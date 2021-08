L'Atlético vise Kurzawa et Sarabia

Alors qu'il n'a pas rejoint l'Olympique Lyonnais, qui a un temps été en pole sur le dossier avant d'engager Emerson, Layvin Kurzawa fait toujours partie des joueurs parisiens ayant un bon de sortie. Selon les informations de RMC Sport, l'Atletico Madrid penserait à l'ancien Monégasque si Saul Niguez venait à rejoindre Chelsea. D'après Marca, Pablo Sarabia serait également dans les petits papiers des Colchoneros.

Notre avis : Côté ventes parisiennes, le dossier bouillant est celui de Mbappé. Mais ces profils collent bien à l'Atlético de Simeone.

Transferts Les 13 infos mercato qui vous ont échappé mardi IL Y A UN JOUR

Chelsea va passer à l'action pour Koundé

Alors que Kurt Zouma est désormais tout proche de rejoindre West Ham, Chelsea est prêt à accélérer sur le dossier Jules Koundé. L'Equipe indique ce mercredi que l'ancien Bordelais est tenté par le projet des Blues et que le néo-international français fait partie des priorités du club londonien. Pour sa part, Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, révèle que Chelsea va transmettre une offre dans les prochaines heures au FC Séville. Celle-ci pourrait atteindre 30 millions d'euros.

Notre avis : Si le dossier se concrétise, le mercato des Blues sera proche de la perfection.

Jules Kounde Crédit: Getty Images

Ronaldo pas dans les plans de City ?

Selon les informations de L'Equipe, également dévoilées par La Gazzetta dello Sport mardi, Cristiano Ronaldo se projette vers un départ du côté de Manchester City d'ici la fin du mercato. Problème : Sky Sports explique que les Citizens ne sont, à première vue, pas intéressés par son profil, même s'ils étudieront le dossier si ce dernier se présente à eux. Pep Guardiola aurait en tête de donner du temps de jeu à des jeunes après l'échec de la piste Harry Kane.

Notre avis : Kane est effectivement plus Guardiola compatible. Mais peut-on refuser Ronaldo ?

Cristiano Ronaldo, la star de la Juventus. Crédit: Getty Images

Lloris pas inquiet pour son avenir

Alors que le gardien de but Pierluigi Gollini a signé à Tottenham cet été et qu'il reste un an de contrat avec les Spurs pour Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France a évoqué son avenir ce mercredi dans un entretien accordé à L'Equipe. "Pour l'instant, il n'y a rien de la part du club mais je suis tranquille par rapport à ça. J'ai du recul, je continue à m'engager pleinement pour le club comme je le fais depuis neuf saisons... Je n'ai plus à prouver ma loyauté envers les Spurs", a indiqué l'ex-Niçois.

Notre avis : A Tottenham ou ailleurs, Lloris sera dans un top club dans un an.

Delort, une préférence pour l'OM ?

Selon Foot Mercato, l'Olympique de Marseille est aussi à l'affût dans le dossier Andy Delort et serait revenu à la charge ces dernières heures, alors que Nice n'a pour le moment pas convaincu Montpellier. L'international algérien aurait même une préférence pour le club phocéen, qui envisagerait un prêt avec option d'achat, selon L'Equipe.

Notre avis : La préférence de Delort est une chose. La position de la direction montpelliéraine en est une autre.

Intérêt réciproque entre l'OM et Ounas

Après les départs en prêt de Dario Benedetto (Elche) et de Nemanja Radonjic (Benfica), l'OM veut encore recruter sur le plan offensif. Selon les informations de Saber Desfarges, journaliste pour Amazon, Marseille penserait à Adam Ounas, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Naples. Pour sa part, Sky Italia indique que le prix fixé par le Napoli pour l'ailier droit, prêté à Crotone en fin de saison passée, serait trop élevé pour l'instant. Au cours de la journée, la possibilité d'un prêt avec option d'achat a toutefois pris de l'épaisseur dans la presse italienne, alors que L'Equipe parle d'obligation d'achat. L'ancien Bordelais, lui, voudrait rejoindre Marseille plutôt que le Torino.

Notre avis : Beaucoup de sang neuf dans le secteur offensif marseillais. Il va falloir faire cohabiter tout ce petit monde.

