Transferts

Paqueta ne compte pas quitter Lyon

Que les supporters de l'OL se rassurent. A priori, Paqueta ne devrait pas quitter le club de sitôt. C'est en tout cas ce qu'il a confié dans une interview accordée à nos confrères de L'Equipe, ce dimanche : "Je suis très heureux ici et je compte bien m'inscrire dans la durée, a dit le Brésilien, arrivé l'été dernier en provenance de l'AC Milan. Je veux faire un grand Championnat et je veux surtout porter ce maillot de l'OL en Ligue des champions."

Notre avis : Bonne nouvelle pour Lyon, qui devra tout faire pour conserver le Brésilien, quitte à sacrifier d'autres actifs.

Manchester devra payer s'il ne conserve pas Cavani

Edinson Cavani a plutôt bien négocié son affaire avec Manchester United. L'été dernier, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain s'est entendu avec les Red Devils autour d'un contrat portant sur une saison, plus une supplémentaire en option. Et d'après The Times, l'Uruguayen a sécurisé ses arrières. En effet, le très sérieux média britannique assure qu'El Matador percevra une indemnité de 2 millions d'euros de la part du club mancunien si son bail n'est pas prolongé.

Notre avis : La question ne devrait de toute façon pas se poser, puisque sportivement, Manchester a toutes les raisons de conserver Cavani.

Raiola ne sera pas un obstacle pour un transfert d'Haaland à City

Ils ne s'apprécient pas. Mais cela ne devrait pas les empêcher de faire des affaires ensemble. La relation tendue liant Pep Guardiola à l'agent Mino Raiola ne sera pas un frein à un transfert d'Erling Haaland vers Manchester City, assure The Mirror. L'attaquant du Borussia Dortmund serait la priorité du club mancunien, notamment en cas de départ de Sergio Agüero à la fin de la saison. Le tabloïd anglais estime que le transfert devrait atteindre les 115 millions d'euros.

Notre avis : Avec un transfert d'Haaland à City, Guardiola et Raiola seraient gagnants tous les deux et auraient donc de bonnes raisons de ranger leur animosité au placard.

Leicester veut éloigner Barnes de Manchester United et Liverpool

Harvey Barnes a démontré cette saison qu'il avait bel et bien tout le potentiel pour évoluer dans un grand club européen. C'est bien la raison pour laquelle Leicester compte prendre les devants. D'après The Mirror, la direction des Foxes compte proposer un nouveau contrat à l'international anglais. L'idée : lui proposer un salaire à la hauteur de son statut - celui d'un joueur-clé de l'effectif -, même si son bail actuel n'expire qu'en 2024. Et ainsi écarter la menace de Liverpool et Manchester United, intéressés par l'ailier.

Notre avis : Leicester a les arguments sportifs et financiers pour retenir Barnes.

Le Real prêt à étudier les offres pour Varane

Le Real est-il prêt à laisser filer Varane ? D'après Marca, la Casa Blanca pourrait en effet se pencher sur les éventuelles offres qu'elle recevra cet été pour l'international tricolore. La raison ? Les négociations portant sur une prolongation de contrat stagneraient. Et alors que le bail du défenseur expire en 2022, le club madrilène préfèrerait tenter de récupérer une belle indemnité de transferts plutôt que de prendre le risque que le joueur de 27 file à moindre coût la saison suivante.

Notre avis : Ca ressemble à un petit coup de pression du Real pour faire bouger les lignes. Varane est loin d'un départ.

Kane condamné à rester à Tottenham ?

2021 ne devrait toujours pas être la saison d'un transfert de Harry Kane. Selon The Telegraph, l'attaquant pourrait poursuivre l'aventure à Tottenham, faute de clubs capables de régler une indemnité suffisamment importante pour convaincre Daniel Levy, le président du club, de lâcher son attaquant. Âgé de 27 ans, Kane est l'un des joueurs à la valeur marchande la plus élevée au monde et est lié aux Spurs jusqu'en 2024.

Notre avis : Pour Harry Kane, il est pourtant temps d'aller voir ailleurs. A 27 ans, l'attaquant doit quitter Tottenham pour étoffer son palmarès. Son talent peut lui permettre d'évoluer n'importe où.

Monaco tenté par Lacazette ?

Alexandre Lacazette pourrait faire son retour en Ligue 1. Mais pas forcément à Lyon, son club de cœur. D'après The Mirror, c'est Monaco qui serait tenté par un transfert de l'attaquant d'Arsenal dès l'été prochain. Le joueur, qui n'est plus un titulaire indiscutable chez les Gunners, a vu sa situation se fragiliser alors que son contrat expire en 2022. Le club londonien ne serait donc pas fermé à l'idée de s'en séparer cet été.

Notre avis : Une bonne idée pour Monaco, pour Lacazette… voire même pour Arsenal.

