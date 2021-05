Transferts

MU veut aussi du cash en cas d'échange Ronaldo-Pogba…

Ce sera certainement l'un des feuilletons de l'été. L'intérêt est réciproque entre Manchester United et la Juventus Turin dans le cadre d'un éventuel échange entre Paul Pogba et Cristiano Ronaldo. La Gazzetta dello Sport indique que Massimiliano Allegri, le nouvel entraîneur turinois, verrait d'un bon œil le retour de la Pioche dans le Piémont. Et si MU souhaite plutôt prolonger le Français, sa volonté de se renforcer en attaque avec CR7 pourrait prendre le dessus. Le média italien laisse entendre que cet échange, s'il devait voir le jour, ne serait pas sec. Les Red Devils voudraient une somme d'argent en plus, dont le montant n'a pas filtré.

Notre avis : Logique. La valeur marchande de Pogba, 28 ans, est désormais plus élevée que celle du Portugais, âgé de 36 ans.

… et viserait plutôt pour Sancho que Kane….

Cité parmi les clubs intéressés par Harry Kane, Manchester United aurait d'autres pistes prioritaires. Selon The Daily Mail, MU serait surtout intéressé par Jadon Sancho cet été. Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2023, l'ailier anglais a inscrit 16 buts et délivré 20 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison. Pour le poste d'avant-centre, l'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer ciblerait davantage Erling Haaland que Kane, et plutôt pour la saison prochaine. Le buteur norvégien est également sur les tablettes du Real Madrid.

Notre avis : Sancho est une cible de longue date pour MU, mais le club anglais a peut-être davantage besoin d'un joueur du profil de Kane.

… qui pourrait finalement atterrir à City

Pour Kane, la porte de sortie pourrait quand même se situer à Manchester, mais plutôt à City. Le Daily Star indique que Tottenham, très réticent à l'idée de se séparer de son buteur, sous contrat jusqu'en 2024. Mais les Spurs pourraient revoir leur position si City est disposé à lui céder Gabriel Jesus dans la transaction. Josep Guardiola tient cependant à conserver le Brésilien, et souhaiterait plutôt inclure son défenseur Nathan Aké dans un deal éventuel.

Notre avis : Un échange avec Gabriel Jesus serait beaucoup plus intéressant pour Tottenham. Mais Kane est encore loin d'être parti.

Depay : "J'aimerais que Koeman reste"

Memphis Depay va changer de club cet été après la fin de son contrat avec Lyon. Le Barça reste la destination la plus souvent évoquée et l'international néerlandais n'a pas dit le contraire, quel que soit le destin de l'entraîneur barcelonais Ronald Koeman. "L'intérêt est là, a-t-il déclaré sur NOS. Barcelone est un club fantastique mais il y a d'autres clubs excellents. J'aimerais que Koeman y reste, que j'y aille ou non." La Juventus fait elle aussi partie des prétendants pour l'ancien joueur de Manchester United.

Notre avis : La piste Depay au Barça a plus de sens avec Koeman, qui lui a fait franchir un cap en équipe nationale.

Mourinho garde un œil sur Boateng

José Mourinho s'était déjà intéressé à Jérôme Boateng par le passé. C'est toujours le cas. Le nouvel entraîneur de la Roma souhaite recruter le défenseur du Bayern Munich, en fin de contrat au 30 juin, selon la Gazzetta dello Sport. L'international allemand, qui ne participera pas à l'Euro, serait également convoité par la Lazio Rome.

Notre avis : La Roma a besoin de se renforcer en défense et Boateng a des raisons de relever un nouveau défi. Le transfert aurait du sens.

De Ligt : "Aucun contact avec le Barça"

Matthijs de Ligt a longtemps été annoncé au Barça avant de s'engager avec la Juventus Turin il y a bientôt deux ans. La rumeur d'un intérêt du club catalan pour le défenseur de 21 ans a refait surface, mais celui-ci l'a balayée sur ESPN. "Je suis bien à la Juve, je m'y sens comme un poisson dans l'eau, a déclaré le Néerlandais. Je ne sais pas (au sujet de la rumeur Barça, NDLR). Cela n'a pas de sens maintenant. Ce n'est pas important pour moi. Personne ne m'a contacté." De Ligt, recruté par la Vielle Dame pour 85 millions d'euros, est sous contrat jusqu'en 2024.

Notre avis : Trop important pour la Juve, trop cher pour le Barça.

Clauss a une touche avec l'Inter

La saison remarquable de Jonathan Clauss n'est pas passée inaperçue à l'étranger. Selon L'Equipe, l'Inter songerait ainsi à recruter le latéral lensois pour compenser un éventuel départ d'Achraf Hakimi, très proche du PSG. Des négociations auraient débuté entre les deux clubs pour le joueur de 28 ans, qui a visité les installations des Nerazzurri. Clauss, auteur de 3 buts et 6 passes décisives en 33 matches cette saison, est sous contrat avec le Racing jusqu'en 2023. En cas d'échec sur ce dossier, l'Inter pourrait se tourner vers Emerson, le latéral brésilien prêté par le Barça à Séville cette saison.

Notre avis : Un transfert à l'Inter serait récompense magnifique et méritée pour Clauss.