Adam Ounas Crédit: Getty Images

Contact entre l'OL et Laborde

Selon France Bleu Hérault, un contact aurait été établi mardi entre l'OL et le MHSC au sujet de Gaëtan Laborde. Le club rhodanien chercherait à savoir si les 20 millions d'euros réclamés pour l'attaquant de 27 ans seraient négociables. West Ham et le FC Séville seraient aussi sur le coup.

Notre avis : Laborde mériterait d'avoir sa chance dans une écurie du standing de l'OL. Mais le club rhodanien aurait plutôt besoin d'un pur ailier de plus, ou d'une vraie pointe.

Nice surveille Slimani

Selon les informations du 10 Sport, l'OGC Nice ne veut pas se contenter du recrutement d'Andy Delort dans le secteur offensif. Les Aiglons auraient en effet pris des renseignements au sujet d'Islam Slimani, qui évolue actuellement à Lyon. L'objectif serait double : connaître les demandes du club rhodanien au sujet de l'Algérien, et les envies du joueur. Le Gym pourrait ainsi se couvrir en cas de départ de dernière minute de Kasper Dolberg.

Notre avis : A Lyon ou à Nice, Slimani semble destiné à jouer les doublures.

Islam Slimani buteur pour Lyon contre le Sporting le 25 juillet 2021 à Lisbonne Crédit: Getty Images

Adli tout proche de Leverkusen

Selon Sky Germany et RMC Sport, le milieu offensif de Toulouse Amine Adli est sur le point de rejoindre le Bayer Leverkusen. Toutes les parties se seraient entendues pour l'arrivée du joueur de 21 ans en Allemagne. Seuls quelques détails resteraient à régler.

Notre avis : Il était temps que ce feuilleton se termine.

Umtiti n'est plus sur le marché

A en croire plusieurs médias espagnols, dont Mundo Deportivo et TV3, Samuel Umtiti va passer sa saison au FC Barcelone. Pas vraiment dans les plans de Ronald Koeman, le défenseur français devait initialement être prêté. Mais après une réunion entre le club, le joueur et ses représentants, il aurait été décidé de le conserver, et qu'il aurait sa chance comme les autres.

Notre avis : Umtiti voulait sa chance, il va l'avoir.

Samuel Umtiti Crédit: Getty Images

L'Atlético signe Cunha

A la recherche de renforts offensifs, l'Atlético Madrid a bouclé une arrivée. Les Colchoneros ont en effet officialisé le transfert de Matheus Cunha, en provenance du Hertha Berlin. Très convaincant aux JO avec le Brésil, l'attaquant polyvalent s'est engagé pour les cinq prochaines saisons. Le prix de la transaction n'a pas été dévoilé.

Notre avis : On a hâte de découvrir son association avec Luis Suarez.

Correa à un pas de l'Inter

L'arrivée de Joaquin Correa à l'Inter Milan est imminente. Selon Sky Italia, la Lazio et le club lombard sont d'accord sur les termes de l'opération, à savoir un prêt avec obligation d'achat de 30 millions d'euros (+1 de bonus). L'Argentin va se mettre en route pour Milan et passer sa visite médicale.

Notre avis : Une nouvelle étape pour combler l'immense trou laissé par Romelu Lukaku.

La Juve pense à Witsel

Selon Sky Italia, la Juventus prépare un éventuel départ de Weston McKennie, notamment pisté par Tottenham. Ainsi, les Bianconeri viseraient le milieu de terrain belge Axel Witsel, qui évolue actuellement à Dortmund, et que Max Allegri voulait déjà recruter il y a cinq ans.

Notre avis : Pas du tout les mêmes profils. Pour celui de Witsel, il semble que la Vieille Dame est armée.

Axel Witsel Crédit: Getty Images

Pellegri prêté au Milan

L'AS Monaco et l'AC Milan ont officialisé mercredi le prêt de l'attaquant monégasque Pietro Pellegri chez les Rossoneri, pour une saison, avec option d'achat. Une option qui pourrait se transformer en obligation sous certaines conditions. Selon Foot Mercato, le montant du prêt est de 2 millions d'euros, et l'option de 6 millions (+1 million de bonus, +15% sur une revente).

Notre avis : Un fort potentiel peut-être destiné à exploser chez lui, en Italie.

Transferts Les 12 infos mercato qui vous ont échappé lundi HIER À 18:46