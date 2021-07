Le Barça cherche 200 millions d'euros... pour garder Messi

On en sait un peu plus sur l'équation que doit résoudre le FC Barcelone pour offrir un nouveau contrat à Lionel Messi. Selon la Cadena Cope, le club catalan doit renflouer ses caisses à hauteur de 200 millions d'euros, cet été, pour pouvoir conserver l'Argentin, dont le précédent bail a expiré fin juin. Seuls 25% des bénéfices dégagés par le Barça sur ce marché pourront être réinvestis dans le nouveau contrat de "La Pulga".

Notre avis : Sur le papier, ça paraît impossible. A moins d'essorer l'effectif.

Transferts Les 10 infos mercato qui vous ont échappé vendredi IL Y A UN JOUR

Dortmund n'imagine pas un départ de Haaland cet été

Le BVB conserve sa ligne de conduite. Alors que The Mirror révélait vendredi que Chelsea souhaitait s'offrir Erling Haaland dès cet été, le club de la Ruhr a immédiatement calmé le jeu. "Nous comptons toujours sur lui la saison prochaine", a assuré le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, auprès de Bild.

Notre avis : Tant que les enchères ne seront pas assez élevées...

Simeone veut Lautaro... mais va devoir être patient

Maintenant, Diego Simeone veut faire ses emplettes. Fraîchement prolongé à la tête de l'Atlético de Madrid, le technicien argentin vise plusieurs renforts offensifs. Mundo Deportivo révèle qu'El Cholo apprécierait tout particulièrement le profil de Lautaro Martinez. Compte-tenu de la difficulté de l'opération, les Colchoneros pourraient toutefois devoir patienter jusqu'en 2022 avant de s'attaquer à l'attaquant de l'Inter, dont le prix a été fixé à 60 millions d'euros.

Notre avis : C'est ce type de joueur que l'Atlético doit tenter d'enrôler pour viser plus haut au niveau européen.

Milan s'intéresse à Damsgaard

Si vous avez suivi l'Euro, vous avez forcément entendu son nom. Révélation de la compétition avec le Danemark, Mikkel Damsgaard plaît à de nombreux grands clubs européens. Y compris l'AC Milan, en quête d'un milieu de terrain après le départ de Calhanoglu, comme l'avance la Gazzetta dello Sport. Problème, le club lombard ne pourra pas tout se permettre financièrement afin de réaliser ce transfert, puisqu'il a déjà investi près de 70 millions d'euros.

Notre avis : La Sampdoria a déjà réclamé 30 à 50 millions d'euros. Et la concurrence est trop relevée pour l'AC Milan.

Un destin chamboulé par Eriksen : Damsgaard, le joker devenu premier rôle

Arsenal s'offre un jeune latéral

Première recrue pour Arsenal. Le club londonien a annoncé l'arrivée de Nuno Tavares en provenance du SL Benfica. Le latéral portugais de 21 ans devrait rapporter 8 millions d'euros, hors bonus, à l'entité lisboète.

Notre avis : Un jeune joueur intéressant. Mais est-ce vraiment ce dont Arsenal a besoin ?

L'OM devrait conserver Milik...

Voilà une bonne nouvelle pour les supporters marseillais. Auteur de performances encourageantes depuis son arrivée à l'OM, Arkadiusz Milik ne devrait pas quitter le club cet été, comme l'assurent nos confrères de L'Equipe et de La Provence. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli souhaitent bâtir autour du Polonais.

Notre avis : Le perdre aurait largement terni le bilan global du mercato olympien.

...et vite boucler l'arrivée de Saliba

L'OM ne s'arrête plus. Après avoir officialisé six recrues (Gerson, de la Fuente, Ünder, Lopez, Guendouzi, Balerdi), le club phocéen serait sur le point de boucler l'arrivée de William Saliba, révèle La Provence. Le dénouement pourrait survenir "dimanche ou lundi", selon le média. L'ancien joueur de Saint-Etienne et Nice va être prêté sans option d'achat par Arsenal.

Notre avis : Sur le papier, le travail de Pablo Longoria est assez impressionnant.

L'OL avance sur le transfert d'Onana

L'OL avance, doucement mais sûrement, sur le dossier de la doublure d'Anthony Lopes. Selon les informations de L'Equipe, le club rhodanien a trouvé un accord avec André Onana, le portier de l'Ajax. Désormais, la direction lyonnaise doit s'accord avec le club d'Amsterdam. Sur ce point, les positions sont encore éloignées.

Notre avis : L'OL n'a aucune raison de se précipiter pour réussir ce joli coup.

La Fiorentina prospecte en Ligue 1

L'été pourrait être chaud pour Téji Savanier. Alors qu'il tentera de mener la sélection française au titre olympique à Tokyo, le milieu de terrain de Montpellier pourrait également avoir à réfléchir à son avenir. Selon le Corriere dello Sport, le joueur de 29 ans intéresserait la Fiorentina. Tout comme Lucas Torreira, de retour à Arsenal.

Notre avis : Savanier a tout intérêt à attendre la fin du tournoi olympique pour penser à son avenir.

Rennes ou le Bétis Séville, Bourigeaud entre deux eaux

Rennes ne veut pas perdre Benjamin Bourigeaud. D'après Julien Maynard, journaliste à Téléfoot, le milieu de terrain intéresserait beaucoup le club sévillan. Problème, le montant réclamé par le Stade Rennais serait trop élevé. Le club breton aimerait prolonger le contrat du passeur de 27 ans qui, lui, ne serait pas opposé à un départ.

Notre avis : Dommage pour Bourigeaud, qui a toutes les qualités pour s'éclater au Betis.

Dia va quitter Reims

Cette fois, Boulaye Dia va bel et bien quitter Reims. L'attaquant de 24 ans, auteur de 14 buts en Ligue 1 la saison dernière, disposait d'un bon de sortie depuis plusieurs mois. Selon RMC, l'international sénégalais serait proche de filer à Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière. Son départ pourrait rapporter gros puisque le montant du transfert pourrait tourner autour de 15 millions d'euros.

Notre avis : Une destination intéressante pour Dia, un joueur au bon potentiel pour Villarreal, et un montant intéressant pour Reims... Tout le monde est content !

Transferts Les 13 infos mercato qui vous ont échappé jeudi HIER À 19:22