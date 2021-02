Des deux saisons et demie de Nemanja Radonjic à l'OM, on retiendra des promesses, de la vitesse, quelques éclats, mais surtout beaucoup d'inconstance. C'est cette dernière qui aura eu raison de son avenir à Marseille, désormais écrit en pointillés. Le Serbe de 24 ans a en effet été prêté par le club olympien au Hertha Berlin jusqu'à la fin de la saison, avec option d'achat.

L'ailier gauche a donc rejoint le club allemand, deux ans et demi après son arrivée en France depuis l'Etoile rouge de Belgrade et un transfert de 12M€. Avec l'Olympique de Marseille, l'international serbe a disputé 62 rencontres, pour huit buts et trois passes décisives. Un temps considéré comme un "supersub", pour sa capacité à faire la différence en sortie de banc, Radonjic a surtout payé son trop gros déchet avec le ballon et son incapacité à enchaîner les bonnes performances sous le maillot olympien.