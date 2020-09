Thiago à Liverpool, ce serait fait

The Athletic et RMC Sport l’ont annoncé, Hansi Flick et Karl-Heinz Rummenigge l’ont confirmé : Thiago Alcantara va bien quitter le Bayern Munich pour Liverpool. L’opération va visiblement se conclure dans les prochaines heures et le club bavarois va obtenir les 30 millions d’euros qu’il réclamait. L’ancien du Barça va découvrir un nouveau championnat après sept saisons passées en Allemagne. Il aurait d'ores et déjà signé un contrat jusqu'en juin 2024.

Notre avis : Les Reds s’offrent l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. L’international espagnol n’a que 29 ans, le prix est raisonnable. Un superbe coup.

Le Bayern ne fera pas de folies pour Alaba

Les négociations traînent dans le dossier de la prolongation de David Alaba. Alors que son agent Pini Zahavi voudrait qu'il perçoive un salaire supérieur à ceux de Robert Lewandowski et Manuel Neuer, le directeur sportif du club Hasan Salihamidzic a rappelé que le Bayern ne ferait pas de folies : "Je ne pense pas que David lui-même pense être au-dessus de ces deux collègues. Zahavi pense dans d'autres dimensions, il peut, mais nous ne le suivrons pas. Nous ne ferons pas de choses folles", a-t-il notamment déclaré dans les colonnes de Kicker.

Notre avis : La demande du clan Alaba est très culottée et le Bayern a bien raison de ne pas céder.

Bale de retour à Tottenham, une affaire bouclée ?

Gareth Bale va enfin avoir l’occasion de relancer sa carrière… là où elle avait changé de dimension. Selon le Daily Mail et Sky Sports, l’attaquant gallois du Real Madrid va rejoindre les Spurs dans le cadre d’un prêt payant d’un an (14,5 millions d’euros), durant lequel les Merengue prendront en charge la moitié de son salaire, qui est de 15 millions par an. Son agent Jonathan Barnett a confié à l’AFP que l’officialisation devrait tomber "dans la semaine".

Notre avis : Énormément pénalisé par les blessures la saison dernière, Tottenham a besoin de densifier son attaque. Bale, Kane, Alli, Son, Bergwijn ou encore Lamela : voilà un secteur offensif qui aura de l’allure.

Bale à Tottenham : et si le PSG en profitait ?

Arsenal va recruter... Runarsson

Selon RMC Sport, Arsenal et Dijon sont tombés d'accord pour le transfert en Angleterre du gardien remplaçant du DFCO, Runar Alex Runarsson. Le club londonien va verser deux millions d'euros pour s'attacher les services de l'Islandais, qui va signer pour cinq saisons.

Notre avis : Les Gunners ont perdu Emiliano Martinez, très performant comme doublure de Bernd Leno, pour récupérer le portier remplaçant d'un club de bas de tableau de Ligue 1. Surprenant, pour le moins.

Dzeko va doubler Suarez

Sacrée journée en Italie, jeudi. Luis Suarez est arrivé à Pérouse, où il a passé – et réussi, selon la Gazzetta dello Sport – son examen d’italien, dans le cadre de l’obtention de son passeport. L’Uruguayen pouvait ainsi rejoindre la Juventus sans le statut d’extra-communautaire. Problème, Sky Italia a annoncé quelques heures plus tard que les Bianconeri avaient trouvé un accord avec Edin Dzeko et que sa visite médicale était prévue dans les prochaines heures, Arkadiusz Milik étant lui en route pour Rome. Le Bosnien devrait s'engager pour deux ans et 15 millions d'euros. L'attaquant du Barça pourrait lui se tourner vers l'Atlético Madrid. Gonzalo Higuain, lui, a officiellement quitté la Juve.

Notre avis : Avec Dzeko, la Juve va enrôler une valeur sûre de Serie A. Un choix compréhensible que Suarez risque d'avoir du mal à digérer...

La Roma se renforce derrière

Désireuse de faire revenir Chris Smalling, l’AS Rome a bouclé l’arrivée d’un autre défenseur central jeudi, en la personne de Marash Kumbulla (20 ans). Une opération complexe : l’international albanais débarque du Hellas Vérone en prêt payant de deux ans (2 millions d’euros) avec une obligation d’achat de 13,5 millions d’euros plus 3,5 de bonus. Mert Cetin, Matteo Cancellieri et Aboudramane Diaby font le chemin inverse en prêt.

