Mbappé et la "prolongation utopique"

la prolongation utopique" de Mbappé. Et selon le journal sportif, rien ne pourra faire changer d'avis la star du PSG qui "veut franchir une étape dans sa carrière" en allant au Real. C'est le refrain de la presse espagnole depuis des semaines maintenant : Kylian Mbappé a un accord verbal avec le Real Madrid et rien ne pourra le faire revenir sur cette décision. Le quotidien As en a ainsi remis une couche ce samedi avec un article titré sur "" de Mbappé. Et selon le journal sportif, rien ne pourra faire changer d'avis la star du PSG qui "" en allant au Real.

Ad

Notre avis : C'est une tendance qui semble logique. Mais il ne faut jamais dire jamais.

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé dimanche 16/01/2022 À 18:33

Kylian Mbappé (PSG) Crédit: Getty Images

Pogba: La Juve s'active

D'après la Gazzetta dello Sport , la Juventus Turin a contacté Mino Raiola pour essayer de faire revenir Paul Pogba. Le club turinois serait disposé à proposer un salaire équivalent à celui de Dusan Vlahovic (10 millions d’euros par saison) au champion du monde pour faire le bonheur de Massimiliano Allegri, qui rêve de retrouver La Pioche. Pogba arrive en fin de contrat en juin prochain.

Notre avis : On est loin de son salaire à Manchester et de ce qu'il peut toucher ailleurs. Mais est-ce que l'envie de retrouver la Juve sera plus forte que l'aspect financier ?

Paul Pogba Crédit: Getty Images

Onana plait à West Ham

Selon le tabloïd The Sun , West Ham apprécie les qualités d'Amadou Onana. Le jeune milieu de terrain de 20 ans est arrivé l'été dernier à Lille en provenance d'Hambourg. Il est rapidement devenu un rouage précieux au collectif nordiste, ce qui n'a pas échappé au cinquième de Premier League. Pour le natif de Dakar, le LOSC voudrait plus de 20 millions d'euros à en croire le Sun.

Notre avis : Ce n'est pas surprenant. Et cela pourrait bouger cet été.

Le Real scrute Moussa Diaby

Selon le quotidien espagnol As, le Real Madrid conserve un œil attentif sur les performances de Moussa Diaby. Auteur de 12 buts et 7 passes décisives en Bundesliga et de 3 réalisations et 2 passes en Ligue Europa cette saison, l'ancien Parisien ne cesse de s'illustrer au Bayer Leverkusen. A 22 ans, l'ailier, qui a prolongé jusqu'en 2025, est suivi par le Bayern Munich. Mais aussi maintenant par le Real, qui se tient prêt à s'activer.

Notre avis : Les prochains mois s'annonce palpitants pour Moussa Diaby.

Moussa Diaby Crédit: Getty Images

On ne parle que d'Haaland au Barça

Avec Kylian Mbappé, c'est l'autre obsession des géants espagnols : Erling Haaland fait saliver le Real Madrid mais aussi le FC Barcelone. Et le serial-buteur norvégien est évoqué avec insistance du côté du Barça ces derniers jours. Xavi a ainsi dû revenir sur le sujet, samedi en conférence de presse : "Ce que je peux dire, c'est que nous travaillons pour le présent et l'avenir du club", a lancé l'entraîneur barcelonais au sujet de l'attaquant de Dortmund. "Si nous devons négocier, ce sera avec Dortmund, pas avec le joueur. Car c'est comme cela que nous fonctionnons", a de son côté glissé Joan Laporta, président du club alors que Mundo Deportivo titre sur sa Une : "Objectif Haaland". Obsession, vous avez dit ?

Notre avis : La bataille Haaland est encore loin d'être terminée.

Lens veut prolonger Clauss

Selon L'Equipe , Lens va tenter de sécuriser Jonathan Clauss. Le piston droit des Nordistes séduit en L1 et s'impose comme une des raisons de la bonne saison des Sang et Or. Selon le quotidien sportif, les Lensois sont donc en train de discuter avec lui pour le prolonger jusqu'en 2024 ou 2025, alors que le contrat actuel du milieu droit de 29 ans s'arrête en 2023.

Notre avis : Une bonne idée de la part des Lensois.

Transferts Les 13 infos mercato qui vous ont échappé samedi 08/01/2022 À 18:41