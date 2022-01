Transferts

Wijnaldum déjà sur le départ ?

C'est en tout cas ce que qu'affirme Sky Sports. On savait déjà Georginio Wijnaldum peu heureux à Paris après cette première partie de saison, et en deçà des attentes sportives placées autour de lui. Selon le média anglais, le Néerlandais, tout juste recruté par le PSG cet été, serait enclin à se faire prêter dans un top club de Premier League. Arsenal garderait un œil attentif sur le dossier et un transfert l’été prochain ne serait pas à exclure selon le média anglais.

Notre avis : Un départ aussi rapide alors qu'il n'a pas répondu aux attentes serait un petit aveu d'échec pour le PSG.

Du nouveau dans le dossier Dembélé

Joan Laporta et les siens commencent à se faire une raison : Ousmane Dembélé ne devrait pas rester au FC Barcelone. Les Catalans s'activent donc dès maintenant pour réfléchir à un remplaçant, et selon Sport, Adama Traoré ferait partie des favoris. La qualité de percussion et la vitesse de l'attaquant des Wolves feraient de lui un profil adéquat pour succéder à "Dembouz". Le Français, de son côté, continue de susciter la convoitise des grosses écuries européennes. Selon The Express, c'est désormais Arsenal qui est entré en contact avec ses agents pour tenter sa chance.

Notre avis : Vu le début de saison d'Adama Traoré, le Barça y perdrait au change.

Paqueta veut marquer l'histoire avec l'OL

Alors que son nom a été lié avec le PSG ces derniers jours, dans une interview qui sera diffusée dans Dimanche soir football sur Amazon Prime, le Brésilien n'a laissé transparaitre aucune envie de départ : "Oui j'ai envie d'écrire l'histoire avec Lyon, je vais tout faire pour gagner des titres, pour graver mon nom dans l'histoire de ce club" a-t-il déclaré.

Notre avis : Pour marquer l'histoire il faut gagner des titres, pour gagner des titres il faut des résultats. Pour le moment c'est un peu compliqué.

Newcastle voudrait s'offrir Martial

Selon le quotidien britannique The Times, le Français Anthony Martial serait suivi par Newcastle. En difficulté à Manchester United depuis le début de la saison (seulement 1 but inscrit pour 10 matches), l'international français est de plus en plus proche d'un départ. Un prêt de six mois au Séville FC avait d'ailleurs un temps été évoqué pour l'attaquant.

Notre avis : On n'avait pas encore évoqué Newcastle dans ce récap', voilà qui est fait.

West Ham piste Abdou Diallo

Selon RMC Sport, les Hammers auraient un œil sur le défenseur du PSG Abdou Diallo. Si aucune négociation n'a été engagée pour le moment, une offre de prêt pourrait bien atterrir sur le bureau des dirigeants parisiens avant la fin de ce mercato hivernal. Le Sénégalais de 25 ans est sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2024.

Notre avis : Diallo est un joueur solide pour la rotation défensive parisienne. Si le PSG doit bel et bien se séparer de quelques joueurs, il ne devrait pas être le premier à partir.

Le plan retraite de Gareth Bale

Selon Sky Sports, l'international gallois a fait un choix pour la fin de sa carrière. Si le pays de Galles se qualifie pour le mondial au Qatar après la case barrages, il fera tout pour rester en forme et envisagerait un départ dans un club gallois de Championship (D2 anglaise). En cas de non-qualification, il pourrait tout simplement prendre sa retraite.

Notre avis : Il y a bien longtemps qu'on n'a pas vu Bale enchaîner les bonnes performances. Et pourtant, un départ à la retraite serait un petit pincement au cœur.

City veut garder Sterling

Un temps donné sur le départ, l'ailier anglais serait en passe de prolonger son contrat avec Manchester City selon le Daily Mail. Il est actuellement lié avec City jusqu'en 2023, mais l'amélioration de sa relation avec Pep Guardiola aurait amené les Skyblues à envisager une prolongation dès maintenant.

Notre avis : Le prolonger est une bonne idée, s'il finit par partir comme c'était prévu, son prix sera plus élevé.

Umtiti d'accord pour un prêt

Samuel Umtiti va-t-il voir le bout du tunnel à l'occasion de ce mercato hivernal ? Le défenseur français qui n'a disputé qu'un seul match avec le FC Barcelone depuis le début de la saison aurait accepté, selon Mundo Deportivo, d'être prêté jusqu'à la fin de la saison. Plusieurs options sont sur la table du champion du monde qui espère toujours pouvoir participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'équipe de France.

Notre avis : Le Français a un salaire élevé. Il n'aura pas beaucoup de points de chute pour se relancer.

Alexis Sanchez gratuit ?

Selon The Mirror, le Chilien de 33 ans, à qui il reste un an et demi de contrat avec l'Inter Milan, a été proposé à Everton pour un transfert gratuit. Une opération surprenante qui arrangerait l'Inter qui cherche a alléger ses dépenses salariales et les Toffees qui aimeraient se renforcer à petit prix.

Notre avis : Un renfort offensif d'expérience gratuit ne ferait vraiment pas de mal à Everton.

Ribéry vers le Brésil ?

Actuellement joueur de la Salernitana, dernier de Serie A, Franck Ribéry a été proposé par son agent au club brésilien de Ceara. Le président du club auriverde l'a révélé au média Globo Esporte. A 38 ans, l'ancien joueur du Bayern Munich avait décidé cet été de rester en Italie après deux saisons à la Fiorentina. Pourrait-il se laisser tenter par un dernier défi au pays du football ?

Notre avis : Ribéry au Brésil... ça sonne bien.

Ribéry avec la Salernitana Crédit: Getty Images

Dest veut rester

Alors que Dani Alves a été recruté à son poste d'arrière droit, dans l'optique de toujours alléger sa masse salariale, le Barça aimerait pousser Serginio Dest vers la sortie. Cependant, Mundo Deportivo nous apprend que l'Américian ne compte pas du tout partir cet hiver. Quand bien même le défenseur de 21 ans aurait suscité l'intérêt du Bayern et de Chelsea ces derniers jours. Lui qui avait été recruté pour 21 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam est sous contrat en Catalogne jusqu'à l'été 2024.

Notre avis : Dani Alves n'est sûrement pas en mesure de jouer tous les matches à 100% d'ici la fin de la saison. Dest aura du temps de jeu au Barça.

Lorenzo Insigne officiellement à Toronto

Ce n'était qu'une question de temps avant que le club canadien n'officialise la venue de Lorenzo Insigne. L'attaquant italien a signé un bail courant jusqu'à 2026 avec son nouveau club, cependant il ne traversera définitivement l'Atlantique qu'à la fin de la saison. Le futur salaire du joueur de 30 ans est estimé aux alentours des 11,5M€ nets.

Notre avis : Un contrat en or pour une fin de carrière ça ne se refuse que difficilement. Les adieux avec les supporters napolitains seront déchirants.

Diego Costa de retour en Espagne ?

L'attaquant espagnol, qui évolue à l'Atletico Mineiro, est donné de retour en Espagne par la presse locale. Marca évoque Cadiz et Eibar (2e division), Mundo Deportivo mentionne Elche. L'occasion peut-être pour Diego Costa de venir se frotter à l'Atlético de Madrid après son départ mouvementé en janvier 2021.

Notre avis : Diego Costa a une fin de carrière curieuse. Mais dépanner un petit de Liga devrait être encore dans ses cordes.

