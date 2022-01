Onana à l'Inter c'est imminent

Selon les informations de L'Equipe et RMC Sport, André Onana rejoindra bien l'Inter Milan en fin de saison. Le gardien camerounais aurait reçu le feu vert de l'Ajax pour se rendre mardi à Milan afin de passer sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans. Le portier de 25 ans finira ensuite la saison avec l'Ajax Amsterdam.

Ad

Notre avis : Voilà un moment qu'Onana cherchait un nouveau challenge, il sera servi à l'Inter.

Transferts Les 12 infos mercato qui vous ont échappé lundi HIER À 18:29

Xavi serein sur le dossier Dembélé

Xavi s'est exprimé ce mardi en conférence de presse sur la situation d'Ousmane Dembélé, qui n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger un contrat qui expire en juin prochain avec le Barça. "Je suis tranquille en attendant des nouvelles, a déclaré l'entraîneur du Barça. Il est temps d'attendre, je ne peux rien faire d'autre. Dembélé doit faire un effort et penser que son avenir passe par le Barça. Cela dépend de lui". Avant d'ajouter : "Je pense que le projet sportif ne peut pas être meilleur pour lui. Il ne sera pas plus heureux ailleurs qu'au Barça."

Notre avis : Pas certain que l'argumentaire de Xavi ne convainque Dembélé

Comment les anciens wonderkids Martial et Dembélé peuvent-ils encore affoler l'Europe ?

Saint-Etienne s'active

Les Verts sont sur le point d'attirer deux pensionnaires d'Angers au sein de leur effectif : le gardien de but Paul Bernardoni et l'ailier Sada Thioub. Tous deux pour des prêts de six mois. Le SCO, qui a confirmé l'information, a justifié ces départs par un besoin de dégager de la masse salariale, afin d'être au clair avec la DNCG.

Notre avis : Bernardoni serait une bonne pioche pour les Verts, une grosse perte pour Angers.

Dupraz sur le mercato : "Ferhat ? Il est dans les short-lists"

Arsenal fonce sur Vlahovic

Sous contrat avec la Fiorentina jusqu'en juin 2023, Dusan Vlahovic ne jouera pas, sauf surprise, une saison supplémentaire avec la Viola. Suivi par les plus grands d'Europe, le meilleur buteur de Serie A (16 buts) est notamment ciblé par Arsenal. D'après la Gazzetta dello Sport, les Gunners offriraient 55 millions d'euros plus le rachat de Lucas Torreira pour le recruter dès janvier.

Notre avis : Les Gunners ont cruellement besoin d'un buteur.

Rüdiger lâché par le Real, l'Europe à l'affût

On a appris ce mardi que le Real Madrid a définitivement enterré la piste Antonio Rüdiger face aux exigences salariales du joueur et à la paire Militao-Alaba qui fonctionne déjà très bien. Les cadors européens s'en frottent les mains, selon les informations de Sky Sports, le PSG, le Bayern Munich et la Juventus auraient déjà commencé à discuter avec l'entourage de l'Allemand, libre de tout contrat en juin prochain.

Notre avis : Rüdiger a montré qu'il pouvait être constant à très haut niveau. Un renfort de choix pour n'importe laquelle de ces écuries.

Alvaro dément des contacts avec Strasbourg

Selon les informations de L'Equipe, Alvaro Gonzalez est la priorité de Strasbourg, qui cherche un remplaçant à Maxime Le Marchand, opéré du dos lundi. Des premiers contacts auraient été noués avec l'OM pour le défenseur espagnol, en manque de temps de jeu depuis le début de la saison. Les Girondins de Bordeaux suivraient également le dossier. Des infos auxquelles le principal intéressé a répondu sur Twitter : "Ah oui ??? Merci".

Notre avis : Retrouver du temps de jeu au sein d'un solide défense strasbourgeoise n'est pas une idée si drôle que ça.

