.

Kolo Muani rêve d'ailleurs

En fin en contrat avec Nantes au mois de juin, Randal Kolo Muani pique la curiosité de bien des clubs. Et il l'a déjà assuré, c'est sa dernière saison chez les Canaris. Selon L'Equipe, plusieurs équipes de Ligue 1 sont venues se renseigner (Monaco, Marseille, Lille), des Allemandes dont Leipzig et Dortmund ainsi que l'AC Milan et des clubs russes et turcs.

Notre avis : Il est temps pour Kolo Muani de passer un pallier et évoluer à plus haut niveau.

Fulgini pour évoluer un cran au-dessus

L’Angevin avait déjà la bougeotte depuis un petit moment et était déjà proche du départ lors du dernier mercato. Angelo Fulgini pourrait voir ses vœux exaucés cet hiver selon Foot Mercato. Le FC Séville serait intéressé par le Français de 25 ans, déjà auteur de trois buts et deux passes décisives en championnat cette saison. Une opération qui arrangerait tout le monde puisqu'Angers connait quelques difficultés financières, les Andalous veulent se renforcer et Fulgini est à la recherche d’un club plus ambitieux.

Notre avis : Angelo Fulgini est un super joueur, si l’opportunité se concrétise, on adorerait le voir évoluer en Espagne à Séville

Maitland-Niles pour rebondir ailleurs

Titularisé à deux reprises depuis le début de la saison en Premier League, Ainsley Maitland-Niles a été un peu moins en vue que d'autres "Baby Gunners", le plus souvent barré par Takehiro Tomiyasu au poste d’arrière droit. Cela ne l'a pas empêché d'attirer les regards d'autres écuries. Selon le Daily Mirror, l'AS Rome aimerait obtenir le prêt du jeune Anglais de 24 ans. Ce dernier serait aussi surveillé par Everton.

Notre avis : Un prêt dans un club comme l’AS Rome pourrait le relancer ou faire remonter sa côte avant une vente.

