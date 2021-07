Transferts

LE REAL MADRID GOURMAND POUR VARANE

Les Merengue ne comptent pas du tout brader leur champion du monde. Si Raphaël Varane s'est mis d'accord avec Manchester United, le club anglais doit maintenant convaincre le Real Madrid. Selon le quotidien AS, cela s'annonce compliqué car les dirigeants madrilènes réclament 70 millions d'euros pour leur défenseur central français de 28 ans à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. En face, les Mancuniens n'en proposent pour le moment que 40 plus 5 de bonus.

Notre avis : Comme son rival du Barça, le Real Madrid souffre sur le plan financier et espère logiquement renflouer ses caisses au maximum.

TOTTENHAM S'ATTAQUE AUSSI A ROMERO

Les discussions entre les Spurs et l'Atalanta sont soutenues. En plus du gardien Pierluigi Gollini qui est attendu dans les prochaines heures à Londres, Tottenham négocie avec le club de Bergame pour la venue de Cristian Romero selon le journaliste Fabrizio Romano. Un montant de 55 millions d'euros est évoqué pour le défenseur central argentin de 23 ans qui est prêté avec option d'achat à l'Atalanta pour deux saisons par la Juventus.

Notre avis : Les relations du nouveau directeur sportif londonien Fabio Paratici, ancien de la Juve, fonctionnent à plein régime.

ARSENAL VERROUILLE SMITH ROWE

Les Gunners tiennent à leur jeune talent et le montrent. Arsenal a annoncé avoir signé un nouveau contrat jusqu'en 2026 avec Emile Smith Rowe. Le précédent bail du milieu offensif de 20 ans courait jusqu'en 2023 mais le club londonien a voulu prolonger son joueur qui a récemment fait l'objet de deux offres de la part d'Aston Villa. Smith Rowe portera désormais le maillot numéro 10.

Notre avis : Une décision logique de la part du club londonien après la saison réussie du joueur.

CHELSEA ET MANCHESTER CITY PISTENT ILAIX MORIBA

Un autre souci à gérer pour le Barça. En plus de la prolongation de Messi et de plusieurs joueurs poussés vers la sortie, les Blaugrana doivent négocier avec Ilaix Moriba dont le contrat prendra fin dans un an. Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain de 18 ans a reçu de belles offres de la part de Chelsea et Manchester City pour un salaire annuel à hauteur de 6 millions d'euros par an soit le double de ce que lui propose le Barça.

Notre avis : Ilaix Moriba préfère rester au Barça mais le club catalan va devoir améliorer sa proposition.

SAO PAULO POUSSE POUR BENEDETTO

Dans le flou à l'OM, l'attaquant argentin garde une bonne cote en Amérique du sud. Dario Benedetto se trouve sur les tablettes de Sao Paulo qui a lancé les négociations avec le club phocéen comme le rapporte La Provence. "Il y a un intérêt, on discute avec l’OM, les choses avancent, a confié Julio Casares, président du club brésilien, à Globo Esporte. Tout doit être fait dans le cadre de notre budget." Sao Paulo vise une opération à moindre coût et donc un prêt ce qui ne fait pas réellement les affaires de l'OM.

Notre avis : Comme pour Strootman, le club phocéen va devoir se contenter d'un deal peu avantageux pour l'attaquant argentin.

SASSUOLO TIENT A BOGA

Les Neroverdi ne laisseront pas partir leur international ivoirien si facilement. Alors que Jérémie Boga fait l'objet de nombreuses propositions dont une de la part de l'OM, Sassuolo a activé unilatéralement l'option pour prolonger d'un an son contrat selon le journaliste Nicolo Schira. L'ailier de 24 ans se retrouve ainsi lié à Sassuolo jusqu'en 2023 et un éventuel transfert deviendrait ainsi plus onéreux.

Notre avis : Forcément une mauvaise nouvelle pour l'OM et les autres prétendants.

CALLEJON DANS LE VISEUR DE LA LAZIO

Nouvel entraîneur des Laziale, Maurizio Sarri veut miser sur des joueurs qu'il connait déjà. Après avoir officié sous ses ordres à Naples, José Callejón pourrait bien le retrouver au sein de la Lazio comme l'explique La Gazzetta dello Sport. Les discussions avec la Fiorentina sont lancées pour l'ailier espagnol de 34 ans qui était arrivé libre de Naples l'été dernier et n'a pas beaucoup joué depuis.

Notre avis : Callejon souhaitant changer d'air, le transfert est en bonne voie.

NIANG VERS VENISE ?

Selon les informations de Sky Italia, le club de Venezia, promu en Serie A cette saison, s'intéresse à M'Baye Niang. Les premières discussions avec le Stade Rennais seraient en cours, avec le club italien qui chercherait à comprendre la faisabilité du transfert et la volonté du joueur.

Notre avis : Après sa courte aventure en Arabie Saoudite, Niang pourrait se relancer en Italie.

MONACO VISE JEAN LUCAS

Prêté en fin de saison passée à Brest, Jean Lucas a débuté la préparation de la saison 2020-21 avec l'Olympique Lyonnais. Selon L'Equipe, son entraîneur Peter Bosz aime son profil "box to box" et ses capacités techniques. Cependant, le quotidien précise que Monaco serait intéressé pour recruter le milieu brésilien de 22 ans. Le club de la Principauté aurait tâté le terrain sans formuler d'offre à l'OL.

Notre avis : Un transfert encore loin d'être fait mais qui impactera la situation de Thiago Mendes, réclamé par Flamengo.

DIRECTION LE QATAR POUR ANDRÉ AYEW

L'ancien Marseillais choisit une destination exotique mais pas n'importe laquelle. Le club qatarien d'Al Sadd a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec André Ayew. L'international ghanéen est libre depuis la récente fin de son contrat avec Swansea. L'ailier de 31 ans était attendu ce jeudi afin de passer sa visite médicale et signer son bail avec le club entraîné par Xavi.

Notre avis : Ayew s'offre une aventure lucrative mais pas sans intérêt.

AMIAN REJOINT LA SPEZIA

Comme pressenti ces derniers jours, le défenseur toulousain file en Serie A. Kelvin Amian a officiellement été recruté par La Spezia, entraînée par Thiago Motta. L'arrière droit de 23 ans, formé chez les Violets, s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec le promu italien.

Notre avis : Une belle opportunité pour chacune des trois parties.