Notre avis : Une belle opération pour la Louve, qui s’offre l’une des révélations de la dernière saison de Serie A.

Pas de destination exotique pour Balotelli

Sous contrat jusqu'en 2022 avec Brescia, Mario Balotelli ne sera pas de l'aventure en Serie B et se cherche un énième point de chute. Et à en croire son agent Mino Raiola, ce sera du côté de l'Europe. "Pour Balotelli, il y aura toujours une solution : c'est l'un des attaquants les plus forts d'Italie, je ne suis pas inquiet. Il restera en Europe", a-t-il assuré à Sky Italia.

Notre avis : A 30 ans, Balotelli n'a toujours pas réglé son problème d'irrégularité et reste un caractère compliqué à gérer. Raiola est bien confiant...

Keita Baldé bientôt de retour en Italie

C’est loin de Monaco que Keita Baldé va tenter de briller cette saison. Arrivé en provenance de la Lazio Rome en 2017 puis prêté à l’Inter Milan entre temps, l’attaquant de 25 ans va probablement retrouver l’Italie puisque la Gazzetta dello Sport l’envoie du côte de la Sampdoria. Les négociations seraient avancées pour un prêt avec option d’achat de 12 millions d’euros.

Notre avis : Certes, c’est en Serie A que Keita Baldé s’est révélé. Mais en rejoignant la Sampdoria, il descend de plusieurs étages.

Le PSG a pensé à Umtiti...

Alors que le FC Barcelone ne parvient pas à lui trouver une porte de sortie, Samuel Umtiti a régulièrement été évoqué du côté de Lyon ces dernières semaines. Mais le club blaugrana n'aurait "aucune nouvelle" du club rhodanien, selon AS. Le média informe également que le PSG et Leonardo ont, un temps, pensé au champion du monde pour renforcer leur défense. Mais les pépins physiques à répétition du gaucher ont refroidi le club de la capitale.

... et connaît le prix pour Florenzi

Selon RMC Sport, qui s'appuie sur "une source proche du joueur", le Paris Saint-Germain devra débourser 8 millions d'euros s'il veut lever l'option d'achat d'Alessandro Florenzi, pour le moment prêté jusqu'en fin de saison par l'AS Rome.

Notre avis : Si l'international italien confirme sur la durée ses débuts très prometteurs contre l'OM, ces 8 millions ne seront qu'une formalité.

Valence repoussé par l'OL pour Andersen ?

Selon Super Deporte, le FC Valence a sondé l'Olympique Lyonnais concernant un prêt de son défenseur central Joachim Andersen. Mais le club rhodanien aurait refusé, désireux de le céder en transfert sec en cas de départ. Le club espagnol aurait également un oeil sur Juan Foyth, l'Argentin de Tottenham.

Notre avis : Lyon a déjà perdu trois défenseurs et avait déboursé 24 millions (hors bonus) pour Andersen l'été dernier. Difficile de le voir partir si tôt, encore moins en prêt.

Officialisation vendredi pour Traoré ?

Bertrand Traoré sera présenté à Aston Villa vendredi, selon L'Equipe. L'ailier de l'Oympique Lyonnais va rejoindre le club anglais contre un chèque supérieur à 20 millions d'euros. Toutes les parties sont tombées d'accord, comme attendu depuis plusieurs jours.

Notre avis : Une excellente opération financière de la part de l'OL, qui perd un joueur bourré de talent mais jamais capable de le montrer sur la durée dans le Rhône.

Santamaria rejoint enfin Fribourg

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux jeudi, le SCO Angers a officialisé le départ de son milieu de terrain Baptiste Santamaria à Fribourg (8e lors de la dernière saison de Bundesliga). Le prix du transfert avoisinerait les 15 millions d'euros. L’opération traînait en longueur depuis plusieurs semaines.

Notre avis : Le championnat allemand correspond totalement aux qualités de l'ex-milieu de Tours. En revanche, ce départ est un coup dur pour le SCO Angers.

