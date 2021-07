Transferts

Vinicius Jr. proposé à Manchester United ?

Les négociations entre les Merengue et les Red Devils sont chargées. En plus de Raphaël Varane, Vinicius Junior fait également l'objet de discussions entre le Real Madrid et Manchester United selon le Mirror. Le tabloïd anglais assure que l'ailier brésilien a été proposé au club mancunien contre 80 millions d'euros.

Notre avis : Les Madrilènes souhaitent alléger leur masse salariale, éventuellement pour s'offrir une jolie recrue cet été, et ce pourrait être Mbappé.

Serie A C'est officiel : Giroud débarque à Milan IL Y A 8 HEURES

Vinicius celebra un gol y se coge el escudo del Real Madrid de su camiseta Crédit: Getty Images

Gameiro vers Strasbourg

Selon L'Equipe, Kévin Gameiro va rejoindre Strasbourg, son club formateur, 13 ans après l'avoir quitté. Libre de tout contrat depuis la fin de son expérience au FC Valence en juin dernier, l'attaquant de 34 ans devrait s'engager pour deux saisons en Alsace, dans le week-end. Il y a quelques semaines, il était pressenti du côté de l'OM.

Notre avis : L'expérience de Gameiro fera beaucoup de bien à Strasbourg, qui devrait se tourner vers un jeu offensif plus fin.

Kévin Gameiro Crédit: Getty Images

Mourinho et la Roma rêvent d'Icardi

La Louve et son nouvel entraîneur cherchent un remplaçant pour pallier un éventuel départ d'Edin Dzeko. Selon La Repubblica, ce pourrait être Mauro Icardi, dont le profil séduit les dirigeants romains. Cependant, l'attaquant argentin apparait onéreux et la Roma tente de trouver une formule pour convaincre le PSG. Un prêt avec option d'achat de 40 millions d'euros est évoqué par le quotidien italien.

Notre avis : Le PSG pourrait être tenté mais la Roma devra apporter de meilleurs garanties financières.

Mauro Icardi con la maglia del PSG - Stagione 2020-21 Crédit: Getty Images

L'échange Correa-Sarabia se confirme

Alors que le nom de Joaquin Correa est régulièrement associé au PSG ces dernières semaines, Sportitalia et Sport Mediaset expliquent qu'un échange avec Pablo Sarabia, assorti d'un chèque de 18 millions d'euros du PSG, se précise. Un accord aurait même été trouvé entre les deux clubs, alors que l'attaquant argentin est valorisé à 40 millions d'euros par la Lazio.

Notre avis : Le PSG ne semble pas vraiment avoir besoin de Correa.

Correa Crédit: Getty Images

Rennes continue de s'activer

Après avoir recruté Loïc Badé pour 20 millions d'euros et Kamaldeen Sulemana pour 15 millions d'euros hors bonus, le Stade Rennais ne compte pas s'arrêter là. Selon De Telegraaf, le club breton a proposé 18 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam pour son défenseur central mexicain Edson Alvarez. Le club néerlandais aurait rapidement refusé cette offre.

Notre avis : Après avoir été doublé sur le fil pour Sulemana, l'Ajax sera difficile à convaincre.

Edson Alvarez - Ajax-Willem II - Eredivisie 2019/2020 - Getty Images Crédit: Getty Images

Lyon vise un retour d'Umtiti

Le Barça est en proie à de très sérieuses difficultés financières et cherche à dégraisser. Cela n'a pas échappé aux dirigeants lyonnais qui espèrent récupérer Samuel Umtiti à moindre coût selon le quotidien catalan Sport. L'OL mise sur un prêt en prenant en charge la moitié du salaire du défenseur central français de 27 ans qui reste sous contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2023.

Notre avis : Un pari intéressant pour l'OL.

Duel entre Liverpool et Tottenham pour Renato Sanches

L'international portugal devrait quitter les Dogues cet été. Très convaincant à l'Euro, Renato Sanches a tapé dans l'oeil des dirigeants de Liverpool, qui cherchent à remplacer Wijnaldum, mais aussi dans celui de leurs homologues de Tottenham, selon le journaliste Nicolo Schira. Les Spurs ont lancé les négociations avec Jorge Mendes, agent du milieu de terrain de 23 ans que Lille avait recruté contre 20 millions d'euros il y a deux ans.

