Transferts

Le sujet revient inlassablement sur la table. Neymar et Kylian Mbappé prolongeront-ils leur aventure au PSG ? Sur ces dossiers épineux, les spéculations vont bon train, et il faut l'avouer, il est bien difficile de distinguer le vrai du faux. Alors quand un acteur du club prend la parole, on l'écoute attentivement. Lors d'un entretien accordé à l'émission Téléfoot publié dimanche matin, le milieu de terrain parisien Marco Verratti n'a pas hésité à donner son avis et à confier son optimisme.