Journée à rebondissements pour Lucas Digne

L'Inter Milan, au travail sur ce mercato pour se dégoter un arrière gauche, était intéressé par le prêt de Lucas Digne. Alors que la Gazzetta dello Sport a indiqué que le Français était proche du club milanais, on a appris qu'Everton était fermé à toute forme de prêt et privilégiait un transfert sec pour son latéral, étant donné que les Toffees ont recruté à son poste. Puis, dans un troisième temps, Lucas Digne aurait accepté une offre de prêt en provenance de Chelsea, qui s'active désormais à convaincre Everton. Affaire à suivre...

Notre avis : A Everton, sa place semble compromise, autant jouer le forcing pour partir s'il le souhaite.

La direction de la Juve a rencontré Morata

Très proche de rejoindre le FC Barcelone d'après la presse espagnole de ce lundi, Alvaro Morata a finalement vu l'Atletico Madrid refuser de le lâcher à un club concurrent en Liga (l'attaquant est prêté à la Juventus sur la période 2020-2022). Selon les informations de Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian, le club turinois a rencontré l'international espagnol ce mardi pour lui annoncer qu'il se prépare à finir la saison avec lui, à condition qu'il ne trouve pas un autre attaquant en prêt d'ici là. La Vieille Dame viserait un jeune joueur et n'aurait pas avancé sur le dossier Mauro Icardi.

Notre avis : La Juventus a raison de sécuriser Morata vu les difficultés qu'elle a à être prolifique cette saison.

Le Barça met la pression à Umtiti

Avec un seul match joué depuis le début de la saison, Samuel Umtiti, dont le contrat se termine en juin 2023, n'est plus dans les petits papiers de la direction du Barça. D'après les informations du quotidien Sport, les dirigeants des Blaugrana mettraient la pression au champion du monde 2018 pour qu'il trouve un nouveau point de chute. Le média espagnol précise que Fenerbahçe serait venu aux renseignements sans que ça n'aille plus loin. Plombé par plus d'un milliard de dettes, le Barça cherche ainsi à alléger sa masse salariale.

Notre avis : Haaland ne pourra jamais débarquer au Barça si des joueurs comme Umtiti jouent le forcing pour rester.

City se retire, Paris et le Barça accélèrent : pour Haaland, les grandes manœuvres ont commencé

Newcastle pourrait revenir à la charge pour Botman

Lundi, la presse anglaise évoquait une offre de 35 millions d'euros de Newcastle, refusée par Lille, pour Sven Botman. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les Magpies pourraient revenir à la charge. De son côté, l'AC Milan est intéressé mais n'a pas transmis d'offre.

Notre avis : On voit mal Lille refuser une offre au-dessus de 35M€, surtout que le club a besoin de combler quelques dettes.

"Pour Newcastle, on sera plus sur un mercato Coutinho - Lingard que Salah ou De Bruyne"

Naples a un plan pour Reinildo

Selon la Gazzetta dello Sport, Naples s'intéresse au latéral lillois Reinildo, qui sera en fin de contrat en juin prochain. Les Dogues en réclameraient entre 7 et 8M€, un prix trop élevé pour un joueur libre dans 6 mois selon les Napolitains. Toujours selon la Gazzetta, le plan serait d'attendre les derniers jours du mercato pour formuler une offre à la baisse et compter sur la peur des Lillois de voir partir gratuitement leur défenseur l'été prochain.

Notre avis : Plus qu'un plan, c'est un pari, Lille pourrait très bien le conserver et le persuader de prolonger.

L'Inter Miami ne compterait plus sur Matuidi

Un an et demi après son arrivée en MLS, Blaide Matuidi ne ferait plus partie des plans de l'Inter Miami, indique le quotidien local Miami Herald. "Il n’est pas clair encore s’il va prendre sa retraite ou rebondir ailleurs", écrit le média américain. Cet été, l'ancien Parisien affirmait à Eurosport qu'il voulait terminer sa carrière avec l'Inter Miami.

Notre avis : Une histoire trop courte. On est curieux de voir où il pourrait rebondir s'il n'arrête pas sa carrière.

Transferts Les 10 infos mercato qui vous ont échappé dimanche 02/01/2022 À 19:57