Notre avis : Le LOSC devrait réaliser une nouvelle très belle plus-value avec Renato Sanches.

Renato Sanches (Lille) Crédit: Getty Images

L'OM se questionne sur Benedetto

L'Equipe fait le point sur le cas Dario Benedetto dans son édition du jour. Le quotidien explique que l'attaquant argentin s'est dit prêt à rejoindre la MLS en privé, et qu'il fait l'objet de quelques intérêts en Europe, dont celui d'Elche et d'autres clubs espagnols. Mais l'OM ne compterait pas se débarrasser trop facilement de son joueur et réfléchirait même à le conserver, conscient que trouver un numéro 9 pour le remplacer ne serait pas évident. L'intéressé a en tout cas indiqué jeudi qu'il souhaitait rester.

Notre avis : La situation de Benedetto à Marseille demeure floue.

Dario Benedetto, l'attaquant de l'OM. Crédit: Getty Images

... et pense à Pavon

Le recrutement phocéen est déjà copieux mais n'est pas encore fini. Selon le média argentin TyCsports, l'OM a jeté son dévolu sur Cristian Pavon de Boca Juniors. Les deux clubs auraient même trouvé un accord pour un prêt avec option ou obligation d'achat à hauteur de 5,5 millions d'euros. Reste à s'entendre avec l'ailier droit de 25 ans qui a joué avec Benedetto.

Notre avis : Une cible intéressante mais l'OM va aussi devoir penser à vendre avant d'acheter.

Dario Benedetto et Cristian Pavon lors de River Plate-Boca Juniors / Copa Libertadores Crédit: Getty Images

Milan et Monaco à l'affût pour Kamara

Selon L'Equipe, l'OM a toujours en tête de vendre son milieu de terrain Boubacar Kamara, que Pablo Longoria valorise à 25 millions d'euros. Mais les offres ne se bousculent pas face à un montant trop élevé. Reste que le Milan AC et l'AS Monaco seraient venus aux renseignements pour le jeune joueur, tout comme deux clubs anglais.

Notre avis : Les jours passant, l'OM devra certainement revoir ses exigences à la baisse.

Boubacar Kamara (Marseille) Crédit: Getty Images

La Juve pousse pour récupérer Pjanic

Moins d'un an après avoir quitté la Juventus pour le Barça, Miralem Pjanic pourrait faire le chemin dans l'autre sens. La Gazzetta dello Sport indique que la Vieille Dame insiste auprès des Blaugrana pour se faire prêter le Bosnien de 31 ans, qui n'entre plus dans les plans de Ronald Koeman. L'affaire pourrait donc aboutir mais les dirigeants turinois ne semblent pas prêts à prendre en charge l'intégralité du salaire du joueur.

Notre avis : La Juve devrait obtenir gain de cause car le Barça veut dégraisser.

Miralem Pjanic of Barcelona looks on during the La Liga Santander match between SD Eibar and FC Barcelona Crédit: Getty Images

Une touche avec le Herta Berlin pour Boateng

Libre depuis la récente fin de son aventure de dix ans au Bayern Munich, Jérôme Boateng pourrait rester en Bundesliga. Selon Sky Italia, le défenseur central de 32 ans est en contacts avec le Hertha Berlin, son club formateur où évolue d'ailleurs son frère Kevin-Prince.

Notre avis : Une piste concrète pour Boateng qui ne croule pas sous les propositions.

Jerome Boateng im Spiel gegen zwischen München und Gladbach Crédit: Getty Images

Arsenal et Brighton d'accord pour Ben White

Selon The Athletic, Arsenal et Brighton ont trouvé un accord de principe pour le transfert du défenseur central anglais Ben White. Le joueur de 23 ans va débarquer à Londres contre un chèque de plus de 60 millions d'euros et les Gunners vont renforcer un secteur qui leur a souvent fait défaut ces dernières saisons.

Notre avis : Un montant très important mais un vrai renfort pour la défense des Gunners.

Ben White looks set to join Arsenal Crédit: Getty Images

Transferts Les 12 infos mercato qui vous ont échappé vendredi HIER À 18:45