Ce n’est pas forcément une surprise, puisque de plus en plus de rumeurs l’envoyaient en Occitanie ces derniers jours. Olivier Dall’Oglio, qui a vécu une saison galère avec Brest, 17e de Ligue 1 et sauvé à la dernière journée, bien que le profil joueur et offensif de son équipe ait été salué par tous, devrait quitter la Bretagne cet été pour rejoindre le sud de la France.

Selon L’Equipe, le tacticien de 57 ans devrait signer très rapidement un contrat de trois ans avec Montpellier, qui deviendrait son 6e club français en tant que coach. Bien qu’il lui restait une année de contrat à honorer avec le Stade Brestois, Laurent Nicollin, président du club pailladin, serait tombé d’accord avec ses homologues bretons, autour d’un indemnité estimée à plusieurs centaines de milliers d’euros, pour que l’ancien entraîneur de Dijon rejoigne son équipe lors de cette intersaison.

Un contrat de trois ans

Les Montpelliérains, qui ont fini hors des places européennes (8es), avaient acté depuis bien longtemps le départ de Michel Der Zakarian, en poste depuis 2017 et qui n’a pas été prolongé. Ils devraient donc retrouver un nouveau coach rompu à la Ligue 1 (160 matches en tant qu’entraîneur principal), dont la philosophie de jeu, associée au duo Laborde-Delort (s’ils restent), fait saliver.

Dall’Oglio, attendu ce lundi ou mardi dans l’Hérault, devrait arriver avec plusieurs de ses adjoints. L’Equipe affirme également que Younes Belhanda, champion de France 2012 avec le MHSC, serait proche d’un retour, tandis que le club pourrait aussi voir l’arrivée de Thuler, défenseur de Flamengo, sous forme de prêt.

